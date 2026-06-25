Vợ kém 15 tuổi thông báo dừng đưa NSND Công Lý sang Nhật chữa trị

"Tôi không còn theo đuổi kế hoạch đưa anh Lý sang Nhật nữa, đơn giản vì tôi không còn đủ điều kiện tài chính", vợ NSND Công Lý chia sẻ.

Vợ NSND Công Lý - Ngọc Hà - vừa có những chia sẻ dài trên trang cá nhân về hành trình nhiều năm đồng hành cùng chồng sau biến cố sức khỏe vì đột quỵ. Theo Ngọc Hà, đã có giai đoạn cô làm việc gần như "bất chấp" với mục tiêu duy nhất là kiếm tiền để đưa NSND Công Lý sang Nhật chữa trị.

"Đã có một giai đoạn tôi làm việc gần như “bất chấp”. Bởi suốt 3 năm đó, tôi có một mục tiêu duy nhất là kiếm tiền để đưa anh Lý sang Nhật", cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, Ngọc Hà cũng lên tiếng trước những lời đồn đoán, phán xét liên quan đến cuộc sống cá nhân. Cô khẳng định những gì mình có được đều đến từ công sức lao động và sự nỗ lực của bản thân.

"Hôm nay, tôi muốn nói rõ một lần. Những gì tôi có được đều là từ mồ hôi, công sức và nước mắt của chính mình. Tiền tôi kiếm được, tiền tôi đầu tư cho bản thân cũng là tiền của tôi. Tôi không xin ai, không lấy của ai nên xin đừng tiếp tục vu khống hay phán xét tôi bằng những điều không đúng sự thật", cô bày tỏ.

Vợ chồng NSND Công Lý.

Vợ NSND Công Lý cho biết có những thời điểm cả hai vợ chồng đều phải chấp nhận áp lực về công việc và tài chính để theo đuổi mục tiêu điều trị cho nam nghệ sĩ. Tuy nhiên, hiện tại cô không còn tiếp tục kế hoạch đưa chồng sang Nhật Bản.

"Bây giờ thì khác. Tôi không còn theo đuổi kế hoạch đưa anh Lý sang Nhật nữa, đơn giản vì tôi không còn đủ điều kiện tài chính. Quan trọng hơn, tôi nhận ra bản thân cần thời gian để nghỉ ngơi, chữa lành và chăm sóc sức khỏe của chính mình sau một hành trình dài đầy áp lực", Ngọc Hà chia sẻ.

Người đẹp cho biết dù cuộc sống hiện tại không còn dư dả nhưng cô cảm thấy bình yên hơn. Sau nhiều năm đối mặt với áp lực, Ngọc Hà học cách yêu thương bản thân, từ chối những công việc và mối quan hệ khiến mình kiệt sức để lựa chọn cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng hơn.

Cô cũng thừa nhận bản thân không hoàn hảo và từng có những lựa chọn chưa đúng song luôn cố gắng sống tử tế, làm việc bằng sức lao động của mình và không ngừng hoàn thiện bản thân.

"Tôi không hoàn hảo. Tôi cũng từng có những lựa chọn chưa đúng. Nhưng tôi luôn cố gắng sống tử tế, làm việc bằng sức lao động của mình và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Với tôi, đó mới là thành công thực sự", Ngọc Hà tâm sự.

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn vào đầu năm 2021. Sau biến cố sức khỏe xảy ra cùng năm, Ngọc Hà luôn đồng hành, chăm sóc và là chỗ dựa tinh thần cho nam nghệ sĩ trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe.