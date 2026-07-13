VinFast Việt Nam có Tổng giám đốc Phạm Nhật Vượng: Vừa tăng gấp đôi vốn điều lệ, vượt 10.000 tỷ

CTCP VinFast Việt Nam, vốn được tách ra từ CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, có địa chỉ trụ sở chính đặt tại Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng.

CTCP VinFast Việt Nam, vốn được tách ra từ CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, vừa có công bố thay đổi nội dung đăng doanh nghiệp về việc tăng gấp đôi vốn điều lệ, vượt mức 10.000 tỷ đồng.

Vốn điều lệ từ ngày thành lập vào giữa tháng 6 là 5.183,8 tỷ đồng, được tăng lên thành 10.183,8 tỷ đồng.﻿

﻿Với sự thay đổi này, vốn ngoại tại VinFast Việt Nam do VinFast Auto Ltd. (Singapore) nắm giữ không đổi về con số, vẫn ở mức 537,5 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ giảm từ 10,4% về 5,3%.

Còn vốn tư nhân tại VinFast Việt Nam tăng từ 89,6% lên 94,7%.﻿

VinFast Việt Nam có 2 người đại diện pháp luật là Tổng giám đốc Phạm Nhật Vượng và Chủ tịch HĐQT Thái Thị Thanh Hải.﻿

VinFast Việt Nam hoạt động như một công ty con trực tiếp của VinFast. VFVN sẽ nắm giữ: Các hoạt động R&D toàn cầu, sở hữu trí tuệ, hoạt động hậu mãi và kinh doanh bán hàng, cổ phần tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast, VinFast Engineering Australia Pty Ltd, và VinFast Germany GmbH.

Trong khi đó, VFTP sẽ giữ lại các tài sản liên quan đến nhà máy sản xuất tại Việt Nam, cổ phần tại Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Xanh VinEG, cũng như tiếp tục gánh vác các khoản nợ tài chính với các chủ nợ độc lập bên thứ ba (tùy thuộc vào sự chấp thuận của chủ nợ).

Sau khi chia tách, VinFast dự định chuyển nhượng toàn bộ lợi ích tại VFTP cho một nhóm nhà đầu tư do Công ty Cổ phần Đầu tư Nghiên cứu và Phát triển Tương lai (Future Investment Research and Development Joint Stock Company) dẫn đầu.