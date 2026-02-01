Tình hình hiện tại của Ngọc Hà Lê và NSND Công Lý

Sau biến cố sức khỏe vào tháng 7/2021, NSND Công Lý không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật và giải trí như trước đây mà chỉ tập trung vào việc chữa bệnh. “Cô Đẩu” cũng hạn chế xuất hiện nơi đông người nên trong ngày mùng 1 Tết vừa qua, khoảnh khắc vợ chồng NSND Công Lý dự sự kiện về nhiều sự chú ý.

Trong khoảnh khắc này, NSND Công Lý được được bà xã - Ngọc Hà Lê và diễn viên Trương Hoàng dìu vào dự buổi công chiếu đặc biệt của phim Mùi Phở. Dù di chuyển vẫn còn khó khăn song có thể thấy thần sắc của nam nghệ sĩ khá thoải mái.

NSND Công Lý được diễn viên Trương Hoàng dìu tại sự kiện (Nguồn: @vietdaily)

Phía dưới khoảnh khắc này, cư dân mạng để lại nhiều lời chúc sức khỏe đến “cô Đẩu”, mong nam nghệ sĩ sớm bình phục và trở lại với công việc diễn xuất.

“Mình vẫn thích Công Lý - Tự Long - Xuân Bắc, diễn rất hay”, “Chúc chú mau khoẻ, sớm phục hồi. Tuổi thơ của chúng cháu”, “Chúc chú Công Lý ngày càng khỏe mạnh”, “Không ai có thể thay thế vai Bắc Đẩu ngoài Công Lý”, “Trong lòng tôi luôn có anh. Đó là một sự kính trọng đối với người nghệ sĩ tài năng. Chúc vợ chồng anh luôn vui khỏe và hạnh phúc!” “Anh có người vợ tuyệt vời! Chúc anh chị nhiều sức khỏe”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Ngoài ra nhiều người tiếp tục chú ý đến sự đồng hành của vợ kém 15 tuổi của Công Lý. Chẳng may gặp biến cố sức khỏe nhưng NSND cũng may mắn, thậm chí là thắng đời 1 - 0 vì trong suốt quãng thời gian điều trị và phục hồi luôn có sự chăm sóc và hỗ trợ trong sinh hoạt cũng như tinh thần từ vợ.

Hình ảnh năm mới được vợ Công Lý đăng tải (Ảnh: FBNV)

Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý sinh năm 1988, từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2008. Ngoài đời, cô gây ấn tượng nhan sắc trẻ trung, nữ tính. Hiện tại cô đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

Đầu năm 2021, NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn sau 5 năm hẹn hò. Không lâu sau đó, “cô Đẩu” không may gặp biến cố sức khỏe, phải nhập viện một thời gian. Ngọc Hà không ngại chạy chữa khắp nơi, đưa chồng sang cả nước ngoài để chữa bệnh.

Khi chồng đã ổn định hơn, Ngọc Hà cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, quá trình chăm sóc từ lúc chồng bị ốm. Năm 2024, khi có người hỏi: "Vừa lấy NSND Công Lý xong thì chồng bị bệnh, chị có thấy bất hạnh không"?

Ngọc Hà thẳng thắn trả lời: "Khi anh Lý ốm, tôi và anh ở viện 3 tháng. Tôi không có thời gian để nghĩ tại sao mình khổ như thế. Thay vào đó, tôi dành thời gian chăm sóc chồng, để anh ấy nhanh chóng khỏe mạnh trở lại. Đó là ý chí của bản thân. Tôi không ngồi khóc hay tự trách, tôi không có thời gian để nghĩ mấy chuyện đó".

Tết năm nay, NSND Công Lý được khen thần sắc tốt hơn

(Tổng hợp)