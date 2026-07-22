UAV An-196 Lyuty gây sửng sốt khi được trang bị tên lửa tầm xa

Máy bay không người lái tấn công tầm xa An-196 Lyuty của Ukraine được trang bị tên lửa đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Chiếc Lyuty được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough ở Anh. Việc hiện đại hóa nền tảng này và trình diễn rộng rãi phản ánh một sự thay đổi cơ bản trong khái niệm sử dụng máy bay không người lái tầm xa.

Mục đích của các hệ thống như vậy trên chiến trường hiện đại là làm gián đoạn hoạt động chỉ huy và kiểm soát của kẻ địch, thực hiện cuộc tấn công chính xác vào trung tâm hậu cần, kho đạn dược và hệ thống phòng không của đối phương ở tầm xa.

Việc chuyển đổi Lyuty từ máy bay không người lái cảm tử dùng một lần thành phương tiện mang vũ khí dẫn đường có thể tái sử dụng nhằm mục đích giảm đáng kể chi phí của các chiến dịch không kích kéo dài.

Ở cấu hình cơ bản, máy bay không người lái Lyuty do Ukroboronprom phát triển là một loại đạn tuần kích có khả năng bay xa tới 1.400km và mang đầu đạn phân mảnh nổ mạnh nặng 75kg.

Thiết kế khung máy bay đã được sửa đổi trong quá trình sản xuất hàng loạt khi nhà phát triển áp dụng thiết kế tinh gọn hơn và loại bỏ bộ phận hạ cánh cố định, giảm tiết diện phản xạ radar của nó.

Sự đổi mới công nghệ của phiên bản được trưng bày tại triển lãm là việc bố trí các điểm treo vũ khí cho tên lửa dẫn đường không đối đất cỡ nhỏ dưới cánh UAV. Theo thông số kỹ thuật chính thức của mô hình được trưng bày, tên lửa trang bị có tính năng như sau:

Tầm bắn tối đa có thể tiêu diệt mục tiêu bằng hỏa lực được công bố là 200km;

Tốc độ bay hành trình của tên lửa xấp xỉ 500km/h.

Tên lửa dẫn đường trang bị cho UAV tấn công Lyuty.

Việc sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp, bao gồm cảm biến quán tính, định vị vệ tinh và quang điện tử cho phép tên lửa tấn công mục tiêu với vòng tròn sai số (CEP) tối thiểu.

Tên lửa tầm xa có độ chính xác cao còn cho phép phương tiện phóng không cần đi vào vùng tác chiến hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung của đối phương.

Trong tình huống chiến đấu thực tế, việc tích hợp An-196 Lyuty như một phương tiện mang tên lửa có thể tái sử dụng đã thay đổi chiến thuật phản kích và phòng không.

Máy bay sẽ thực hiện những cuộc tuần tra kéo dài trong khu vực được chỉ định, thực hiện chức năng trinh sát. Khi phát hiện trận địa pháo, khu vực phòng không hoặc trạm liên lạc cố định, người điều khiển có thể lập tức tấn công, giảm thiểu thời gian từ khi phát hiện đến tiêu diệt. Cách tiếp cận này loại bỏ lợi thế tạm thời mà các kíp chiến đấu có được trong việc tái bố trí.

Mặc dù được quảng cáo là có hiệu năng cao, nền tảng này vẫn có một số hạn chế khách quan. Tốc độ của UAV vẫn tương đối thấp, khiến nó dễ bị tổn thương trước các nhóm phòng không cơ động và không quân tiền tuyến khi bị phát hiện vào ban ngày.

Mật độ cao của thiết bị tác chiến điện tử là một yếu tố gây bất ổn lớn trong khu vực tác chiến. Việc gây nhiễu các kênh điều khiển và định vị vệ tinh buộc máy tính trên tên lửa và bản thân UAV phải dựa hoàn toàn vào phương pháp dẫn đường quán tính.

Điều này, trong trường hợp thiếu cảm biến địa hình quang học có độ tương quan cực cao, sẽ làm giảm độ chính xác tấn công. Hơn nữa, việc vận hành hệ thống trong điều kiện thời tiết bất lợi, chẳng hạn như sương mù dày đặc hoặc mây thấp, làm phức tạp hoạt động của đầu dò quang học trên tên lửa trong giai đoạn cuối của quỹ đạo bay.

So với các loại UAV nước ngoài như Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ hay MQ-1 Predator của Mỹ, An-196 hiện đại hóa có tầm hoạt động xa hơn đáng kể (lên đến 1.400km), cho phép nó phóng tên lửa từ xa.

Hầu hết các UAV tấn công chiến thuật hiện có đều bị hạn chế bởi phạm vi liên lạc trực tiếp, trong khi Lyuty được thiết kế từ đầu để bay tự động theo tọa độ lập trình sẵn khi đối mặt với biện pháp đối phó điện tử.

Tốc độ cao của tên lửa (500km/h) giúp giảm thời gian phản ứng của hệ thống phòng không so với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử truyền thống, di chuyển chậm.

Theo dữ liệu hiện có, chương trình sản xuất UAV đã nhận được hỗ trợ tài chính có hệ thống từ các đối tác châu Âu, bao gồm cả hợp đồng với Đức để mua 500 máy bay không người lái cơ bản cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.