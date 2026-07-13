Volkswagen Tayron mở bán tại ĐNÁ: Thay thế Tiguan Allspace, 7 chỗ ngồi, giá quy đổi từ 1,239 tỷ

Volkswagen Tayron chính thức ra mắt tại Malaysia với hai phiên bản Elegance và R-Line, thay thế Tiguan Allspace. Mẫu SUV 7 chỗ được lắp ráp trong nước, có tùy chọn động cơ mild-hybrid 1.5L hoặc 2.0L tăng áp dẫn động 4 bánh.

Volkswagen Malaysia vừa chính thức giới thiệu Tayron, mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới thay thế Tiguan Allspace. Đây cũng là thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á phân phối Tayron sau Singapore. Đáng chú ý, cả hai phiên bản đều được lắp ráp (CKD) tại nhà máy Pekan, bang Pahang.

Tại Malaysia, Volkswagen Tayron có hai phiên bản gồm Elegance và R-Line. Trong đó, bản Elegance đã được mở bán với giá từ 190.660 RM (khoảng 1,239 tỷ đồng) chưa gồm bảo hiểm. Nếu mua kèm gói Volkswagen Assurance Package gồm bảo hành 5 năm, bảo dưỡng 5 năm và hỗ trợ cứu hộ, giá tăng lên 200.760 RM (khoảng 1,305 tỷ đồng). Trong khi đó, bản R-Line mới được trưng bày, chưa có giá chính thức. Dự kiến xe có giá 259.000-269.000 RM (khoảng 1,683 - 1,748 tỷ đồng).

Volkswagen Tayron Elegance (màu xanh) và bản thể thao R-line (màu trắng).

Volkswagen Tayron sử dụng nền tảng MQB Evo, sở hữu kích thước 4.792 x 1.852 x 1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.788 mm. So với Tiguan Allspace trước đây, xe dài hơn 66 mm, rộng hơn 13 mm và chiều dài cơ sở tăng thêm 2 mm.

Phiên bản Elegance sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L eTSI kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Động cơ đi kèm hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp và công nghệ ngắt 2 xi-lanh chủ động nhằm tiết kiệm nhiên liệu khi xe vận hành ở tải thấp hoặc trung bình.

Trong khi đó, bản R-Line được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0L TSI, sản sinh 265 mã lực và 400 Nm, kết hợp hộp số DSG 7 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh 4Motion.

So sánh ngoại hình của hai phiên bản Volkswagen Tayron vừa mở bá tại Malaysia.

Cả hai phiên bản đều sử dụng hệ thống treo trước MacPherson, treo sau đa liên kết và được trang bị tiêu chuẩn hệ thống giảm xóc thích ứng Dynamic Chassis Control Pro (DCC Pro). Bản Elegance sử dụng mâm hợp kim 18 inch, trong khi R-Line dùng mâm 20 inch.

Khoang nội thất được bố trí 7 chỗ ngồi. Dung tích khoang hành lý đạt 345 lít khi sử dụng đủ ba hàng ghế, tăng lên 850 lít khi gập hàng ghế thứ ba và tối đa 1.905 lít khi gập cả hàng ghế thứ hai và thứ ba. Hàng ghế thứ hai có thể trượt và gập theo tỷ lệ 40:20:40, còn hàng ghế cuối gập 50:50. Cửa cốp chỉnh điện rảnh tay là trang bị tiêu chuẩn.

Bản Elegance được trang bị màn hình giải trí 12,9 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, ghế da chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí, sưởi, làm mát, massage và hỗ trợ lưng chỉnh điện. Xe còn có vô-lăng sưởi, sạc không dây kép 15 W, 4 cổng USB-C, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, trợ lý giọng nói IDA cùng hệ điều hành MIB4.

Trên bản R-Line, màn hình trung tâm được nâng lên 15 inch, bổ sung màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), hệ thống âm thanh Harman Kardon 11 loa công suất 700 W, trần xe màu đen, các chi tiết ốp nhôm và bàn đạp kim loại.

Giao diện bản Elegance sẽ có nội thất ốp gỗ trên táp-lô, trong khi bản R-line sẽ có đường kẻ màu xanh dương chạy quanh ghế ngồi và trên táp-lô.

Danh sách công nghệ hỗ trợ lái gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái Travel Assist, phanh khẩn cấp tự động có nhận diện người đi bộ và người đi xe đạp, cảnh báo mất tập trung, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa an toàn, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ dừng khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe tự động và cảm biến đỗ xe. Xe được trang bị 9 túi khí.

Ảnh chi tiết Volkswagen Tayron bản Elegance:

Ảnh chi tiết Volkswagen Tayron bản R-line: