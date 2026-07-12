Chưa từng có trong lịch sử: Thị trường ô tô Việt Nam vừa chứng kiến một kỷ lục mới

VinFast lập kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam; Volkswagen đứng trước cuộc cải tổ lớn nhất lịch sử; Toyota Hilux bất ngờ vượt Ford Ranger, giành ngôi bán tải bán chạy nhất tháng 6.

VinFast lập kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam, bán hơn 100.000 ô tô chỉ sau 6 tháng

VinFast tiếp tục thiết lập cột mốc mới trên thị trường ô tô Việt Nam khi trở thành hãng xe đầu tiên bán ra hơn 100.000 ô tô chỉ sau 6 tháng. Theo số liệu vừa công bố, riêng trong tháng 6/2026, hãng bàn giao 17.955 xe điện, nâng doanh số lũy kế nửa đầu năm lên 115.916 xe, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả trên giúp VinFast nối dài chuỗi tăng trưởng và tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam. Trong cơ cấu doanh số, VF 3 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất với 23.083 xe sau 6 tháng, theo sau là VF 5 với 21.812 xe và Limo Green đạt 18.823 xe. Ngoài ra, các mẫu VF 6, Minio Green và EC Van cũng ghi nhận lượng bàn giao tích cực.

Không chỉ tăng trưởng tại thị trường trong nước, VinFast còn đẩy mạnh mở rộng ra quốc tế với các nhà máy tại Indonesia, Ấn Độ cùng kế hoạch thâm nhập thêm nhiều thị trường mới, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới.

Volkswagen đứng trước cuộc cải tổ lớn nhất lịch sử: Có thể sa thải 100.000 nhân sự

Tập đoàn Volkswagen đang chuẩn bị triển khai kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn khi dự kiến cắt giảm khoảng 50% số dòng xe đang kinh doanh, đồng thời có thể sa thải tới 100.000 lao động và đóng cửa 4 nhà máy tại châu Âu từ nay đến cuối thập kỷ. Động thái được đưa ra trong bối cảnh hãng xe lớn nhất châu Âu chịu áp lực ngày càng lớn từ quá trình chuyển dịch sang xe điện, cạnh tranh gay gắt với các nhà sản xuất Trung Quốc và chi phí kinh doanh leo thang.

Hiện Volkswagen chưa xác nhận quy mô cắt giảm nhân sự, song kế hoạch này đã làm dấy lên lo ngại trong nội bộ doanh nghiệp và các địa phương phụ thuộc vào hoạt động sản xuất của hãng. Quý I/2026, lợi nhuận của Volkswagen giảm 28%, trong khi doanh số tại Trung Quốc lao dốc 20%. Theo giới phân tích, cuộc cải tổ của Volkswagen phản ánh những thách thức ngày càng lớn mà các hãng xe truyền thống phương Tây đang phải đối mặt trước làn sóng xe điện giá rẻ từ Trung Quốc.

Toyota Hilux bất ngờ vượt Ford Ranger, giành ngôi bán tải bán chạy nhất tháng 6

(Tổng hợp)