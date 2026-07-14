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VinFast Minio Green giảm còn 188 triệu đồng, ngang VF 2, có tính năng sạc chậm, khách mua giá cũ được tặng 70 triệu

Vĩnh Phúc
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Nếu áp dụng toàn bộ ưu đãi hiện hành, VinFast Minio Green có giá bán thực tế là 178,6 triệu đồng.

Không lâu sau khi VF 2 ra mắt, mẫu xe Minio Green cũng được điều chỉnh theo hướng có lợi cho khách hàng. Giá bán mới của mẫu xe điện mini này là 188 triệu đồng, giảm 81 triệu đồng so với giá đề xuất trước đây. Nếu áp dụng tất cả ưu đãi hiện có của thương hiệu, giá bán Minio Green còn 178,6 triệu đồng.

VinFast Minio Green áp dụng giá mới từ ngày 11/7. Ảnh: Đại lý

Chia sẻ từ một đại lý VinFast, mức giá mới áp dụng từ ngày 11/7. Đáng chú ý, hãng xe Việt còn triển khai chương trình tặng tiền dưới dạng điểm VPoint - điểm thưởng trong chương trình khách hàng thân thiết VinClub của Tập đoàn Vingroup - cho khách hàng mua Minio Green và xuất hóa đơn trước ngày 11/7. Số điểm được tặng tương ứng với 70 triệu đồng, người dùng có thể sử dụng điểm VPoint để thanh toán hóa đơn hoặc đổi voucher.

Minio Green có kiểu dáng tương đồng mẫu VF 2. Ảnh: Đại lý

Dù có kiểu dáng tương đồng với VF 2, khách hàng mua Minio Green cần lưu ý để một vài điểm khác biệt. Đáng chú ý nhất là Minio Green có thể cắm sạc tại trụ sạc chậm (AC) lẫn sạc nhanh (DC), còn VF 2 chỉ dùng được trụ sạc nhanh (DC).

Về sức mạnh, cả 2 mẫu xe đều dùng chung động cơ điện đặt ở trục sau, sản sinh công suất 27 mã lực và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Năng lượng được cung cấp bởi bộ pin 18,5 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy.

VinFast Minio Green di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Ảnh: VinFast

Ngoài Minio Green và VF 2, VinFast cũng mang đến nhiều dòng xe "song sinh" với nhau để có thể hướng đến nhiều tệp khách hàng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ. Hiện tại trên thị trường có VF 5 là tiền đề phát triển Minio Green, VF e34 để phát triển Nerio Green, VF Limo Green giúp phát triển VF MPV 7.

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