Bức hình xúc động của MC Quyền Linh và người yêu cũ

Hình ảnh MC Quyền Linh và người yêu cũ đứng cạnh nhau, cùng đặt tay lên ngực để tưởng nhớ những nạn nhân đã qua đời trong đại dịch COVID-19 khiến nhiều người xúc động.

Bức hình gây xúc động của MC Quyền Linh và NSND Trịnh Kim Chi.

Mới đây, MC Quyền Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ những cảm xúc sau khi tham gia chương trình Mệnh lệnh từ trái tim. Nam nghệ sĩ viết: "Có những ký ức, có những nỗi buồn, có những giọt nước mắt sẽ không bao giờ quên. Dù thời gian đã trôi qua, tất cả vẫn luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người Việt Nam. Đại dịch COVID-19 đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh và nghĩa tình trong những tháng ngày nghiệt ngã ấy sẽ mãi là một phần ký ức không thể nào quên của tất cả chúng ta.

Một đêm tưởng nhớ về điều đó thật xúc động. Thương nhớ biết bao con người đã ra đi và cảm ơn, biết ơn hàng triệu trái tim sẵn sàng sẻ chia, ôm lấy TP.HCM trong đại dịch COVID-19. Cảm ơn chương trình Mệnh lệnh từ trái tim".

Bên cạnh những dòng chia sẻ đầy xúc động, khoảnh khắc Quyền Linh đứng chung khung hình với người yêu cũ - NSND Trịnh Kim Chi - cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trong chương trình, cả hai đứng cạnh nhau, cùng đặt tay lên ngực để tưởng nhớ những nạn nhân đã qua đời trong đại dịch COVID-19. Hình ảnh này khiến không ít khán giả bồi hồi, đồng thời gợi nhớ về một chuyện tình đẹp của làng giải trí Việt.

MC Quyền Linh và NSND Trịnh Kim Chi giờ là bạn bè.

Mối tình kéo dài khoảng 9 năm giữa Quyền Linh và Trịnh Kim Chi từng được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Khi ấy, Trịnh Kim Chi đã là Á hậu Việt Nam 1994, sở hữu nhan sắc nổi bật cùng sự nghiệp thuận lợi. Trong khi đó, Quyền Linh vẫn là một diễn viên trẻ còn nhiều khó khăn, chật vật mưu sinh và theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Bất chấp sự khác biệt về hoàn cảnh, cả hai vẫn gắn bó trong thời gian dài. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố trong chuyện tình cảm và những khác biệt trong cuộc sống, họ quyết định chia tay trong sự tôn trọng dành cho nhau. Trịnh Kim Chi từng chia sẻ rằng cả hai đều cảm nhận được mình đã "hết duyên" và đi đến quyết định dừng lại một cách nhẹ nhàng.

Sau hơn 20 năm kể từ ngày chia tay, Quyền Linh và Trịnh Kim Chi đều có cuộc sống riêng viên mãn. Nam MC hạnh phúc bên doanh nhân Dạ Thảo cùng hai con gái, trong khi Trịnh Kim Chi có tổ ấm hạnh phúc bên chồng doanh nhân và các con. Dù không còn là người yêu, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, luôn dành cho nhau sự trân trọng và thường xuyên xuất hiện chung trong các chương trình, sự kiện của giới nghệ thuật.

Thậm chí cặp đôi không ngại khi nhiều lần chia sẻ về chuyện tình của mình trên truyền thông: "Cho đến giờ tình cảm thân thiết giữa tôi và Linh vẫn còn. Giữa gia đình Linh và gia đình Chi cũng thế. Gia đình tôi và gia đình Linh cũng hiểu được điều đó. Tôi sẽ cố gắng giữ cho đến cuối cuộc đời. Đó là kỷ niệm rất quý trong đời người", Trịnh Kim Chi từng nói trong chương trình Ký ức tươi đẹp.