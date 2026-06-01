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Tang lễ nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53: Gia đình không nhận phúng điếu

Như Mộng
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Tang lễ nghệ sĩ Lê Anh Tuấn sẽ diễn ra vào ngày 25/6 tới. Gia đình nam nghệ sĩ cũng đã thông báo không nhận phúng điếu.

Thông tin nghệ sĩ Lê Anh Tuấn (còn được nhiều đồng nghiệp biết đến với tên Tuấn Evil, Tuấn Polygon) đột ngột qua đời vì đột quỵ ở tuổi 53 khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng, tiếc thương.

Theo cáo phó do gia đình công bố, nghệ sĩ Lê Anh Tuấn sinh năm 1974, đã từ trần hồi 10 giờ 40 phút ngày 20/6/2026, hưởng dương 53 tuổi.

Lễ viếng sẽ được tổ chức từ 7 giờ ngày 25/6 tại Nhà tang lễ thành phố Hà Nội (125 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lễ truy điệu diễn ra lúc 8 giờ cùng ngày, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển. Gia đình cũng thông báo xin phép không nhận phúng điếu.

Tang lễ nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53: Gia đình không nhận phúng điếu - Ảnh 1.

Cáo phó về tang lễ nghệ sĩ Lê Anh Tuấn.

Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Lê Anh Tuấn khiến nhiều đồng nghiệp trong giới âm nhạc không khỏi xót xa. Trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Trần Nghĩa bày tỏ sự bàng hoàng khi nhận tin buồn: "Đột ngột thế à? Cám ơn anh đã kết nối em với mọi người và Bức Tường. Lâu không gặp anh mà nghe anh em nói em chưa tin được. Anh cứ âm thầm hỗ trợ anh em, giờ anh đi cũng âm thầm thế à? Anh an nghỉ nhé".

Ca sĩ Thái Thùy Linh cũng nghẹn ngào chia sẻ: "Anh Tuấn Polygon mất rồi. Khi tôi còn chưa quay lại làm show nào với anh sau minishow Bộ Đội tháng 5 năm ngoái. Dã man thật, vô thường thế là cùng".

Trong khi đó, các thành viên ban nhạc Bức Tường đăng tải lời tiễn biệt đầy xúc động dành cho người bạn thân thiết của mình:

"Chào tạm biệt anh Lê Anh Tuấn (Tuấn Evil, Tuấn Polygon) - một người bạn lớn của Bức Tường. Anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình, bạn bè, cộng đồng và những người xung quanh.

Những tình cảm anh dành cho Bức Tường, cho Rock Việt sẽ luôn ở lại trong lòng chúng tôi và những người đã từng biết anh. Sáng thứ Năm, ngày 25/6, tất cả anh em sẽ cùng đến với anh. Tạm biệt anh".

Tang lễ nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53: Gia đình không nhận phúng điếu - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn.

Rocker Lê Anh Tuấn sinh năm 1974 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và được biết đến rộng rãi với vai trò ca sĩ hát chính của The Light – ban nhạc Trash Metal tiên phong, đình đám bậc nhất làn sóng rock thủ đô thập niên 1990 và 2000.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, anh còn hoạt động trong lĩnh vực hội họa, thiết kế đồ họa, từng thiết kế bìa album "Ngày khác" của ban nhạc Bức Tường và đặc biệt là người sáng lập Polygon Musik vào năm 2010, biến nơi đây thành sân khấu nhạc sống cùng tụ điểm rock biểu tượng nuôi dưỡng nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ.

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