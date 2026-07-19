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Vệ sinh bình giữ nhiệt đúng cách

Phi Văn (theo Zaobao)
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Bình giữ nhiệt giúp duy trì nhiệt độ đồ uống và giảm rác thải nhựa, nhưng chiếc bình cũng có nguy cơ cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển.

So với chai nhựa, bình giữ nhiệt bằng inox giúp giảm nguy cơ tiếp xúc với vi nhựa và thân thiện với môi trường hơn. Bình giữ nhiệt đã trở thành vật dụng quen thuộc của nhiều người, từ dân văn phòng, học sinh đến những người thường xuyên vận động. Tuy nhiên, ít ai để ý rằng mỗi lần đóng chặt nắp bình cũng đồng nghĩa tạo ra một môi trường kín, ấm và ẩm. Đây là điều kiện thuận lợi để nấm mốc và vi sinh vật sinh sôi nếu bình không được làm sạch thường xuyên. Đặc biệt ở phần nắp, gioăng cao su và ống hút, đây lại là nơi nấm mốc dễ phát triển nhất.

Một số loại nấm mốc thường gặp trong bình giữ nhiệt gồm: Cladosporium: thường có màu xanh đậm hoặc nâu; Penicillium: màu xanh lam hoặc xanh lục; Aspergillus: xuất hiện dưới dạng các đốm trắng, vàng hoặc xanh; Stachybotrys: thường tạo thành các đốm màu sẫm hoặc đen.

Không chỉ có nấm mốc, vi khuẩn trong khoang miệng cũng có thể bám vào miệng bình hoặc ống hút sau mỗi lần uống. Khi kết hợp với nấm mốc, chúng tạo thành một lớp màng sinh học (biofilm) khó làm sạch.

Nếu bình dùng để đựng nước ngọt, nước điện giải hoặc các loại đồ uống có đường, lượng đường và cặn thực phẩm còn sót lại sẽ càng thúc đẩy vi sinh vật phát triển nhanh hơn.

Vệ sinh bình giữ nhiệt đúng cách - Ảnh 1.

Bình giữ nhiệt giúp giữ nhiệt đồ uống và bảo vệ môi trường. (Ảnh: Pexels/Kampus)

Theo chuyên gia, việc vô tình uống một lượng nhỏ nước trong bình có nấm mốc có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu nhưng chưa chắc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Phần lớn các loại nấm mốc phổ biến có thể được hệ miễn dịch của người khỏe mạnh loại bỏ. Tuy nhiên, những người có hệ miễn dịch suy giảm, mắc hen suyễn hoặc dị ứng với nấm mốc có nguy cơ cao gặp các triệu chứng như: Nghẹt mũi, đau đầu, mệt mỏi, các biểu hiện dị ứng khác.. Việc hít phải hoặc nuốt phải lượng lớn nấm mốc trong thời gian dài có thể gây buồn nôn và rối loạn tiêu hóa.

Để hạn chế nguy cơ nấm mốc, các chuyên gia khuyến cáo:

- Rửa bình sau mỗi lần sử dụng. Nếu bình có thể dùng với máy rửa bát, nên chọn chế độ nước nóng để làm sạch hiệu quả hơn. Trường hợp rửa bằng tay, cần sử dụng chổi chuyên dụng để vệ sinh kỹ phần cổ bình hẹp, nắp, gioăng cao su và ống hút.

- Thông thường, chỉ cần dùng nước rửa chén và nước sạch là đủ. Tuy nhiên, khoảng vài tuần một lần nên vệ sinh sâu bằng cách: Ngâm bình trong dung dịch gồm nước và giấm trắng theo tỷ lệ 1:1 trong khoảng 30 phút. Có thể kết hợp giấm với baking soda để tạo phản ứng sủi bọt, giúp bong các mảng bám và nấm mốc.

- Sau khi rửa sạch, cần để toàn bộ các bộ phận của bình giữ nhiệt khô hoàn toàn trước khi lắp lại và sử dụng.

Khi nào nên thay bình giữ nhiệt?

Nếu sau khi cọ rửa và ngâm làm sạch mà bên trong bình vẫn còn vết bẩn, mùi hôi hoặc dấu hiệu nấm mốc không thể loại bỏ, người dùng nên thay bình mới. Việc tiếp tục sử dụng một chiếc bình đã xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng đồ uống mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh.

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