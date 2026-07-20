Vì sao mua vé Vietnam Airlines, hành khách lại được xếp lên máy bay Philippines?

Gần đây, nhiều hành khách ngỡ ngàng khi mua vé của hãng Vietnam Airlines nhưng lại được phục vụ trên chiếc Airbus A320neo của Cebu Pacific (Philippines).

Giải thích về hiện tượng trên, đại diện truyền thông của Vietnam Airlines cho biết, đó là máy bay mà hãng vừa “thuê ướt” từ ngày 15/7 đến 7/9 để phục vụ cao điểm hè. “ Đây là hoạt động bình thường của hãng nhằm tăng số lượng máy bay, chuyến bay phục vụ nhu cầu tăng cao vào dịp hè và các kỳ nghỉ lễ, Tết hàng năm ”, vị này nói.

Được biết, chiếc máy bay này được đặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, khai thác các hành trình khứ hồi từ TP.HCM đến Cam Ranh, Phú Quốc, Vinh và Đà Nẵng. Vé vẫn được bán qua hệ thống Vietnam Airlines nhưng phi công và tiếp viên là người của hãng Cebu Pacific.

Một chiếc Airbus A320neo của hãng Cebu Pacific.

Nhiều năm gần đây, các hãng hàng không Việt Nam thường “thuê ướt” máy bay của các hãng nước ngoài. Theo đó, bên cho thuê cung cấp máy bay, tổ bay, dịch vụ bảo dưỡng và bảo hiểm. Còn bên thuê lo lịch bay, bán vé và đưa chuyến vào mạng khai thác của mình.

Với Airbus A320neo của Cebu Pacific, Vietnam Airlines thuê không chỉ chiếc máy bay mà cả những người trực tiếp vận hành. Chính vì thế, dù mua vé của Vietnam Airlines nhưng khi lên máy bay, hành khách cũng có thể gặp các nhân viên là người nước ngoài.

“Thuê ướt” thường được các hãng bay sử dụng khi nhu cầu đi lại tăng nhanh hoặc một phần đội tàu phải nằm đất bảo dưỡng. Với phương thức này, hãng có thể bổ sung ngay lập tức, thay vì chờ nhận máy bay mới hay đào tạo thêm tổ bay. Tuy nhiên, do chi phí cao nên hợp đồng thường chỉ kéo dài vài tuần hoặc vài tháng.

Mới đây, Cục Hàng không cho biết, 17 máy bay của các hãng hàng không trong nước vẫn phải dừng hoạt động do thiếu động cơ Pratt&Whitney dài hạn. Tuy nhiên, con số này đã giảm 6 chiếc so với cùng kỳ 2025.

Sự cố liên quan đến động cơ Pratt&Whitney sử dụng trên A321 - dòng tàu bay thân hẹp chủ lực của các hãng thế giới và Việt Nam - bắt đầu từ năm 2024. Trên toàn cầu, khoảng 3.500 động cơ Pratt & Whitney cần triệu hồi để kiểm tra, bảo dưỡng. Vì vậy, thời gian sửa chữa động cơ kéo dài, từ thông thường 90 ngày lên tới 250-300 ngày.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) đến hết quý I năm nay, tình hình đã cải thiện đáng kể, nhưng các hãng bay vẫn phải đối mặt với thời gian sửa chữa kéo dài và thiếu động cơ dự phòng.