Viện dưỡng lão sáng đánh pickleball, chiều hát karaoke, giá trọn gói 6 triệu đồng/tháng

Viện dưỡng lão này gần ngay trung tâm thành phố Hà Nội!

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, có một nơi mà buổi sáng, các cụ rủ nhau tập thể dục, chơi pickleball; buổi chiều lại í ới gọi nhau đi hát karaoke. Không phải khu nghỉ dưỡng nào dành cho giới trẻ, đây là Trung tâm Dưỡng lão Đại Yên (Chương Mỹ, Hà Nội).

Chỉ mất một chuyến xe buýt từ bến Yên Nghĩa, chúng tôi đã đến một không gian khá khác biệt với hình dung thường thấy về viện dưỡng lão: có hồ nước, nhiều cây xanh, sân vườn rộng và những người cao tuổi đang tìm niềm vui theo cách riêng của mình.

1 ngày đi dưỡng lão: Sáng đánh pickleball, chiều hát karaoke…

Ở Dưỡng lão Đại Yên, ngày mới bắt đầu bằng việc các cụ thức dậy, vệ sinh cá nhân, tập thể dục rồi ăn sáng vào khoảng 7h30. Cụ nào cần hỗ trợ đánh răng, rửa mặt, thay quần áo đã có nhân viên túc trực. Sau bữa sáng và lịch uống thuốc, mọi người bắt đầu bước vào những hoạt động trong ngày.

Người có lịch phục hồi chức năng sẽ được nhân viên đưa đi tập luyện. Người khác có thể tham gia chuyền bóng, ném vòng hoặc ra sân chơi pickleball nếu thời tiết đẹp. Đặc biệt, pickleball ở đây không chỉ dành cho những cụ còn đủ sức cầm vợt. Người chơi thì hăng hái vận động, người chưa tiện ra sân lại ngồi bên ngoài cổ vũ. Có hẳn một đội khán giả tóc bạc, chẳng kém phần nhiệt tình!

Đến khoảng 10 giờ, sân chơi tạm nhường chỗ cho phòng ăn. Các cụ chuẩn bị dùng bữa trưa, người ăn cơm, người ăn cháo tùy tình trạng sức khỏe. Cụ nào còn tự ăn được sẽ có khay cơm riêng, người yếu tay được nhân viên hỗ trợ, thức ăn cũng được cắt nhỏ để dễ sử dụng hơn.

Chị Cao Thị Loan (Điều dưỡng trưởng Trung tâm Dưỡng lão Đại Yên), cho biết chị thường hỏi trước sở thích của từng cụ để báo nhà bếp chuẩn bị suất ăn. Hôm nay muốn ăn cơm hay ăn cháo, các cụ đều có thể nói với nhân viên để được sắp xếp phù hợp.

Sau bữa trưa là khoảng thời gian nghỉ ngơi. Những cụ cần thay bỉm, hỗ trợ vệ sinh cá nhân sẽ được nhân viên chăm sóc, sắp xếp chỗ nằm. Nhân viên hoàn tất công việc rồi mới tranh thủ ăn trưa, nghỉ ngơi để tiếp tục ca làm việc.

Khoảng 14 giờ, các cụ thức dậy, dùng bữa phụ buổi chiều. Sau đó, người thì tắm rửa, thay quần áo, người được hỗ trợ vệ sinh cá nhân. Những cụ mắc tiểu đường có lịch tiêm insulin hoặc dùng thuốc theo chỉ định cũng được nhân viên thực hiện trước bữa tối.

Buổi tối, sau khi ăn uống và dùng thuốc, các cụ có thể xem ti vi, trò chuyện hoặc nghỉ ngơi. Nhưng nếu nghĩ rằng cuộc sống ở đây chỉ quanh quẩn với ăn, ngủ và tập thể dục thì chưa hẳn.

Nếu ban ngày là thời gian dành cho vận động thì buổi chiều, buổi tối ở đây cũng không thiếu hoạt động giải trí. Đặc biệt, thứ Ba và thứ Năm hàng tuần là hai ngày các cụ được thỏa sức ca hát. Trung tâm tổ chức karaoke để mọi người giao lưu văn nghệ, ai thích thì đăng ký hát, ai không hát có thể ngồi dưới làm khán giả.

Một tuần có hai buổi "lên sân khấu", đủ để những giọng ca yêu âm nhạc có dịp trổ tài, còn hội mê nghe nhạc thì có thêm lý do để tụ tập. Những dịp sinh nhật, Trung thu, Quốc khánh hay ngày lễ trong năm, trung tâm cũng tổ chức các hoạt động chung để các cụ có thêm cơ hội giao lưu, gặp gỡ.

Tuy nhiên, công việc chăm sóc không kết thúc khi các cụ lên giường đi ngủ. Ban đêm, nhân viên vẫn phải túc trực để theo dõi sức khỏe, chú ý những biểu hiện bất thường như huyết áp thay đổi, chân tay run hoặc dấu hiệu hạ đường huyết ở người mắc tiểu đường.

"Với những cụ còn đi lại được, dù là ca ngày hay ca đêm, nhân viên đều phải nắm rõ dáng đi và tình trạng bình thường của từng cụ. Chẳng hạn, nếu hôm đó thấy một cụ đi đứng khác thường thì nhân viên phải phát hiện và chú ý ngay. Công việc này đòi hỏi nhân viên phải túc trực 24/24 giờ", chị Loan chia sẻ.

Ở đây, có cụ say mê làm thơ, vẽ tranh, có cụ mải mê tập luyện, chơi thể thao tăng cường sức khỏe…

Ông Nguyễn Hữu Dũng (68 tuổi, Bà Triệu, Hà Nội) kể, ông đến đây để an dưỡng, cải thiện sức khỏe sau nghỉ hưu. Ông thích không gian cây xanh, hồ nước mênh mông ở nhà dưỡng lão này.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này để nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già. Những ngày ở đây, ngoài hoạt động chung với các ông bà khác, tôi dành thời gian làm thơ, vẽ tranh, trồng cây thủy sinh vào các lọ nhỏ... Mấy việc nhỏ bé nhưng khiến tôi thấy vui, người cũng khỏe ra", ông vui vẻ kể.

Ông Nguyễn Hữu Dũng và những bài thơ xếp đầy đầu giường được kể lại.

Không phải ai cũng lập tức thích nghi với cuộc sống ở viện dưỡng lão. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm (73 tuổi, một cựu giáo viên tại Hà Nội), thừa nhận những ngày đầu đến đây, bà từng buồn vì phải bắt đầu cuộc sống mới, sau biến cố chồng con qua đời. "Có lúc tôi muốn về nhà, thậm chí đã định xách ba lô đi về rồi đấy", bà nhớ lại.

Thế nhưng, sau một thời gian, những người bạn mới, các hoạt động tập thể và sự quan tâm của nhân viên khiến bà dần thay đổi suy nghĩ.

"Tôi vốn từng là giáo viên, trước đây cũng thích sáng tác, làm thơ và nghĩ ra những tiết mục cho học sinh biểu diễn. Vì thế, những hoạt động như vậy giúp tôi có thêm niềm vui, cảm thấy mình vẫn có thể làm được nhiều điều có ích", bà tâm sự. Bà cũng duy trì việc tập luyện đều đặn, có những bài tập thể dục và vật lý trị liệu mà ngày nào cũng cố gắng thực hiện. Bà nghĩ tuổi này, điều quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe, vận động trong khả năng của mình và có tinh thần vui vẻ.

"Về chi phí, tôi đang đóng 6 triệu đồng mỗi tháng. Với lương hưu và khoản tiền dành dụm của mình, tôi có thể tự lo liệu. Tôi thấy mức chi phí này phù hợp với điều kiện của bản thân, trong khi vẫn được chăm sóc và tham gia các hoạt động tại trung tâm", bà cười nói.

Thỉnh thoảng, nghĩ đến chồng con, bà Tâm vẫn buồn. "Dẫu vậy, tôi hiểu rằng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Ở đây, có mọi người bên cạnh, có những hoạt động để tham gia, tôi dần học cách sống vui hơn, không để mình mãi chìm trong những mất mát. Tôi muốn những ngày tháng còn lại của mình được bình yên, khỏe mạnh và có thêm nhiều niềm vui", bà Tâm tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm vừa tập vật lý trị liệu vừa kể chuyện.

Nếu ông Dũng thích làm thơ, vẽ tranh thì ông Bùi Anh Sơn (sinh năm 1956, Ba Đình, Hà Nội) lại có một danh sách sở thích khá "năng động": Bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bơi lội và giờ là pickleball.

"Tôi vốn thích thể thao, nên khi ở trung tâm cũng tham gia những hoạt động phù hợp với sức mình. Có việc để làm, có người cùng trò chuyện, ngày tháng cũng trôi qua vui vẻ hơn", ông cười nói.

Một trong những thông tin được nhiều gia đình quan tâm khi tìm hiểu viện dưỡng lão chắc chắn là chi phí. Chị Cao Thị Loan (Điều dưỡng trưởng Trung tâm Dưỡng lão Đại Yên) cho biết, mức phí trọn gói hiện khởi điểm từ 6 triệu đồng/tháng.

Với mức 6 triệu đồng/tháng, các cụ có thể tự ăn uống, sinh hoạt; trung tâm hỗ trợ giặt quần áo. Với những người cần nhân viên chăm sóc cá nhân, bao gồm hỗ trợ thay bỉm, tắm rửa và vệ sinh, mức phí là 7 triệu đồng/tháng. Thuốc men do gia đình tự mua và gửi vào. Nếu muốn đăng ký thêm gói phục hồi chức năng, gia đình đóng thêm 1 triệu đồng/tháng.

"Trung tâm hiện không có dịch vụ bán trú cũng như chế độ lưu trú trọn đời', chị Loan cho biết thêm.