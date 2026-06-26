HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Va phải chim, trực thăng chở Tổng thống Israel phải hạ cánh khẩn cấp

Minh Hạnh
|

Một chiếc trực thăng của Không quân Israel chở Tổng thống Isaac Herzog đã phải hạ cánh khẩn cấp hôm 25/6 sau khi va phải một đàn chim.

Tổng thống Israel Isaac Herzog. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, chiếc trực thăng gặp sự cố khi đang chở ông Herzog từ một buổi lễ tưởng niệm tại Núi Herzl ở Jerusalem đến miền bắc Israel.

Trong chuyến bay, chiếc trực thăng đã bị chim va trúng và phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân Palmachim ở miền trung Israel. Không có thiệt hại hay thương vong nào được ghi nhận.

Ông Herzog và phi hành đoàn sau đó đã chuyển sang một chiếc trực thăng khác và tiếp tục chuyến bay theo kế hoạch.

Chiếc trực thăng gặp sự cố “đã được chuyển giao cho các nhân viên kỹ thuật của Không quân Israel để bảo dưỡng nhằm đưa nó trở lại hoạt động càng sớm càng tốt”.

Vụ việc đang được điều tra thêm.

Phát biểu trước đó tại buổi lễ trên Núi Herzl, đánh dấu 12 năm kể từ cuộc chiến Dải Gaza năm 2014, ông Herzog nói rằng Israel phải tiến hành kế hoạch tái thiết Dải Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Herzog cho biết, hiện tại, IDF kiểm soát “khoảng 60% Dải Gaza".

"Chúng ta phải hành động hết sức mình để thực hiện kế hoạch 21 điểm do Tổng thống Trump đề xuất, vốn đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ quốc tế và khu vực. Giai đoạn hiện tại của kế hoạch đòi hỏi sự rõ ràng và dứt khoát trong việc giải giáp phong trào Hamas", ông Herzog nói.

Campuchia mở hành lang mới: Nông sản tăng tốc, từ 20 ngày xuống 1 tuần - Trung Quốc ở gần hơn bao giờ hết
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Israel

Gaza

Tin nóng Thế Giới 24h

máy bay

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại