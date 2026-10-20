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Vụ ba mẹ con giáo viên bị chém thương vong ở Cà Mau: Sức khỏe nạn nhân ra sao?

Tân Lộc
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Sau thời gian điều trị vết thương do người tình chém vì ghen tuông, cô giáo ở Cà Mau vẫn nằm viện điều trị sau phẫu thuật vết thương vùng cổ, bé gái 11 tuổi đã xuất viện.

Sáng 20/10, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau thông tin về sức khoẻ 2 mẹ con cô giáo bị người tình của mẹ chém thương tích nặng được bệnh viện tiếp nhận điều trị hôm 5/10 vừa qua (riêng người con gái 6 tuổi đã tử vong trước đó).

Bệnh viện cho biết, sức khoẻ bé gái V.N.B.C. (11 tuổi) đã hồi phục tốt và được cho xuất viện từ ngày 17/10.

Với chị N.T.L.H. (39 tuổi, ngụ xã Năm Căn, Cà Mau) vẫn tiếp tục nằm điều trị tại Khoa ngoại thần kinh sau phẫu thuật vết thương vùng cổ.

Đối tượng Trần Chí Công tại cơ quan công an.

Trước đó, chiều 5/10, Trần Chí Công (40 tuổi, ở ấp 3, xã Năm Căn) lấy dao chém trọng thương 3 mẹ con chị H., cháu C. và cháu V.N.T.K (6 tuổi). Do vết thương nặng, cháu K. đã tử vong sau đó.

Chị H. nhập viện với vết thương vùng cổ; cháu C. nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, có vết thương hở ở vùng mũi, cổ và đứt lìa ngón tay 2 bên.

Tới nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Chí Công để điều tra về hành vi "giết người" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo điều tra ban đầu, năm 2022 chồng chị H. qua đời, còn Công cũng ly hôn vợ. Công và chị N.T.L.H (giáo viên tiểu học) có quan hệ tình cảm từ năm 2022. Công thường xuyên đến nhà chị H. ở lại, hai người sống với nhau như vợ chồng, cùng 3 người con riêng của chị H.

Khoảng đầu tháng 9/2026, Công thấy chị H. thường xuyên nhắn tin qua điện thoại với người khác, nên ghen tuông, bất hoà.

Sau đó, chị H. không cho Công tiếp tục đến nhà mình ở.

Khoảng 17h20 ngày 5/10, Công đến nhà chị H. để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn tình cảm, nhưng giữa 2 người vẫn không tìm được tiếng nói chung. Ngay sau đó, Công lấy dao lao vào chém 3 mẹ con chị H. thương vong. Riêng một người con trai khác của chị H. (song sinh với cháu K.) do thời điểm trên không có nhà nên thoát nạn.

Nhận được tin báo vụ việc, Công an xã Năm Căn đến hiện trường, cùng người dân khống chế và bắt giữ Công.

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