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Lebanon, Israel, Mỹ thảo luận ranh giới ‘vùng thí điểm’ ở miền Nam Lebanon

Kông Anh/VTC News
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Văn phòng Tổng thống Lebanon thông tin phái đoàn quân sự từ Mỹ, Lebanon và Israel đang thảo luận tại Washington về ranh giới địa lý của "khu vực thí điểm".

Ngày 25/6, Văn phòng Tổng thống Lebanon đăng tải bài viết trên mạng xã hội X với nội dung: " Cuộc họp 3 bên giữa các phái đoàn quân sự được tổ chức tại Washington hôm 24/6 như một phần của vòng đàm phán thứ 5 đang diễn ra. Cuộc họp đạt được tiến triển về vấn đề thành lập 'khu vực thí điểm' nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Lebanon sau khi quân đội Israel rút khỏi những khu vực đó".

Thông báo cũng cho biết các bên hiện đang thảo luận về "ranh giới địa lý của nhiều khu vực và cơ chế thực hiện những thỏa thuận đã đạt được".

Miền nam Lebanon bị tàn phá trong cuộc tấn công của Israel. (Ảnh: Reuters)

Dự án "vùng thí điểm" được Mỹ đề xuất trong vòng đàm phán thứ 4 tại Washington diễn ra từ ngày 2 - 3/6. Theo dự án này, quân đội Lebanon phải chứng minh khả năng duy trì kiểm soát tình hình và chống lại toàn bộ sự xâm nhập tiềm tàng của lực lượng Hezbollah.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun thông tin thêm các nhà đàm phán ở Washington đang nỗ lực hết sức để củng cố thỏa thuận ngừng bắn , tiếp theo đó là việc rút quân Israel và triển khai quân đội Lebanon. Theo ông Aoun, điều này sẽ tạo điều kiện cho việc bắt đầu quá trình tái thiết hậu chiến.

Trong diễn biến liên quan, truyền thông nhà nước Lebanon đưa tin cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel tại Kfar Rumman, miền nam Lebanon khiến 2 người thiệt mạng. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những cột khói xám đen cuộn lên trên một khu đất lớn.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), chiếc xe “chở các nghi phạm bị phát hiện băng qua Khu vực An ninh ở khu vực Ali al-Taher Ridge, gây ra mối đe dọa cho binh lính IDF”. Lực lượng không quân Israel “tấn công nghi phạm để loại bỏ mối đe dọa”.

Chiến dịch ném bom của Israel ở Lebanon , sau khi lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn bắn đạn pháo vào miền bắc Israel hồi đầu tháng 3 làm căng thẳng những nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình dứt điểm trong khu vực.

Hôm 24/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cảnh báo "trong mọi hoàn cảnh" quân đội sẽ không rút khỏi vị trí chiếm đóng ở Lebanon, ngay cả khi Mỹ yêu cầu điều đó.

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