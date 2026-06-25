Hoa hậu Việt Nam nổi đình đám quê Hà Nội không cho ai vay tiền nhưng tặng 1 cô gái tài sản 128 tỷ

Hoa hậu Việt Nam nổi đình đám quê Hà Nội này từng thu hút sự chú ý khi tuyên bố không cho ai mượn tiền dù 500 đồng. Tuy nhiên có một cô gái vẫn luôn là ngoại lệ với nàng hậu này.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988 tại Hà Nội, cô bước chân vào làng giải trí sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006. Với chiều cao 1,8 m cùng thành tích lọt top 17 Hoa hậu Thế giới 2006, Mai Phương Thúy nhanh chóng trở thành một trong những hoa hậu nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Thay vì gắn bó lâu dài với các hoạt động nghệ thuật, Mai Phương Thúy dần chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, đầu tư chứng khoán và bất động sản. Sự nhạy bén trong đầu tư giúp cô xây dựng được nền tảng tài chính vững vàng sau nhiều năm hoạt động.

Hoa hậu Mai Phương Thúy.

Bên cạnh công việc kinh doanh, quan điểm quản lý tài chính của Mai Phương Thúy cũng nhiều lần thu hút sự chú ý. Một trong những chia sẻ gây bàn luận nhất của nàng hậu là nguyên tắc không cho người khác vay tiền, bất kể số tiền lớn hay nhỏ.

Mai Phương Thúy cho biết cô sẵn sàng chi tiền mời bạn bè ăn uống, tặng quà hoặc hỗ trợ người thân theo cách riêng của mình nhưng không đồng tình với việc vay mượn tiền bạc. Theo cô, các khoản vay rất dễ phát sinh những phiền phức không đáng có và có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ.

"Tôi có thể thoáng trong việc tặng quà bạn bè nhưng đó chỉ là quà tặng, ăn uống chứ bình thường tôi không bao giờ cho ai vay tiền, 500 đồng cũng không, kể cả mẹ tôi, tôi cũng không cho vay. Vay mượn rất phiền phức", Mai Phương Thúy từng chia sẻ trên Trí thức trẻ.

Tuy nhiên, đằng sau nguyên tắc "không cho vay tiền" là sự hào phóng dành cho những người thân trong gia đình. Người được Mai Phương Thúy dành nhiều sự quan tâm là em gái ruột Mai Ngọc Phượng.

Mai Phương Thúy và em gái.

Mai Ngọc Phượng bên chiếc xe 8 tỷ chị gái tặng.

Tháng 10/2025, khi biết chiếc xe của em gái gặp trục trặc, cựu Hoa hậu Việt Nam đã chuyển khoản 8 tỷ đồng để em gái chủ động lựa chọn mẫu xe Mercedes theo sở thích.

Trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy từng chia sẻ hình ảnh em gái nhận xe kèm dòng trạng thái: "Tôi có cô em gái tốt nhất thế giới". Mai Ngọc Phượng cũng bày tỏ trên trang mạng của mình rằng: "Chị gái tuyệt nhất thế giới".

Mới đây, Mai Phương Thúy tiếp tục gây chú ý khi mua một căn sky villa rộng khoảng 400 m2, trị giá khoảng 120 tỷ đồng tại một dự án cao cấp ở phường Ngọc Hà, Hà Nội. Căn hộ nằm trên hai tầng liên thông, có thang máy và sảnh riêng.

Theo chia sẻ trên tờ Ngoisao, nàng hậu quyết định mua căn hộ này để tặng em gái ruột để các cháu có không gian sống rộng rãi, thoáng đãng.

Qua những câu chuyện đời thường, có thể thấy Mai Phương Thúy luôn giữ quan điểm rõ ràng trong quản lý tài chính cá nhân: không cho vay tiền nhưng sẵn sàng dành những món quà giá trị cho những người thân yêu khi điều kiện cho phép.