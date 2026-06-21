Sinh viên ngành Luật Cao Anh Thư giành Á hậu 1 Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026

Chia sẻ sau khi đạt danh hiệu Á hậu 1, Cao Anh Thư cho rằng, danh hiệu sắc đẹp không chỉ là sự ghi nhận về nhan sắc mà còn gắn liền với trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tối 20/6, chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 diễn ra tại Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), quy tụ 20 thí sinh xuất sắc đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trong đêm thi quyết định, các thí sinh lần lượt trải qua ba phần trình diễn gồm Áo dài sắc màu di sản, Áo dài cách tân và Dạ hội. Không chỉ thể hiện vẻ đẹp hình thể, phong thái sân khấu, các thí sinh còn truyền tải tình yêu dành cho tà áo dài cùng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Sân khấu chung kết được đầu tư công phu với hình tượng sen Bách Diệp và sen đá, tái hiện không gian giàu bản sắc văn hóa Việt. Bên cạnh đó, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc cũng góp phần tạo nên một đêm thi giàu cảm xúc.

Dưới sự đánh giá của hội đồng giám khảo gồm nhiều chuyên gia văn hóa, nghệ thuật và truyền thông, Ban tổ chức lần lượt lựa chọn Top 10, Top 5 và bước vào phần thi ứng xử.

Giây phút đăng quang của Hoa hậu Phùng Thị Huyền My.

Từ trái qua: NTK Cao Thu Vân - Trưởng BTC, Ths Đàm Hương Thủy, nhà sáng lập cuộc thi và Hoa hậu Biển đảo 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh trong phần trao vương miện cho tân Hoa hậu.

Một trong những điểm nhấn của đêm chung kết là khả năng ngoại ngữ của các thí sinh. Các người đẹp đều trả lời ứng xử bằng ít nhất hai ngôn ngữ. Trong đó, thí sinh Phùng Thị Huyền My (SBD 099) gây ấn tượng khi sử dụng ba ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp để trình bày quan điểm về giá trị của áo dài Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Kết quả chung cuộc, Phùng Thị Huyền My đến từ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Cao Anh Thư (Hà Nội), Á hậu 2 là Dương Thị Khánh Linh (Hưng Yên), Á hậu 3 thuộc về Hoàng Thị Thanh Dược (Ninh Bình) và Á hậu 4 là Hoàng Vũ Ngọc Ánh (Thanh Hóa).

Bên cạnh tân hoa hậu, Á hậu 1 Cao Anh Thư nhận được nhiều sự chú ý bởi vẻ đẹp thanh lịch cùng thành tích học tập nổi bật. Hiện người đẹp đang là sinh viên chuyên ngành Luật của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Giây phút thành á hậu của Cao Anh Thư.

Cận nhan sắc Cao Anh Thư.

Chia sẻ sau khi đạt danh hiệu Á hậu 1, Cao Anh Thư cho rằng danh hiệu sắc đẹp không chỉ là sự ghi nhận về nhan sắc mà còn gắn liền với trách nhiệm đối với cộng đồng.

"Giá trị và trách nhiệm luôn song hành: khi bản thân tạo dựng được giá trị thì cần sống có trách nhiệm để xứng đáng với danh hiệu, và ngược lại, việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội sẽ giúp mỗi người ngày càng khẳng định giá trị của mình", cô bày tỏ.

Theo Anh Thư, chính vì quan điểm đó nên trong suốt hành trình tham gia cuộc thi, cô luôn lựa chọn xuất hiện với hình ảnh chân thực, gần gũi và tích cực trên các nền tảng mạng xã hội. Người đẹp mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực cũng như tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ đối với cộng đồng.

Không chỉ theo đuổi các hoạt động nghệ thuật, Á hậu 1 Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 còn nuôi dưỡng ước mơ trở thành luật sư. Anh Thư cho biết cô mong muốn xây dựng hình ảnh một nữ luật sư bản lĩnh, có chuyên môn vững vàng, luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật.

"Tôi mong muốn được góp phần bảo vệ lẽ phải, hỗ trợ những người yếu thế tìm lại công bằng, đồng thời luôn ý thức rõ trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề luật", người đẹp chia sẻ.

Trong thời gian tới, Cao Anh Thư dự định tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động nghệ thuật, thiện nguyện và lan tỏa những giá trị tích cực của tà áo dài Việt Nam, đồng thời tập trung học tập để hiện thực hóa mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Top 5 cao nhất

Về phía tân Hoa hậu Phùng Thị Huyền My, người đẹp cho biết cô xúc động và bất ngờ khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Từng có thời gian học tập tại Pháp và hiện tham gia điều hành hoạt động kinh doanh khách sạn của gia đình tại Nha Trang, Huyền My mong muốn tận dụng lợi thế nghề nghiệp để quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam đến với du khách quốc tế.

Ngoài các danh hiệu chính, Ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ như Người đẹp trình diễn áo dài đẹp nhất cho Cao Anh Thư, Người đẹp tri thức di sản cho Phùng Thị Huyền My, Người đẹp nhân ái cho Dương Thị Khánh Linh và Người đẹp truyền cảm hứng văn hóa cho Hoàng Vũ Ngọc Ánh.

Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 được tổ chức với mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc tới cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế.