Vì sao trẻ em không nên ngồi trong lòng bố mẹ khi đi ôtô?

Nhiều phụ huynh cho rằng, bế con trên xe là an toàn, nhưng nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy đây lại là một trong những tình huống nguy hiểm nhất khi xảy ra va chạm. Từ ngày 1/7, quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô chính thức có hiệu lực.

Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (đã được sửa đổi bởi Luật số 118/2025/QH15), bắt đầu từ ngày 1/7, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Nếu không tuân thủ, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Quy định này chỉ áp dụng khi trẻ đáp ứng đồng thời cả hai điều kiện: Dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m. Nếu trẻ đã đủ 10 tuổi hoặc cao từ 1,35m trở lên, các em hoàn toàn có thể ngồi trên ghế sẵn có của xe và cài đai an toàn theo quy định chung.

Ngoài ra, quy định này cũng loại trừ các dòng xe kinh doanh vận tải hành khách (taxi, xe công nghệ, xe khách...) và các mẫu xe thiết kế chỉ có một hàng ghế như xe tải van hay bán tải cabin đơn.

Từ 1/7, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và trẻ có chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe bắt buộc phải sử dụng ghế dành cho trẻ em. Ảnh: LL.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Tô An - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - cho biết, theo quy định của pháp luật, các tổ chức đánh giá sự phù hợp được công nhận hoặc chỉ định thực hiện kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận đảm bảo chất lượng cho ghế an toàn của trẻ em và đăng ký công bố hợp quy.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại trên cả nước chưa có tổ chức đánh giá sự phù hợp nào đăng ký với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh ở các địa phương và đề nghị Cục đăng kiểm Việt Nam thực hiện chỉ định.

Ông Nguyễn Tô An cũng nhấn mạnh, từ ngày 1/7, tất cả thiết bị an toàn cho trẻ em (nhập khẩu hay được sản xuất trong nước) đều bắt buộc tuân thủ Quy chuẩn 123 (QCVN 123:2024/BGTVT). Những sản phẩm không đạt chuẩn sẽ không được phép đưa ra thị trường.

Việc người lớn bế trẻ em ngồi trên xe khi xe xảy ra va chạm là một trong những trường hợp nguy hiểm nhất. Ảnh minh họa: Multimac.

Do đó, QCVN 123 không chỉ kiểm soát chất lượng ghế trẻ em mà còn yêu cầu đánh giá về các yêu cầu kỹ thuật như: Khả năng lắp đặt; khả năng cố định; nâng cao khả năng an toàn bảo vệ trẻ em trước và sau khi va chạm.

Nguyên nhân là bởi dù lựa chọn ghế trẻ em đạt chứng nhận an toàn, nhưng nếu lắp đặt sai hướng dẫn, sử dụng sai kích thước ghế vẫn có thể không bảo đảm an toàn cho trẻ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho trẻ em khi sử dụng ghế trẻ em trên ô tô phải chọn ghế đúng size và lắp đặt ghế trên xe đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghế.

Đặc biệt, ông Nguyễn Tô An cũng lưu ý, theo các nghiên cứu của UNECE, Euro NCAP và NHTSA (Mỹ) thì việc người lớn bế trẻ em ngồi trên xe khi xe không may va chạm là một trong những hình thức nguy hiểm nhất, vì lực quán tính vượt xa khả năng giữ của người lớn; trẻ có thể bị kẹp giữa người lớn và dây đai; điều này khiến nguy cơ tử vong rất cao.

Vì vậy, thông lệ quốc tế hiện nay đều hướng tới cần sử dụng ghế trẻ em phù hợp với độ tuổi và cân nặng, không nên hiểu hoặc áp dụng việc người lớn bế trẻ em là được phép hay an toàn hơn.