Khi nhắc tới thực phẩm phòng ngừa tiểu đường hay huyết áp cao, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới các loại rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt hoặc trái cây giàu chất xơ. Thế nhưng, một nghiên cứu đã chỉ ra một thực phẩm khác vô cùng quen thuộc, dễ mua ở bất cứ chợ thực phẩm nào tại Việt Nam, lại có giá phải chăng. Đó chính là trứng.

Trứng - “kẻ thù” của huyết áp cao và tiểu đường

Trứng là thực phẩm quen mặt trong bữa cơm của mỗi gia đình (Ảnh minh họa).

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients vào năm 2023 cho thấy, tiêu thụ từ 5 quả trứng trở lên mỗi tuần có thể giúp phòng ngừa hiệu quả tiểu đường và huyết áp cao.

Để đánh giá tác động của việc tiêu thụ trứng với sức khỏe con người, các tác giả của nghiên cứu này đã xem xét dữ liệu của hơn 5.000 người trưởng thành đã từng tham gia Nghiên cứu Tim mạch Framingham (Framingham Heart Study). Đây là một nghiên cứu dài hạn, tìm hiểu về các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch ở người trưởng thành tại thị trấn Framingham, bang Massachusetts, Mỹ.

Những người tham gia nghiên cứu có độ tuổi từ 30 - 64. Họ được thăm khám sức khỏe nhiều lần, trong đó có các xét nghiệm máu và đo huyết áp. Mỗi lần họ đều tham gia trả lời một bảng hỏi về chế độ ăn uống, trong đó có số lượng trứng tiêu thụ hàng tuần. Họ được chia thành 3 nhóm dựa trên mức độ tiêu thụ trứng: nhóm ăn dưới 0,5 quả/tuần; từ 0,5 - dưới 5 quả/tuần và từ 5 quả trở lên/tuần.

Ăn trứng có thể giúp phòng ngừa tiểu đường và huyết áp cao (Ảnh minh họa).

Sau khi phân tích dữ liệu, các nhà nghiên cứu nhận thấy, việc ăn từ 5 quả trứng trở lên mỗi tuần không gây tác động xấu đến đường huyết hay huyết áp mà thậm chí còn có thể giúp cải thiện đường huyết, giảm nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2.

Ngoài ra, những người ăn nhiều trứng hơn còn có huyết áp tâm thu (số ở trên của chỉ số huyết áp, phản ánh áp lực của máu lên động mạch khi tim co bóp) thấp hơn. Nhóm này cũng có nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao thấp hơn đáng kể so với những nhóm còn lại.

Các tác giả kết luận: “Thêm một lượng trứng vừa phải vào chế độ ăn lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 và huyết áp cao”.

Lưu ý khi ăn trứng

Trứng là một thực phẩm bổ dưỡng. Chúng tương đối ít calo và chất béo bão hòa nhưng lại giàu protein, vitamin và khoáng chất. Trứng cũng chứa các chất dinh dưỡng như lutein và zeaxanthin, tốt cho mắt và choline, giúp hỗ trợ não bộ và hệ thần kinh.

Giá trị dinh dưỡng của trứng (Ảnh: LC).

Theo TS Howard LeWine, Tổng biên tập Y khoa tại Harvard Health Publishing và tổng biên tập của Harvard Men's Health Watch, một người khỏe mạnh trung bình có thể ăn tới 7 quả trứng/tuần.

Theo thông tin trên báo Sức khỏe và Đời sống, những người không nên ăn trứng hàng ngày là người có mức cholesterol LDL cao, thừa cân hoặc béo phì, mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường hoặc gia đình có tiền sử mắc bệnh tim. Nhóm người này chỉ nên ăn 2 - 3 quả trứng/tuần.

Bên cạnh đó, để tiêu thụ trứng một cách lành mạnh, mọi người không nên ăn trứng cùng những thực phẩm nhiều muối hoặc chất béo bão hòa, cholesterol như thịt xông khói, phô mai và bơ. Nếu chiên, rán trứng, tốt hơn hết nên sử dụng dầu ô liu hoặc một số loại dầu có nguồn gốc thực vật.

Nguồn: Healthline, Harvard Health, Sức khỏe và Đời sống