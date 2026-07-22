Vụ bé trai 3 tuổi hôn mê sâu sau buổi học can thiệp ở Thanh Hóa: Kết quả kiểm tra ban đầu

Cháu B. hiện vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Liên quan đến vụ việc bé trai 3 tuổi hôn mê sâu sau buổi học tại cơ sở giáo dục can thiệp đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, theo nguồn tin trên báo Dân trí, lãnh đạo phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có kết quả kiểm tra ban đầu.

Vị lãnh đạo thông tin, cơ sở nơi xảy ra vụ việc là do bà H.T.H. tổ chức, hoạt động trông giữ, can thiệp và hướng dẫn trẻ từ năm 2024.

Tại buổi làm việc, bà H. không xuất trình được quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký hoặc các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc tổ chức cơ sở can thiệp. Người phụ nữ này trình bày có bằng chuyên môn sư phạm mầm non, từng tham gia một số khóa học và được cấp chứng chỉ liên quan đến giáo dục đặc biệt.

Ngoài ra, căn phòng được sử dụng để tổ chức lớp trông trẻ không thuộc sở hữu của bà H. mà do một công ty thuê, bố trí làm nơi ở cho chồng bà.

Căn hộ nơi bà H. sử dụng để tổ chức lớp trông trẻ. (Ảnh: Công an nhân dân)

Trước đó, báo VnExpress đưa tin, chị Ngô Thị Ngọc H. (22 tuổi, ở phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) phản ánh, con trai chị là cháu Lê Thanh Gia B. (gần 3 tuổi). Cháu B. sinh non, chậm phát triển hơn so với bạn nên được gửi tới cơ sở giáo dục can thiệp của bà H. (ở phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa) để hỗ trợ phục hồi chức năng từ ngày 22/6. Học phí mỗi tháng là 5 triệu đồng.

Trong thời gian đi học, cháu B. nhiều lần trở về với các vết bầm tím. Đỉnh điểm là chiều ngày 10/7, khi đón con, chị H. phát hiện một vết bầm lớn tại vùng mạng sườn phải của con, kèm theo biểu hiện lờ đờ, tím tái, khó thở. Gia đình lập tức đưa cháu đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cháu B. được chẩn dập tụy, dập tá tràng, gãy xương sườn, chảy máu nội tạng, suy hô hấp, suy tuần hoàn cùng nhiều tổn thương khác. Bệnh nhi sau đó được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Hiện cháu bé vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.

Cháu B. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh: Công an nhân dân)

Nghi ngờ bé bị bạo hành, gia đình chất vấn thì được giáo viên phụ trách lớp giải thích rằng các thương tích có thể do một học sinh khoảng 13 tuổi học cùng lớp gây ra. Theo chị H., lớp học của bé B. có khoảng 15 học sinh, từ 3 đến 13 tuổi. Ngoài bà H., lớp còn một phụ nữ khác được chủ cơ sở thuê để trông giữ trẻ. Gia đình chưa có bằng chứng xác định điều gì xảy ra do camera trong lúc gặp trục trặc, chưa xem được hình ảnh.

Gia đình chị H. đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ sự việc.

Thông tin trên báo Lao Động cho biết thêm, Nguyễn Minh Tân - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan công an đang xác minh nguyên nhân khiến cháu bé bị thương và các vấn đề liên quan.

UBND phường Hải Bình cũng đã đề nghị Sở GD&ĐT Thanh Hóa cử bộ phận chuyên môn kiểm tra điều kiện hoạt động của cơ sở, hướng dẫn xử lý các vi phạm (nếu có).