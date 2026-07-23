HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vingroup hỗ trợ 11.000 tỷ đồng tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, xét nghiệm ADN, nuôi con liệt sỹ

PV
|

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ 11.000 tỷ đồng để triển khai các hoạt động tri ân người có công, gồm xây nhà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ con liệt sĩ và đầu tư hệ thống xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tại lễ phát động "Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ 11.000 tỷ đồng để triển khai nhiều hoạt động tri ân trên phạm vi cả nước. Trong đó, doanh nghiệp sẽ xây dựng nhà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ con liệt sĩ và đầu tư hệ thống xét nghiệm ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp nhận ủng hộ của Tập đoàn Vingroup. (Ảnh: VGP)

Theo công văn số 588/2026/CV-TGD-VINGROUP ngày 20/7/2026 gửi Thủ tướng Chính phủ, Vingroup cho biết trong nhiều năm qua, tập đoàn luôn xác định công tác tri ân người có công với cách mạng là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội trọng tâm. Hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm chăm lo đời sống người có công và thân nhân liệt sĩ.

Đáng chú ý, Vingroup đăng ký xây dựng và trao tặng nhà ở được trang bị đầy đủ bàn ghế, giường, tủ, tivi, tủ lạnh cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 trên cả nước.

Tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Đà Nẵng, mỗi suất hỗ trợ là căn hộ có diện tích 75 m²; tại các địa phương còn lại là nhà ở diện tích 100 m² (2 hoặc 3 tầng). Chương trình dự kiến triển khai từ nay đến ngày 27/7/2027. Trường hợp người thụ hưởng đã có nhà hoặc không có nhu cầu nhận nhà có thể lựa chọn nhận tiền mặt theo giá trị thị trường tại địa phương.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đề xuất hỗ trợ con dưới 18 tuổi của các liệt sĩ trên toàn quốc với mức 5 triệu đồng/người/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Ngoài các chính sách an sinh, Vingroup còn đăng ký hỗ trợ dây chuyền xét nghiệm theo công nghệ mới cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Pháp y Quốc gia (Bộ Y tế), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm phục vụ công tác phân tích, xét nghiệm ADN các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo Vingroup, việc đầu tư hệ thống xét nghiệm hiện đại sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", qua đó đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ và góp phần thực hiện tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa.

Vụ bé trai 3 tuổi hôn mê sâu sau buổi học can thiệp ở Thanh Hóa: Kết quả kiểm tra ban đầu
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

liệt sỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại