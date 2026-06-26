Một chiếc trực thăng của Không quân Israel chở Tổng thống Isaac Herzog đã phải hạ cánh khẩn cấp hôm 25/6 sau khi va phải một đàn chim.

Tổng thống Israel Isaac Herzog. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, chiếc trực thăng gặp sự cố khi đang chở ông Herzog từ một buổi lễ tưởng niệm tại Núi Herzl ở Jerusalem đến miền bắc Israel.

Trong chuyến bay, chiếc trực thăng đã bị chim va trúng và phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân Palmachim ở miền trung Israel. Không có thiệt hại hay thương vong nào được ghi nhận.

Ông Herzog và phi hành đoàn sau đó đã chuyển sang một chiếc trực thăng khác và tiếp tục chuyến bay theo kế hoạch.

Chiếc trực thăng gặp sự cố “đã được chuyển giao cho các nhân viên kỹ thuật của Không quân Israel để bảo dưỡng nhằm đưa nó trở lại hoạt động càng sớm càng tốt”.

Vụ việc đang được điều tra thêm.

Phát biểu trước đó tại buổi lễ trên Núi Herzl, đánh dấu 12 năm kể từ cuộc chiến Dải Gaza năm 2014, ông Herzog nói rằng Israel phải tiến hành kế hoạch tái thiết Dải Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Herzog cho biết, hiện tại, IDF kiểm soát “khoảng 60% Dải Gaza".

"Chúng ta phải hành động hết sức mình để thực hiện kế hoạch 21 điểm do Tổng thống Trump đề xuất, vốn đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ quốc tế và khu vực. Giai đoạn hiện tại của kế hoạch đòi hỏi sự rõ ràng và dứt khoát trong việc giải giáp phong trào Hamas", ông Herzog nói.