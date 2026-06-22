Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Nguyễn Thị Bích Ngọc, quê Hải Phòng thành Người đẹp Ảnh Di sản

Ít ai biết rằng trước khi trở thành Người đẹp Ảnh di sản, Bích Ngọc còn là một nghệ sĩ đàn tranh, yêu âm nhạc dân tộc.

Tại cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026, dù chỉ dừng chân ở Top 10 chung cuộc, Nguyễn Thị Bích Ngọc vẫn để lại dấu ấn với khán giả yêu nhan sắc. Cô ghi điểm bởi vẻ ngoài trẻ trung, phong thái tự tin và tình yêu dành cho các giá trị văn hóa truyền thống. Sau cuộc thi, cô trở thành gương mặt được nhiều khán giả quan tâm.

Hình ảnh Bích Ngọc tại cuộc thi.

Sinh năm 1986, hiện công tác tại Toyota Nankai Hải Phòng, Nguyễn Thị Bích Ngọc còn được biết đến với vai trò Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Hải Phòng. Công việc chuyên môn bận rộn không làm giảm đi nhiệt huyết của cô dành cho các hoạt động văn hóa cộng đồng. Ngược lại, đó chính là động lực để cô cân bằng giữa công việc, cuộc sống và những đóng góp cho xã hội.

Những người từng tiếp xúc với Bích Ngọc đều ấn tượng bởi sự nhẹ nhàng, gần gũi và tinh thần sống tích cực. Nhiều năm qua, cô luôn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Hiện nay, cô đang trực tiếp đồng hành cùng hai em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần san sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực cho các em trên con đường học tập.

Với Bích Ngọc, giá trị của người phụ nữ không chỉ nằm ở vẻ đẹp bên ngoài mà còn ở sự tử tế, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Có lẽ cũng chính vì vậy mà hành trình của cô luôn nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh.

Giây phút nhận giải của Bích Ngọc.

Ít ai biết rằng, bên cạnh công việc chuyên môn, Bích Ngọc còn là một nghệ sĩ đàn tranh yêu âm nhạc dân tộc. Tiếng đàn tranh đã trở thành người bạn đồng hành của cô trong nhiều năm, giúp cô cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam.

Tình yêu với âm nhạc dân tộc cũng là cánh cửa đưa cô đến gần hơn với tà áo dài. Trong suy nghĩ của Bích Ngọc, áo dài không đơn thuần là một bộ trang phục mà là một phần linh hồn của văn hóa Việt. Mỗi tà áo đều mang trong mình câu chuyện lịch sử, nét đẹp thẩm mỹ và những giá trị tinh thần được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Chính vì vậy, cô thường xuyên tham gia các chương trình trình diễn, quảng bá áo dài tại Hải Phòng và nhiều địa phương khác. Qua mỗi sự kiện, cô càng nhận ra sức sống bền bỉ của tà áo dài trong đời sống đương đại cũng như khát vọng gìn giữ di sản của những người yêu văn hóa Việt.

Hình ảnh trong quá trình tập luyện của Bích Ngọc và các thí sinh khác.

Trước khi được biết đến tại Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026, Bích Ngọc đã từng tham gia nhiều cuộc thi, chương trình tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ và các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Hải Phòng. Tuy nhiên, những sân chơi đó chủ yếu mang tính địa phương hoặc quy mô khu vực.

Bởi vậy, việc quyết định đăng ký tham gia Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 là một bước đi khá đặc biệt đối với cô. Đây là lần đầu tiên Bích Ngọc thử sức ở một cuộc thi quy mô lớn, quy tụ nhiều thí sinh đến từ các tỉnh, thành trên cả nước.

Điều khiến cô quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn không phải là mong muốn tìm kiếm danh hiệu, mà xuất phát từ khát vọng được góp tiếng nói của mình vào hành trình quảng bá văn hóa dân tộc.

Bích Ngọc cho biết cô đặc biệt xúc động khi được chiêm ngưỡng bộ sưu tập "Dòng Chảy Di Sản" của nhà thiết kế Cao Thu Vân. Bộ sưu tập tái hiện hành trình phát triển của trang phục Việt từ áo ngũ thân, áo tứ thân, áo cô Ba Sài Gòn cho đến những thiết kế áo dài hiện đại.

"Mỗi thiết kế giống như một lát cắt lịch sử. Tôi nhận ra rằng áo dài không chỉ là thời trang mà còn là ký ức văn hóa, là niềm tự hào của người Việt Nam", cô chia sẻ.

Từ những cảm xúc ấy, Bích Ngọc lựa chọn tham gia cuộc thi như một cách thể hiện tình yêu dành cho tà áo dài và những giá trị truyền thống. Kết quả lọt Top 10 chung cuộc cùng danh hiệu Người đẹp Ảnh Di sản là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của người phụ nữ lần đầu bước vào một sân chơi nhan sắc cấp quốc gia.

Tuy nhiên, điều khiến cô trân trọng hơn cả không nằm ở danh hiệu. Đó là cơ hội được gặp gỡ những người cùng chung tình yêu văn hóa Việt, được kể câu chuyện của mình và được lan tỏa những thông điệp tích cực tới cộng đồng.

Sau cuộc thi, Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp tục theo đuổi các hoạt động quảng bá văn hóa truyền thống, đồng hành cùng những chương trình tôn vinh áo dài và các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Cô mong muốn góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử hình thành của tà áo dài, từ đó thêm yêu và tự hào về bản sắc dân tộc.



