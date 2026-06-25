HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vợ kém 15 tuổi thông báo dừng đưa NSND Công Lý sang Nhật chữa trị

DẠ VŨ
|

"Tôi không còn theo đuổi kế hoạch đưa anh Lý sang Nhật nữa, đơn giản vì tôi không còn đủ điều kiện tài chính", vợ NSND Công Lý chia sẻ.

Vợ NSND Công Lý - Ngọc Hà - vừa có những chia sẻ dài trên trang cá nhân về hành trình nhiều năm đồng hành cùng chồng sau biến cố sức khỏe vì đột quỵ. Theo Ngọc Hà, đã có giai đoạn cô làm việc gần như "bất chấp" với mục tiêu duy nhất là kiếm tiền để đưa NSND Công Lý sang Nhật chữa trị.

"Đã có một giai đoạn tôi làm việc gần như “bất chấp”. Bởi suốt 3 năm đó, tôi có một mục tiêu duy nhất là kiếm tiền để đưa anh Lý sang Nhật", cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, Ngọc Hà cũng lên tiếng trước những lời đồn đoán, phán xét liên quan đến cuộc sống cá nhân. Cô khẳng định những gì mình có được đều đến từ công sức lao động và sự nỗ lực của bản thân.

"Hôm nay, tôi muốn nói rõ một lần. Những gì tôi có được đều là từ mồ hôi, công sức và nước mắt của chính mình. Tiền tôi kiếm được, tiền tôi đầu tư cho bản thân cũng là tiền của tôi. Tôi không xin ai, không lấy của ai nên xin đừng tiếp tục vu khống hay phán xét tôi bằng những điều không đúng sự thật", cô bày tỏ.

Vợ kém 15 tuổi thông báo dừng đưa NSND Công Lý sang Nhật chữa trị- Ảnh 1.

Vợ chồng NSND Công Lý.

Vợ NSND Công Lý cho biết có những thời điểm cả hai vợ chồng đều phải chấp nhận áp lực về công việc và tài chính để theo đuổi mục tiêu điều trị cho nam nghệ sĩ. Tuy nhiên, hiện tại cô không còn tiếp tục kế hoạch đưa chồng sang Nhật Bản.

"Bây giờ thì khác. Tôi không còn theo đuổi kế hoạch đưa anh Lý sang Nhật nữa, đơn giản vì tôi không còn đủ điều kiện tài chính. Quan trọng hơn, tôi nhận ra bản thân cần thời gian để nghỉ ngơi, chữa lành và chăm sóc sức khỏe của chính mình sau một hành trình dài đầy áp lực", Ngọc Hà chia sẻ.

Người đẹp cho biết dù cuộc sống hiện tại không còn dư dả nhưng cô cảm thấy bình yên hơn. Sau nhiều năm đối mặt với áp lực, Ngọc Hà học cách yêu thương bản thân, từ chối những công việc và mối quan hệ khiến mình kiệt sức để lựa chọn cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng hơn.

Cô cũng thừa nhận bản thân không hoàn hảo và từng có những lựa chọn chưa đúng song luôn cố gắng sống tử tế, làm việc bằng sức lao động của mình và không ngừng hoàn thiện bản thân.

"Tôi không hoàn hảo. Tôi cũng từng có những lựa chọn chưa đúng. Nhưng tôi luôn cố gắng sống tử tế, làm việc bằng sức lao động của mình và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Với tôi, đó mới là thành công thực sự", Ngọc Hà tâm sự.

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn vào đầu năm 2021. Sau biến cố sức khỏe xảy ra cùng năm, Ngọc Hà luôn đồng hành, chăm sóc và là chỗ dựa tinh thần cho nam nghệ sĩ trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe.

Hoa hậu Việt Nam nổi đình đám quê Hà Nội không cho ai vay tiền nhưng tặng 1 cô gái tài sản 128 tỷ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Nhật Bản

sao Việt

showbiz Việt

chữa bệnh

NSND Công Lý

Ngọc Hà

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại