Vì sao số ca mắc ung thư bàng quang gia tăng?

TPO - Các bệnh lý u phì đại tiền liệt tuyến và ung thư bàng quang đang có xu hướng gia tăng, trở thành gánh nặng đối với hệ thống y tế và người bệnh.

Tại Hội thảo khoa học “Cập nhật những tiến bộ trong điều trị u phì đại tiền liệt tuyến và ung thư bàng quang chưa xâm lấn lớp cơ” do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 18/7 tại Hà Nội, các chuyên gia cho biết số ca mắc các bệnh lý u phì đại tiền liệt tuyến và u bàng quang đang ngày càng gia tăng. Sự phát triển của các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn qua đường niệu đạo đã mở ra nhiều cơ hội điều trị hiệu quả, giúp người bệnh hồi phục nhanh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai, tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt là bệnh lý rất phổ biến ở nam giới lớn tuổi. Khoảng 50% nam giới ở tuổi 50 có tình trạng này và tỷ lệ tăng lên tới 70-80% ở nhóm tuổi 70.

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn cho biết hầu hết nam giới trên 50 tuổi đều có biểu hiện tăng sinh tuyến tiền liệt ở các mức độ khác nhau, song không phải trường hợp nào cũng cần điều trị. Chỉ khi các triệu chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hoặc xuất hiện biến chứng thì mới cần can thiệp.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây bí tiểu, nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi bàng quang, trào ngược bàng quang - niệu quản, thậm chí suy thận.

Bên cạnh đó, ung thư bàng quang cũng đang có xu hướng gia tăng. Theo các chuyên gia, một phần nguyên nhân là do dân số già hóa, đồng thời người dân đã chủ động đi khám sớm hơn thay vì âm thầm chịu đựng các triệu chứng như trước.

Đáng chú ý, TS.BS Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư bàng quang. Các chất độc trong khói thuốc sau khi được chuyển hóa sẽ đào thải qua nước tiểu, tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc bàng quang trong thời gian dài, làm tăng nguy cơ hình thành tế bào ung thư.

Ngoài thuốc lá, việc tiếp xúc với các hóa chất độc hại, đặc biệt là hóa chất trong ngành nhuộm, cũng là yếu tố nguy cơ quan trọng. Mặc dù không phải nguyên nhân chính, nhưng một số hóa chất trong thuốc nhuộm tóc cũng được cho là có khả năng đào thải qua đường tiết niệu và có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư bàng quang.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần hạn chế tiếp xúc với hóa chất độc hại, từ bỏ thuốc lá và chủ động khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khi việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất.

Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết các bệnh lý tiết niệu như u phì đại tiền liệt tuyến và u bàng quang đang trở thành gánh nặng bệnh tật đáng kể. Trong khi đó, các kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn qua đường niệu đạo không ngừng được hoàn thiện, giúp giảm đau, rút ngắn thời gian nằm viện và cải thiện hiệu quả điều trị.

Theo TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, hiện nay khoảng 80% người bệnh u phì đại tiền liệt tuyến có thể kiểm soát triệu chứng bằng điều trị nội khoa nếu bệnh được phát hiện sớm, khối u còn nhỏ và chưa xuất hiện biến chứng. Thuốc điều trị chủ yếu giúp làm giảm kích thước tuyến tiền liệt và giãn cơ đường tiết niệu, phù hợp với những trường hợp có triệu chứng nhẹ.

Khi điều trị bằng thuốc không còn hiệu quả hoặc người bệnh xuất hiện biến chứng như tiểu máu tái phát, bí tiểu nhiều lần, sỏi bàng quang hay suy thận, bác sĩ sẽ chỉ định can thiệp ngoại khoa.

Hiện Bệnh viện Bạch Mai đang triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại như cắt nội soi bằng dao đơn cực, dao lưỡng cực Plasma, laser, điều trị bằng nhiệt hơi nước Rezum và nút mạch tiền liệt tuyến dưới hướng dẫn của DSA.

Đối với ung thư bàng quang chưa xâm lấn lớp cơ, nếu được phát hiện ở “giai đoạn vàng”, bác sĩ có thể sử dụng hệ thống dao Plasma để bóc tách toàn bộ khối u nguyên khối, lấy trọn chân u, giúp giảm đáng kể nguy cơ tái phát.

“Kết quả của phương pháp bóc u nguyên khối rất khả quan với tỷ lệ tái phát thấp. Ngược lại, nếu phát hiện muộn, người bệnh sẽ phải trải qua các cuộc phẫu thuật phức tạp hơn và chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng đáng kể”, TS.BS Nguyễn Minh Tuấn cho biết.

Theo thống kê của Bệnh viện Bạch Mai, trong 6 tháng đầu năm 2026, bệnh viện đã phẫu thuật cho 98 trường hợp mắc u phì đại tiền liệt tuyến và u bàng quang, tăng 30 ca so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tuổi trung bình của người bệnh cũng giảm từ 69,6 xuống còn 68,5 tuổi, cho thấy xu hướng trẻ hóa của các bệnh lý này.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại hội thảo.

Các chuyên gia khuyến cáo nam giới trên 40-50 tuổi, đặc biệt những người có tiền sử gia đình mắc bệnh, béo phì, ít vận động, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, mắc đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc thường xuyên làm việc trong môi trường ô nhiễm, hóa chất độc hại cần chủ động tầm soát sớm.

Những dấu hiệu như dòng tiểu yếu, tiểu ngắt quãng, khó bắt đầu đi tiểu, phải rặn khi tiểu, tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu gấp, cảm giác tiểu không hết hoặc són tiểu sau khi đi tiểu đều không nên xem nhẹ. Khi xuất hiện các triệu chứng này, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, siêu âm tuyến tiền liệt, xét nghiệm PSA hoặc chụp cộng hưởng từ khi có chỉ định.

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Đại học Trung Văn Hồng Kông (Trung Quốc), Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng cập nhật nhiều tiến bộ mới trong điều trị u phì đại tiền liệt tuyến và ung thư bàng quang.

Đặc biệt, các đại biểu được theo dõi trực tiếp hai ca phẫu thuật nội soi ngược dòng bóc u bàng quang nguyên khối và cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt qua niệu đạo, minh chứng cho sự phát triển của các kỹ thuật điều trị ít xâm lấn tại Việt Nam.