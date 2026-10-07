Uống cà phê mỗi ngày có tốt không? Tại sao 5 nhóm người này nên hạn chế?

Lợi ích của cà phê không có nghĩa tất cả mọi người đều nên uống. Nếu thuộc một trong những nhóm dưới đây, bạn nên chú ý hơn đến lượng cà phê tiêu thụ.

Cà phê lâu nay thường bị gắn với hình ảnh một loại đồ uống có tính kích thích, khiến nhiều người lo ngại uống thường xuyên có thể ảnh hưởng đến tim mạch. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy điều này không hoàn toàn đúng.

Với phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh, uống cà phê ở mức vừa phải không những tương đối an toàn mà còn có thể liên quan đến nguy cơ mắc một số bệnh tim mạch thấp hơn. Dù vậy, không phải ai cũng phù hợp với cà phê. Có những nhóm người nên hạn chế, thậm chí tránh loại đồ uống này.

Vì sao cà phê có thể có lợi cho tim mạch?

Theo bài viết, tuyên bố khoa học năm 2026 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), dựa trên tổng hợp dữ liệu từ các nghiên cứu quy mô lớn, cho thấy người trưởng thành có thể dung nạp tối đa khoảng 400 mg caffeine mỗi ngày. Lượng này tương đương khoảng 3-5 tách cà phê thông thường loại 8 ounce (khoảng 240 ml), tùy loại cà phê và hàm lượng caffeine.

Một số nghiên cứu quan sát cho thấy những người duy trì thói quen uống cà phê ở mức vừa phải có xu hướng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn, trong đó có bệnh mạch vành, đột quỵ, suy tim và rung nhĩ.

Không chỉ caffeine, cà phê còn chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học như axit chlorogenic, diterpene, trigonelline và melanoidin. Những chất này có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, đồng thời có thể tác động đến chuyển hóa đường và độ nhạy insulin.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận uống cà phê vừa phải có thể liên quan đến cải thiện độ nhạy insulin và giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2. Đồng thời, một số dấu ấn liên quan đến tình trạng viêm trong cơ thể cũng có thể giảm.

Caffeine - thành phần được biết đến nhiều nhất trong cà phê - tác động lên hệ thần kinh thông qua việc đối kháng các thụ thể adenosine. Đây cũng là lý do caffeine giúp con người tỉnh táo sau khi uống cà phê.

Tuy nhiên, tác động của caffeine lên mỗi người không giống nhau. Có người uống một tách cà phê vẫn cảm thấy bình thường, trong khi người khác có thể xuất hiện tim đập nhanh, bồn chồn hoặc khó ngủ.

5 nhóm người không nên uống quá nhiều cà phê

Lợi ích của cà phê không có nghĩa tất cả mọi người đều nên uống. Nếu thuộc một trong những nhóm dưới đây, bạn nên chú ý hơn đến lượng cà phê tiêu thụ.

1. Người thiếu máu thiếu sắt

Các hợp chất polyphenol trong cà phê có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt không heme - dạng sắt chủ yếu có trong thực phẩm nguồn gốc thực vật.

Đặc biệt, uống cà phê cùng bữa ăn có thể khiến lượng sắt được cơ thể hấp thu giảm đáng kể. Vì vậy, người đang thiếu sắt hoặc sử dụng thuốc bổ sung sắt nên tránh uống cà phê ngay trong bữa ăn.

Tốt nhất nên uống cà phê cách bữa ăn hoặc thời điểm uống viên sắt khoảng 1-2 giờ.

Điều đáng lưu ý là tác động này chủ yếu liên quan đến sắt không heme. Sắt heme có trong thịt, cá và các thực phẩm động vật ít bị ảnh hưởng hơn.

2. Người uống cà phê thường xuyên bị hồi hộp, tim đập nhanh

Nếu mỗi lần uống cà phê đều xuất hiện cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh, run tay hoặc ngoại tâm thu, bạn không nên cố uống chỉ vì cho rằng cà phê tốt cho sức khỏe.

Caffeine có khả năng kích thích hệ thần kinh giao cảm, từ đó khiến nhịp tim tăng ở những người nhạy cảm.

Trong trường hợp các triệu chứng xuất hiện thường xuyên, việc giảm lượng cà phê hoặc chuyển sang cà phê decaf có thể là lựa chọn phù hợp hơn. Nếu tình trạng đánh trống ngực, tim đập bất thường tái diễn, nên đi khám để kiểm tra và loại trừ rối loạn nhịp tim.

3. Người có chất lượng giấc ngủ kém

Một tách cà phê vào buổi chiều có thể khiến một số người trằn trọc đến tận đêm.

Caffeine có thời gian bán thải trong cơ thể khoảng 4-6 giờ, nhưng tốc độ chuyển hóa ở mỗi người khác nhau. Với những người chuyển hóa caffeine chậm, tác dụng kích thích có thể kéo dài hơn.

Nếu vốn đã khó ngủ, ngủ không sâu giấc hoặc thường xuyên mất ngủ, nên ưu tiên uống cà phê vào buổi sáng và hạn chế sử dụng từ đầu giờ chiều trở đi.

4. Người mắc bệnh trào ngược dạ dày - thực quản

Cà phê không nhất thiết là nguyên nhân trực tiếp gây trào ngược ở tất cả mọi người. Tuy nhiên, một số người nhận thấy các triệu chứng như ợ nóng, nóng rát vùng ngực hoặc trào ngược axit xuất hiện rõ hơn sau khi uống cà phê.

Nếu thuộc nhóm này, nên theo dõi phản ứng của cơ thể và giảm lượng cà phê khi cần thiết.

Đặc biệt, không nên uống cà phê khi bụng đói nếu bạn dễ bị đau dạ dày, ợ nóng hoặc trào ngược.

5. Người có nguy cơ loãng xương cao

Caffeine có thể làm giảm nhẹ khả năng hấp thu canxi hoặc làm tăng lượng canxi bài tiết qua nước tiểu. Tuy nhiên, với lượng caffeine vừa phải, tác động này thường không lớn.

Phụ nữ sau mãn kinh, người có chế độ ăn thiếu canxi hoặc thuộc nhóm nguy cơ loãng xương nên chú ý hơn đến lượng cà phê tiêu thụ.

Thay vì phải bỏ hoàn toàn cà phê, điều quan trọng là đảm bảo đủ canxi từ sữa, sữa chua, đậu phụ và các thực phẩm giàu canxi khác, đồng thời không uống quá nhiều cà phê mỗi ngày.

Không phải cứ cà phê là tốt cho sức khỏe

Một điều cần nhớ là lợi ích sức khỏe của cà phê phụ thuộc vào lượng uống, cách uống và cơ địa mỗi người.

Một tách cà phê đen ít đường hoàn toàn khác với một cốc cà phê chứa nhiều đường, kem béo hoặc siro. Nếu uống cà phê nhưng đồng thời nạp vào cơ thể quá nhiều đường và năng lượng, lợi ích tiềm năng của cà phê có thể bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, con số 400 mg caffeine/ngày chỉ mang tính tham khảo đối với người trưởng thành khỏe mạnh, không phải mục tiêu mà mọi người đều cần đạt tới. Hàm lượng caffeine cũng thay đổi đáng kể tùy loại cà phê, cách pha và kích thước khẩu phần.

Phụ nữ mang thai, trẻ em và người có một số bệnh lý đặc biệt cần thận trọng hơn với caffeine, thay vì áp dụng máy móc mức giới hạn dành cho người trưởng thành khỏe mạnh.

Cuối cùng, nếu uống cà phê khiến bạn mất ngủ, hồi hộp, tim đập nhanh, đau bụng hoặc trào ngược, không cần cố duy trì thói quen này chỉ vì những nghiên cứu nói rằng cà phê có lợi cho sức khỏe.

Bởi một chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc và vận động đều đặn vẫn là nền tảng quan trọng để bảo vệ trái tim. Cà phê có thể là một phần của lối sống lành mạnh, nhưng chắc chắn không phải “thuốc bổ” mà ai cũng cần uống.