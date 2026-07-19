Vì sao nên cho muối vào trước khi vo gạo nấu cơm?

Liệu mẹo này có thực sự hiệu quả hay chỉ là kinh nghiệm truyền miệng?

Nấu cơm tưởng chừng là việc đơn giản, nhưng chỉ một thay đổi nhỏ trong cách vo gạo cũng có thể khiến thành phẩm khác biệt. Gần đây, nhiều người truyền tai nhau mẹo cho một nhúm muối vào gạo trước hoặc trong lúc vo với lời khuyên rằng cơm sẽ dẻo hơn, thơm hơn và lâu bị ôi thiu.

Liệu mẹo này có thực sự hiệu quả hay chỉ là kinh nghiệm truyền miệng?

Cho muối vào khi vo gạo có tác dụng gì?

Muối là gia vị quen thuộc trong mọi căn bếp. Không chỉ dùng để nêm nếm hay sơ chế thực phẩm, một lượng rất nhỏ muối còn được nhiều người tận dụng khi vo gạo.

Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, chỉ cần cho khoảng 1 nhúm muối (khoảng 1/4 thìa cà phê) vào nước vo gạo rồi đảo nhẹ trước khi nấu là có thể mang lại một số lợi ích.

Cơm có thể dẻo và đậm vị hơn

Một lượng muối rất nhỏ hòa tan trong nước vo giúp hạt gạo ngấm đều hơn trong quá trình nấu. Khi cơm chín, nhiều người cảm nhận hạt cơm săn, tơi nhưng vẫn giữ được độ dẻo, vị ngọt tự nhiên của gạo cũng nổi bật hơn.

Dù vậy, đây chủ yếu là mẹo nấu ăn dân gian và mức độ khác biệt còn phụ thuộc vào chất lượng gạo, lượng nước cũng như loại nồi sử dụng.

Giúp cơm lâu bị thiu hơn trong thời tiết nóng

Đây là lý do khiến nhiều người áp dụng mẹo này vào mùa hè.

Muối có đặc tính ức chế sự phát triển của một số vi sinh vật. Vì vậy, khi chỉ cho một lượng rất nhỏ vào nước vo hoặc nước nấu, cơm có thể chậm ôi thiu hơn so với thông thường, đặc biệt nếu được bảo quản đúng cách. Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Trọng Hưng (Viện dinh dưỡng quốc gia), tác dụng này chỉ ở mức hỗ trợ, không thể thay thế việc bảo quản cơm trong điều kiện vệ sinh hoặc cất trong tủ lạnh khi cần.

Muối không phải là "bí quyết thần kỳ"

Dù mẹo cho muối vào gạo khá phổ biến, các chuyên gia cũng lưu ý rằng yếu tố quyết định chất lượng nồi cơm vẫn là cách vo và nấu.

Một số nguyên tắc quan trọng gồm:

Chỉ vo gạo nhẹ tay 1-2 lần, hoặc tối đa 3 lần để loại bỏ bụi bẩn mà không làm mất quá nhiều vitamin nhóm B và khoáng chất nằm ở lớp ngoài của hạt gạo.

Không chà xát gạo quá mạnh vì có thể làm hạt gạo vỡ, giảm giá trị dinh dưỡng.

Đong lượng nước phù hợp với từng loại gạo để cơm chín đều, không quá khô hoặc quá nhão.

Có nên cho nhiều muối hơn để cơm ngon?

Câu trả lời là không.

Muối chỉ nên dùng với lượng rất nhỏ. Nếu cho quá nhiều, cơm có thể bị mặn, làm mất hương vị tự nhiên của gạo. Đối với những người cần kiểm soát lượng natri như người tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận, việc bổ sung thêm muối vào bất kỳ món ăn nào cũng cần cân nhắc.

Một vài mẹo khác giúp nồi cơm ngon hơn

Ngoài mẹo dùng muối, bạn cũng có thể áp dụng một số cách đơn giản sau:

Ngâm gạo khoảng 20-30 phút trước khi nấu để hạt gạo hút nước đều, cơm chín mềm hơn.

Dùng nước ấm thay vì nước lạnh khi nấu để rút ngắn thời gian nấu và hạn chế thất thoát dinh dưỡng của hạt gạo.

Sau khi cơm chín, nên ủ thêm khoảng 10 phút rồi mới mở nắp để hơi nước phân bố đều, giúp hạt cơm tơi xốp hơn.

Tóm lại, cho một nhúm muối vào trước hoặc trong lúc vo gạo là mẹo nhỏ được nhiều người áp dụng nhằm giúp cơm dẻo hơn và chậm ôi thiu hơn trong điều kiện thời tiết nóng. Tuy nhiên, hiệu quả không quá khác biệt và không phải "bí quyết" quyết định chất lượng nồi cơm.

Điều quan trọng hơn vẫn là chọn gạo ngon, vo đúng cách, đong nước phù hợp và bảo quản cơm hợp vệ sinh. Khi kết hợp những yếu tố này với một chút muối nếu muốn, bạn sẽ dễ có được nồi cơm thơm ngon cho cả gia đình.

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