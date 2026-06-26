Campuchia mở hành lang mới: Nông sản tăng tốc, từ 20 ngày xuống 1 tuần - Trung Quốc ở gần hơn bao giờ hết

“Điều này giúp giảm thời gian vận chuyển và cho phép người tiêu dùng Trung Quốc thưởng thức các sản phẩm nông nghiệp tươi ngon hơn của Campuchia", Đại sứ Uông cho biết.

Trang Cambodianess ngày 24/6 đưa tin, sầu riêng Campuchia giờ đây có thể đến Trung Quốc chỉ trong khoảng một tuần thay vì gần 20 ngày sau khi Lào mở tuyến đường sắt vận chuyển mới, giúp các nhà xuất khẩu trái cây tươi và các sản phẩm nông nghiệp khác của Campuchia tiếp cận thị trường lớn nhất thế giới nhanh hơn.

Tuyến vận chuyển quá cảnh mới đã chính thức được khai trương vào ngày 22/6 tại nhà ga hàng hóa cảng khô Thanaleng ở Vientiane, Lào. Tuyến đường này cho phép sáu sản phẩm nông nghiệp của Campuchia (bao gồm chuối, xoài, gạo, nhãn Pailin, bột sắn và sầu riêng) được vận chuyển đến Trung Quốc thông qua Lào.

Việc chính thức khai trương tuyến đường vận chuyển qua Lào vào ngày 22/6 cho phép Campuchia xuất khẩu sầu riêng tươi và năm sản phẩm nông nghiệp khác sang Trung Quốc. Ảnh: MAFF

Thứ trưởng kiêm người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia Khim Finan cho biết thỏa thuận này đạt được sau sáu tháng đàm phán giữa cơ quan quản lý nông nghiệp Campuchia và Lào.

Ông Finan cho biết tuyến đường này rút ngắn thời gian vận chuyển từ gần 20 ngày xuống còn khoảng một tuần, đồng thời giảm bớt thủ tục giấy tờ và quy trình biên giới. Hành trình ngắn hơn dự kiến sẽ đặc biệt quan trọng đối với các sản phẩm dễ hư hỏng.

“Các sản phẩm tươi sống như sầu riêng và nhãn sẽ được vận chuyển nhanh hơn và với chi phí thấp hơn, giúp các nhà xuất khẩu Campuchia cạnh tranh hiệu quả hơn trên thị trường Trung Quốc”, ông nói.

Ông Finan kêu gọi nông dân và các nhà xuất khẩu tận dụng tuyến đường mới này, mô tả nó như một phần trong nỗ lực của chính phủ Campuchia nhằm mở rộng thị trường nước ngoài cho các sản phẩm nông nghiệp của nước này. Ông cũng cho biết thêm, tuyến đường này giúp việc xuất khẩu quy mô lớn trái cây tươi Campuchia sang Trung Quốc trở nên khả thi hơn.

Sầu riêng Campuchia giờ đây có thể đến Trung Quốc chỉ trong khoảng một tuần thay vì gần 20 ngày sau khi Lào mở tuyến đường sắt vận chuyển mới. Ảnh: MAFF

Thư ký điều hành Hiệp hội Sầu riêng Campuchia Roeun Ratana hoan nghênh động thái trên, lưu ý rằng nhu cầu về sầu riêng tại Trung Quốc tiếp tục tăng trong khi Campuchia hiện đã có sầu riêng tươi để xuất khẩu.

Ông Ratana cho biết tuyến đường sắt sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển và đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn. Trước đây, các nhà xuất khẩu Campuchia chủ yếu phụ thuộc vào vận tải đường bộ và đường biển, thường mất nhiều thời gian hơn và phát sinh chi phí hậu cần cao hơn.

Ông Ratana cho rằng việc duy trì chất lượng là rất quan trọng nếu sầu riêng Campuchia muốn đáp ứng các tiêu chuẩn nhập khẩu của Trung Quốc. Ông cũng kêu gọi cơ quan quản lý nông nghiệp và thương mại của Campuchia tiếp tục hỗ trợ các nhà xuất khẩu nước này trong việc đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu và mở rộng tiếp cận thị trường nước ngoài.

Theo Cambodianess, Campuchia hiện nay có thể xuất khẩu 16 mặt hàng nông sản sang Trung Quốc, bao gồm: gạo, sắn khô, ngô, chuối, xoài, dừa, hạt tiêu, hạt điều, hạt mè, hạt chia, cao su, sản phẩm thủy sản đánh bắt, sản phẩm nuôi trồng thủy sản, cá và sầu riêng.

Các sản phẩm này đến Trung Quốc thông qua sự kết hợp giữa các cảng biển quốc tế và các tuyến đường bộ vận chuyển qua Lào và Việt Nam. Các quan chức Campuchia cho biết hành lang giao thông mới qua Lào dự kiến sẽ củng cố vị thế của Campuchia tại thị trường Trung Quốc, đặc biệt là đối với các sản phẩm tươi sống cần thời gian giao hàng nhanh chóng.

Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân (trái) thăm một trang trại sầu riêng ở tỉnh Kampot, Campuchia, vào tháng 5/2025. Ảnh: Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia

Tờ Khmer Times ngày 25/6 đưa tin, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân hoan nghênh việc khai trương tuyến vận chuyển đường bộ mới giữa Campuchia và Lào sang Trung Quốc, mô tả đây là động lực thúc đẩy thương mại nông sản song phương và hội nhập kinh tế khu vực.

Trong một bài đăng trên tài khoản Facebook chính thức của mình hôm 24/6, ông Uông viết: “Rất vui khi biết rằng tuyến vận chuyển hàng hóa trung chuyển mới giữa Campuchia và Lào hướng đến Trung Quốc đã chính thức khai trương vào ngày 22/6.”

“Điều này giúp giảm thời gian vận chuyển và cho phép người tiêu dùng Trung Quốc thưởng thức các sản phẩm nông nghiệp tươi ngon hơn của Campuchia, bao gồm chuối, xoài, gạo, nhãn Pailin, bột sắn và sầu riêng. Đây là một lợi ích lớn cho thương mại nông nghiệp Trung Quốc - Campuchia và hội nhập kinh tế khu vực”, ông nói thêm.

Theo Đại sứ Uông, tuyến đường mới này dự kiến sẽ nâng cao hiệu quả thương mại xuyên biên giới, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà sản xuất nông nghiệp Campuchia mở rộng sự hiện diện của họ tại Trung Quốc - một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia.