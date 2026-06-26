Em ruột Hoài Linh bị trộm móc sạch gần 200 triệu ở châu Âu, Đàm Vĩnh Hưng thốt lên câu xót xa

Đàm Vĩnh Hưng đã bày tỏ sự xót xa khi đàn em thân thiết bị trộm móc sạch tiền khi đi lưu diễn ở châu Âu.

Mới đây, Dương Triệu Vũ thu hút sự quan tâm của cư dân mạng khi chia sẻ việc bị trộm móc sạch tiền ở Châu Âu. Theo nam ca sĩ kể, sự việc xảy ra trên chuyến tàu di chuyển từ Hungary sang Đức lưu diễn.

Trước khi lên tàu, anh và quản lý đã cẩn thận cất toàn bộ ví tiền vào bên trong hai chiếc balo, sau đó đặt hành lý lên kệ phía trên đầu ngay tầm mắt. Tuy nhiên, lợi dụng lúc hai anh em sơ hở không chú ý, kẻ gian đã lén lút lôi cả hai chiếc balo xuống hàng ghế trống ngay phía sau để hành sự.

Hình ảnh Dương Triệu Vũ trên chuyến tàu bị mất cắp.

Chúng nhanh tay kéo khóa, lục lọi ví và lấy đi toàn bộ số tiền giấy của cả hai người. Tổng số tiền mặt bị mất của Dương Triệu Vũ là 7.000 USD. Sau khi khoắng sạch tiền, những kẻ này bỏ lại ví và làm rơi vãi vài đồng tiền xu dưới gầm ghế.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Dương Triệu Vũ đã lập tức liên hệ và trình báo với cảnh sát địa phương.

"Họ lấy thông tin nhưng sau cùng vẫn nói: 'Hãy coi như một bài học vì thực sự rất khó'. Bởi kẻ gian đều là những người không có giấy tờ, họ sống bằng nghề trộm cắp trên những chuyến tàu", Dương Triệu Vũ chia sẻ trên tờ Ngôi Sao.

Điểm may mắn duy nhất trong sự cố lần này là toàn bộ giấy tờ tùy thân quan trọng như hộ chiếu, cùng với thẻ ngân hàng của cả hai đều không bị lấy mất, giúp họ vẫn có thể tiếp tục hành trình mà không bị mắc kẹt lại.

Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ là đồng nghiệp thân thiết.

Dưới bài chia sẻ của Dương Triệu Vũ hàng nghìn người đã vào bình luận trong đó có Đàm Vĩnh Hưng. "Ông hoàng nhạc Việt" bất ngờ khi một người cẩn thận như Dương Triệu Vũ lại rơi vào hoàn cảnh này.

"Chúa ơi! Tin (tên thân mật của Dương Triệu Vũ) hay dặn dò mọi người lắm! Cuối cùng lại bị! Tội nghiệp vậy", Đàm Vĩnh Hưng viết. Đáp lại chia sẻ của đàn anh Dương Triệu Vũ viết: "Sang chấn". Bên cạnh đó, dân mạng cũng bàn tán xôn xao chuyện mất cắp ở châu Âu, người bày tỏ sự ngạc nhiên vì tưởng ở nước phát triển sẽ không xảy ra tình trạng như vậy. Người lại chia sẻ kinh nghiệm khi du lịch trời Âu và cách đối phó với trộm cắp nhan nhản.

"Nước ngoài cũng có móc túi nhỉ?"; "Tiền nong, giấy tờ luôn luôn mang trong một cái túi để trước ngực ạ. Khi đi bộ cũng như khi ngồi trên xe ạ. Kinh nghiệm của em ở trời Âu ạ. Xin chia buồn cũng có cái may là không mất giấy tờ, nếu mất giấy tờ thì còn phiền hơn nữa ạ. Thôi thì của đi thay người, còn người còn của, còn sức khỏe là còn tất cả ạ"; "Trời ơi, ngồi ngay đó mà bị móc thì họ chuyên nghiệp rồi"; "Mất đồ ở nước ngoài thì xác định là mất ạ"... là một số chia sẻ của cư dân mạng.

Dương Triệu Vũ tên thật là Võ Nguyễn Dương, sinh năm 1983, là em ruột của nghệ sĩ Hoài Linh. Anh sang Mỹ định cư từ nhỏ và hoạt động ca hát chuyên nghiệp ở hải ngoại trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp.