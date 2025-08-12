Đi chợ thấy loại rau này nhớ mua ngay: Tốt nhất thế giới, ngừa ung thư cực đỉnh mà nhiều người không biết

Trong bảng xếp hạng các loại rau củ, trái cây giàu dinh dưỡng nhất do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố, cải xoong là loại rau đứng ở vị trí đầu tiên. Theo đó, cải xoong được đánh giá mức điểm cao nhất (100 điểm) về mật độ dinh dưỡng và được CDC Mỹ gọi là rau “tốt nhất thế giới”.

Cải xoong được đánh giá là rau "tốt nhất thế giới" (Ảnh minh họa).

Không chỉ giàu dinh dưỡng, cải xoong còn có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa cực nhiều bệnh tật, trong đó có nhiều bệnh ung thư. Thông tin này đã khiến cho không ít người bất ngờ vì họ không hề biết loại rau được bán đầy chợ Việt này lại bổ dưỡng tới thế.

Tại Việt Nam, rau cải xoong có thể trồng được quanh năm, nhưng phát triển tốt nhất vào mùa mát mẻ. Cải xoong thậm chí còn mọc hoang nhiều ở ven suối, mương nước. Tại miền Bắc, rau cải xoong được bán nhiều ở chợ vào mùa đông và đầu xuân.

Cải xoong và tác dụng phòng ngừa ung thư tuyệt vời

Theo thông tin từ Healthline, nhờ giàu hợp chất thực vật (phytochemicals), cải xoong có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Cải xoong và các loại rau họ cải khác chứa glucosinolate – hợp chất sẽ chuyển hóa thành isothiocyanate khi rau bị cắt hoặc nhai. Nhóm isothiocyanate bao gồm những chất có hoạt tính sinh học mạnh như sulforaphane và phenethyl isothiocyanate (PEITC). Các hợp chất này giúp bảo vệ cơ thể theo nhiều cơ chế: bảo vệ tế bào khỏe khỏi tổn thương, vô hiệu hóa các hóa chất gây ung thư đồng thời ức chế sự phát triển và lan rộng của khối u.

Rau cải xoong có tác dụng phòng ngừa ung thư cực đỉnh (Ảnh minh họa).

Nhiều nghiên cứu cho thấy isothiocyanate trong cải xoong có khả năng ngăn ngừa ung thư đại tràng, phổi, tuyến tiền liệt và da. Ngoài ra, sulforaphane và isothiocyanate trong cải xoong cũng được chứng minh có thể kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư vú.

Một nghiên cứu của Đại học Ulster (Anh), đăng trên American Journal of Clinical Nutrition, cho thấy thường xuyên ăn cải xoong giúp giảm đáng kể tổn thương DNA ở tế bào máu. Giáo sư Ian Rowland, trưởng nhóm nghiên cứu, nhấn mạnh tổn thương DNA ở tế bào máu phản ánh nguy cơ ung thư toàn thân nhưng kết quả cho thấy cải xoong có thể giúp giảm rủi ro này. Theo đó, chỉ cần ăn 85g cải xoong tươi mỗi ngày trong 8 tuần, 60 người khỏe mạnh (bao gồm cả người hút thuốc) tham gia nghiên cứu đã:

Giảm 22,9% tổn thương DNA ở bạch cầu lympho.

Giảm 9,4% nguy cơ tổn thương khi tế bào tiếp xúc với các gốc tự do.

Giảm 10% triglycerid máu.

Tăng mạnh nồng độ lutein (100%) và beta-carotene (33%) - 2 chất chống oxy hóa quan trọng.

Những lợi ích đáng lưu ý khác của rau cải xoong

Một món ngon từ rau cải xoong (Ảnh minh họa).

Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng hỗ trợ giảm tổn thương DNA và phòng ngừa ung thư, cải xoong còn sở hữu một “hồ sơ dinh dưỡng” và tác dụng sinh học khiến nhiều loại rau khác phải “ghen tị”.

Theo Healthline, chỉ với 1 cốc (34g), loại rau này cung cấp 106% nhu cầu vitamin K, 24% vitamin C và 22% vitamin A mỗi ngày, nhưng chỉ chứa 4 kcal.

Nhờ giàu chất chống oxy hóa (hơn 40 loại flavonoid được ghi nhận), cải xoong giúp giảm stress oxy hóa – yếu tố liên quan tới tiểu đường, bệnh tim.

Không dừng lại ở đó, cải xoong góp phần bảo vệ tim mạch nhờ:

Chứa carotenoid (beta-carotene, lutein, zeaxanthin) hỗ trợ hạ huyết áp.

Cung cấp nitrate tự nhiên giúp giãn mạch, cải thiện lưu thông máu.

Giúp giảm cholesterol xấu LDL.

Hàm lượng khoáng chất (canxi, magiê, kali, phốt pho) và vitamin K cao trong cải xoong cũng giúp xương chắc khỏe, giảm nguy cơ gãy xương. Vitamin C trong cải xoong hỗ trợ miễn dịch, đồng thời cùng lutein, zeaxanthin bảo vệ mắt trước tác hại của ánh sáng xanh, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Với lượng calo siêu thấp, cải xoong là “vũ khí” hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Ăn sống, trộn salad, xay lấy nước hoặc chỉ đơn giản là xào, luộc hay nấu canh cải xoong, bạn đã có ngay một món ăn vừa ngon lại vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

