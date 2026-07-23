Câu chuyện được dư luận gọi là “vụ ly hôn thế kỷ” - một bộ phim truyền hình ngoài đời thực đan xen giữa tiền tài, tình yêu, tham nhũng và sự phản bội.

Một thập kỷ trước, Chey Tae-won - vị tỷ phú đứng đầu tập đoàn sản xuất chip nhớ SK Hynix - tuyên bố chấm dứt cuộc hôn nhân đẹp như cổ tích với con gái một cựu Tổng thống Hàn Quốc thông qua lá thư dài 3 trang.

Trong thư, ông Chey thừa nhận đã yêu người phụ nữ khác và có con riêng với bà. Theo hồ sơ tòa án được truyền thông địa phương trích dẫn, ông cho rằng cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm của mình không thể cứu vãn, đồng thời trích dẫn câu mở đầu trong tiểu thuyết “Anna Karenina” của Leo Tolstoy: “ Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau; nhưng mỗi gia đình không hạnh phúc lại bất hạnh theo cách riêng của họ”.

Cuộc chiến ly hôn kéo dài nhiều năm đang tiến tới hồi kết, khi hội đồng thẩm phán tòa phúc thẩm dự kiến sẽ đưa ra quyết định chia khối tài sản khoảng 5 tỷ USD của ông Chey với người vợ cũ 65 tuổi, bà Roh Soh-yeong.

Câu chuyện được dư luận gọi là “vụ ly hôn thế kỷ” đã thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân Hàn Quốc - một bộ phim truyền hình ngoài đời thực đan xen giữa tiền tài, tình yêu, tham nhũng và sự phản bội. Sự việc diễn ra đúng vào thời điểm ông Chey dường như đang ở đỉnh cao phong độ của cuộc đời.

Tháng trước, CEO Jensen Huang của Nvidia và ông Chey đã cùng nâng ly thưởng thức whisky tại một nhà hàng gà rán với khí thế của hai tỷ phú đang đứng trên đỉnh cao của cơn sốt đầu tư AI toàn cầu. Ông Chey thậm chí còn đề nghị trả tiền toàn bộ hóa đơn cho những người có mặt trong nhà hàng đông đúc, trong khi đám đông liên tục hô vang “SK! SK!”.

Huang và Chey - người lãnh đạo công ty sản xuất các chip nhớ giúp thúc đẩy sự bứt phá của Nvidia trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới - có thừa lý do để ăn mừng. Cổ phiếu của SK Hynix đã tăng khoảng 10 lần kể từ đầu năm 2025, giúp giá trị tài sản ròng của ông Chey tăng hơn gấp đôi.

Yêu cầu phân chia tài sản ban đầu từ phía bà Roh là một nửa tài sản của ông Chey, vốn phần lớn nằm ở cổ phiếu của công ty mẹ thuộc tập đoàn SK - đơn vị cũng vừa chứng kiến giá trị tăng vọt gần đây. Cả ông Chey và bà Roh đều từ chối bình luận.

Trước đó, bà Roh từng kháng án đối với phán quyết ly hôn trị giá khoảng 50 triệu USD vào năm 2022, một con số chỉ chiếm phân lượng rất nhỏ trong khối tài sản của ông Chey. Bà gọi số tiền này là “sự phủ nhận đóng góp của người phụ nữ cho gia đình”. Hai phiên tòa tiếp theo cũng không thể giải quyết được tranh chấp.

Theo ý bà, bà muốn một tỷ lệ tài sản chia chác cao hơn từ khối tài sản đã tăng vọt nhờ cơn sốt AI toàn cầu, dựa trên định giá tài sản mới nhất. Phía ông Chey cho rằng bà Roh không đóng góp vào thành công gần đây của SK và thẩm phán nên căn cứ việc phân chia dựa trên mốc định giá cũ, trước thời điểm cổ phiếu công ty bùng nổ.

Theo các luật sư ly hôn Hàn Quốc không tham gia vụ án, phán quyết có thể đẩy số tiền dành cho bà Roh lên tới 1 tỷ USD. Mức chi trả khổng lồ này sẽ làm loãng quyền sở hữu của ông Chey tại SK, khiến ông đối mặt với rủi ro cao hơn từ các nhà đầu tư chủ động hoặc các áp lực bên ngoài. Tuy nhiên, đội ngũ pháp lý của ông Chey tin rằng con số thực tế sẽ thấp hơn nhiều.

Chey và Roh gặp nhau khi còn là sinh viên cao học tại Đại học Chicago. Sự kết hợp quyền lực này - hôn nhân giữa giới tinh hoa chính trị và kinh doanh - đã đại diện cho một hình ảnh tươi mới của Hàn Quốc, thời điểm quốc gia này vừa đăng cai Thế vận hội Mùa hè 1988 và nỗ lực khép lại hàng thập kỷ cai trị quân sự khắc nghiệt.

Tại buổi lễ, bà Roh mặc chiếc váy cưới trắng giản dị, còn ông Chey diện bộ vest màu kem kết hợp cà vạt đen. Thủ tướng Hàn Quốc khi đó là ông Lee Hyun-jae đã làm chủ trì hôn lễ. “Hai con giờ đây đã hòa làm một, hãy tạo dựng một gia đình biết cống hiến cho đất nước và nhân dân”, ông Lee nhắn nhủ.

Thế nhưng, bê bối sau đó đã nổ ra liên quan đến các thỏa thuận kinh doanh giữa chính quyền Tổng thống Roh và tập đoàn SK. Năm 1992, SK được cấp phép vận hành mạng điện thoại di động thứ hai của đất nước.

Ông Kim Dae-jung, một nghị sĩ đối lập, đã gọi đây là “hành vi nâng đỡ người nhà trắng trợn của Tổng thống” và là “đỉnh cao của sự móc ngoặc tham nhũng giữa chính trị và doanh nghiệp”. Nhiều thành viên trong đảng của ông Roh cũng bày tỏ sự phẫn nộ.

Chỉ vài ngày sau, SK đã trả lại giấy phép. Tập đoàn này khẳng định rằng giấy phép khi đó được cấp hoàn toàn hợp pháp và năng lực.

Ông Chey cũng từng mang tiền án hình sự. Năm 2003, ông bị tuyên phạt 3 năm tù vì giao dịch bất hợp pháp và gian lận kế toán. Ông đã ngồi tù vài tháng trước khi được bảo lãnh tại ngoại và nhận án treo. Sau đó, một lệnh ân xá của Tổng thống đã xóa sạch án tích này.

Năm 2013, ông Chey tiếp tục chấp hành án phạt 4 năm tù vì tội biển thủ khoảng 42 triệu USD quỹ công ty nhằm đầu tư cá nhân thua lỗ nhiều năm trước đó. Ông Chey phủ nhận cáo buộc biển thủ và cho rằng đó là các khoản đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp.

Thẩm phán Hàn Quốc đã chỉ trích ông Chey vì không thể hiện sự nhận thức chân thành về trách nhiệm của mình. Trong phiên tòa phúc thẩm sau đó, ông Chey mới thừa nhận đã đưa ra quyết định sai lầm và sâu sắc hối hận về tất cả.

Ngay cả khi ở trong tù, ông Chey vẫn củng cố quyền lực đối với công ty kiểm soát tập đoàn SK thông qua việc sáp nhập hai công ty con. Ông cũng xuất bản cuốn sách dài 229 trang mang tên Khám phá mới, Doanh nghiệp xã hội, chi tiết hóa cách chính phủ có thể tạo động lực cho doanh nghiệp giải quyết các vấn đề xã hội. Ông nhận lệnh ân xá Tổng thống lần thứ hai vào tháng 8 năm 2015.

Bạn đời hiện tại của ông Chey, cô Kim Hee-young, năm nay 50 tuổi. Hai người đã thành lập Quỹ T&C vào năm 2018, một tổ chức thiện nguyện hoạt động trong lĩnh vực học bổng và giáo dục cho thanh thiếu niên và chính thức xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện vào năm sau đó.

“Tôi đã nhìn lại quá khứ của mình”, ông nói khi đó, “và nhận ra rằng mình đã sống một cuộc đời sai lầm”.

Bà Roh cuối cùng đã chấp nhận ly hôn vài tháng sau. “Tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc để chồng mình đi tìm hạnh phúc mà anh ấy khao khao có được”, bà viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. Sau đó, bà kiện cô Kim vì gây tổn thất tinh thần và nhận khoản đền bù 1,5 triệu USD.

Hiện ông Chey và SK Hynix vẫn đang duy trì chuỗi phong độ thăng hoa. Giá trị thị trường của công ty đã vượt mốc 1 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 5. Kế hoạch đầu tư hơn 250 tỷ USD cho sản xuất chip tại Hàn Quốc của SK Hynix gần đây đã nhận được lời khen ngợi từ Tổng thống Lee Jae Myung, người gọi ông Chey và người đồng cấp tại Samsung là anh hùng của dân tộc và nhân dân.

Vào ngày 10 tháng 7, ông Chey đã thực hiện nghi thức rung chuông tại sàn Nasdaq (New York) để kỷ niệm mốc SK Hynix chính thức giao dịch tại Mỹ. Việc niêm yết này đã mang về hơn 26 tỷ USD cho công ty chip nhớ Hàn Quốc.

Theo: WSJ, Korea Herald