Vợ bất ngờ phát hiện ung thư giai đoạn cuối, nguyên nhân tới từ 1 thói quen của chồng

Báo Vietnamnet vừa đưa tin về một trường hợp phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn xương. Đó là chị N.T.T. (40 tuổi, Hà Nội). Được biết, chị T là người có lối sống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục thể thao, ăn uống khoa học.

Hình ảnh mô phỏng ung thư phổi (Ảnh: ScienceDaily).

Dấu hiệu cảnh báo bệnh của chị đó là những cơn đau lưng kéo dài dai dẳng. Tuy nhiên, chị bỏ qua vì nghĩ đó là triệu chứng thường gặp ở dân văn phòng. Tới tháng 5, chị bắt đầu ho khan. Dù đã thử dùng thuốc ngậm, triệu chứng này của chị vẫn không được cải thiện. Khi các dấu hiệu trầm trọng hơn, chị đã tới bệnh viện để khám.

Tại bệnh viện, các xét nghiệm và hình ảnh chụp chiếu cho thấy chị T có khối u ở phổi. Các bác sĩ cũng phát hiện nốt mờ ở xương do di căn. Kết quả này đã khiến chị và cả gia đình hết sức bàng hoàng.

Không ai nghĩ một người có lối sống lành mạnh như chị T lại có thể mắc ung thư phổi. Thế nhưng, trên thực tế, chị đã tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động trong suốt gần 20 năm chung sống cùng chồng. Sau khi biết nguyên nhân vợ bị ung thư đến từ thói quen hút thuốc của mình, chồng chị T đã quyết tâm bỏ thuốc lá.

Ung thư phổi do hút thuốc lá thụ động

Hút thuốc lá thụ động vẫn có thể dẫn tới ung thư (Ảnh: Shutterstock).

Thời báo VTV thông tin, tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Phổi Trung ương, trung bình 130 trường hợp ung thư phổi điều trị nội trú thì có khoảng 20 - 25% số ca có nguyên nhân do hút thuốc lá thụ động. Đây là một con số không hề nhỏ. Đặc biệt, phần lớn số ca vào viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Theo thống kê, nước ta có khoảng 53,3% người dù không hút thuốc lá nhưng vẫn đang bị phơi nhiễm khói thuốc lá trong chính gia đình của mình, 36,8% bị phơi nhiễm trong những tòa nhà hay tại nơi làm việc, theo thời báo VTV.

Theo các chuyên gia, khói thuốc tỏa ra từ điếu thuốc lá đang cháy độc hại hơn gấp 26 lần so với khói thuốc mà người hút thuốc hít vào. Chính vì thế, hút thuốc lá thụ động vẫn có thể gây ra ung thư.

Không chỉ gây ung thư, hút thuốc lá thụ động cũng có thể dẫn tới nhiều bệnh lý về tim mạch. Ở trẻ nhỏ, hút thuốc lá thụ động làm tăng nguy cơ viêm nhiễm phổi, hen phế quản. Ở người già, nguy cơ mắc bệnh về phổi sẽ tăng 20 - 30 lần nếu tiếp xúc với môi trường khói thuốc thường xuyên. Đối với phụ nữ mang thai, hút thuốc lá thụ động có thể gây sinh non, dị tật thai nhi và nhiều biến chứng khác cho cả mẹ và bé.

Báo Vietnamnet trích dẫn lời của giáo sư, bác sĩ Mai Trọng Khoa, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội): Ung thư phổi là một trong những loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam. Những người tiếp xúc với khói thuốc lá, dù chủ động hay thụ động, đều có nguy cơ cao. Thế nhưng, tỷ lệ thanh, thiếu niên hút thuốc lá và thuốc lá mới vẫn nhiều. Đây là điều đáng lo ngại, có thể là yếu tố thúc đẩy sự gia tăng số ca bệnh ung thư phổi trong tương lai gần.

Do đó, giáo sư Khoa nhấn mạnh, những người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá chủ động, thụ động nên tầm soát sớm ung thư phổi. Đặc điểm của ung thư phổi là thường di căn sớm. Tuy nhiên, các phương pháp điều trị hiện nay bao gồm phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, liệu pháp miễn dịch và điều trị đích, mang lại nhiều hy vọng cho bệnh nhân.

Tổng hợp