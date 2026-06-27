Uống gì buổi sáng để tốt cho gan? 3 bác sĩ chuyên khoa gan cùng chỉ ra 1 loại tốt nhất

Khi được hỏi đâu là thức uống tốt nhất cho gan vào buổi sáng, ba bác sĩ chuyên khoa gan mật tại Mỹ đều đưa ra cùng một câu trả lời.

Gan được ví như “nhà máy thải độc” của cơ thể, đảm nhận nhiệm vụ lọc bỏ độc tố trong máu, tham gia chuyển hóa năng lượng và hỗ trợ nhiều chức năng sống quan trọng khác. Vì vậy, những gì chúng ta ăn và uống mỗi ngày đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cơ quan này.

Tạp chí Parade đã đặt ra câu hỏi “Đâu là thức uống tốt nhất cho gan vào buổi sáng?” và phỏng vấn ba bác sĩ chuyên khoa gan mật tại Mỹ. Cả ba vị chuyên gia này đều đưa ra cùng một câu trả lời: cà phê!.

Vì sao cà phê lại tốt cho gan?

Cà phê tốt cho gan (Ảnh minh họa).

Tiến sĩ Raffi Karagozian, bác sĩ chuyên khoa gan tại Trung tâm Y tế Tufts (Mỹ), cho biết: “Đã có bằng chứng cho thấy việc uống cà phê hằng ngày có thể giúp cải thiện sức khỏe gan”.

Nhận định này được củng cố bởi nhiều nghiên cứu quy mô lớn. Ví dụ, một nghiên cứu công bố năm 2021 trên tạp chí BMC Public Health, phân tích dữ liệu của gần 500.000 người, cho thấy những người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính thấp hơn 21% so với những người không uống.

Một nghiên cứu khác đăng trên tạp chí BMJ Open vào năm 2017, phân tích dữ liệu của hơn 2,25 triệu người, cũng ghi nhận chỉ uống một cốc cà phê chứa caffeine mỗi ngày có thể giảm 20% nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan (dạng ung thư gan nguyên phát phổ biến nhất). Ở những người uống tới 5 cốc mỗi ngày, nguy cơ giảm tới 50%, theo tạp chí Parade.

Tiến sĩ Hatef Massoumi, Giám đốc Gan mật lâm sàng tại Montefiore Einstein (Mỹ), cho hay cà phê có cả đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

“Một số nghiên cứu đã chỉ ra những người thường xuyên uống cà phê có tỷ lệ xơ gan và ung thư gan thấp hơn những người không uống. Lợi ích này đặc biệt đáng chú ý ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ”, tiến sĩ Massoumi nói.

Uống cà phê thế nào để có lợi cho gan?

Cà phê đen (Ảnh minh họa).

Theo tiến sĩ Kenneth Rothstein, giáo sư chuyên ngành Tiêu hóa và Gan mật tại Đại học Pennsylvania (Mỹ), khoảng 2-3 cốc cà phê mỗi ngày có thể giúp hỗ trợ sức khỏe gan.

“Chất chống oxy hóa trong cả cà phê dường như giúp bảo vệ cơ thể trước nguy cơ ung thư gan, đặc biệt là ung thư biểu mô tế bào gan”, ông nói.

Đáng chú ý, theo vị chuyên gia này, lợi ích của cà phê đối với gan không phụ thuộc vào việc đồ uống đó có chứa caffeine hay không.

Các bác sĩ cũng khuyến nghị nên ưu tiên cà phê đen để tránh lượng đường và calo dư thừa. Tuy nhiên, nếu không quen uống cà phê đen, mọi người có thể thêm một lượng nhỏ sữa ít béo.

“Điều quan trọng là hạn chế đường, các loại kem béo hoặc siro tạo ngọt”, tiến sĩ Massoumi lưu ý.

Tiến sĩ Rothstein thậm chí thừa nhận ông cũng không uống cà phê đen hoàn toàn. “Tôi thường thêm một ít mật ong, quế và kem không béo”, ông chia sẻ.

Chỉ uống cà phê thôi là chưa đủ để bảo vệ gan

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng cà phê không phải là “lá chắn” giúp bảo vệ gan trước mọi nguy cơ.

Tiến sĩ Karagozian khuyến nghị mọi người nên kết hợp với chế độ ăn Địa Trung Hải và duy trì ít nhất 30 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải mỗi ngày.

Bên cạnh đó, hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý, giảm thực phẩm chứa carbohydrate tinh chế và các món ăn giàu cholesterol cũng là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ gan về lâu dài.

“Cà phê nên là một phần trong thói quen hằng ngày, nhưng chúng không thể thay thế một lối sống lành mạnh”, các chuyên gia nhấn mạnh.

Nguồn: Parade