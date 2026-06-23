Chính phủ Ấn Độ đang đàm phán với UAE để bán một số hệ thống quốc phòng chủ lực của nước này, bao gồm cả tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.

“UAE đã bày tỏ sự quan tâm đến một số hệ thống vũ khí của chúng tôi, bao gồm BrahMos và Akashteer. Các cuộc đàm phán giữa Ấn Độ và UAE đang ở giai đoạn đầu và đang tiến triển nhanh chóng”, một nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết.

Tên lửa BrahMos được phát triển chung trong những năm 1990 bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ và NPO Mashinostroyeniya của Liên bang Nga, dựa trên nền tảng tên lửa P-800 Oniks.

Giống như tên lửa Oniks do Nga sản xuất, BrahMos có thể đạt tốc độ lên tới Mach 3 với tầm bắn của phiên bản mới nhất lên tới hơn 800km.

Khi tiếp cận mục tiêu, tên lửa có khả năng bay ở độ cao từ 3 đến 10m để tránh bị phát hiện.

Tên lửa BrahMos dựa trên một hệ thống dẫn đường phức tạp, được xây dựng xung quanh hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ vệ tinh và đầu dò radar chủ động chống nhiễu.

Mặc dù chủ yếu được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt nước, nó cũng có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất một cách hiệu quả.

Tên lửa này có thể được phóng từ đất liền, biển và không trung. Phiên bản phóng từ máy bay được cho là có tầm bắn lên tới 500km.

Việc bán tên lửa BrahMos tiềm năng sẽ cần sự chấp thuận chính thức từ Nga, chứ không chỉ từ Ấn Độ.

Tuy nhiên, mối quan hệ ngoại giao và quốc phòng mật thiết giữa Nga và UAE có nghĩa là yêu cầu này khó có thể làm trì hoãn thương vụ.

Nếu thỏa thuận được ký kết, UAE có thể sẽ nhận được phiên bản xuất khẩu của tên lửa BrahMos, có tầm bắn giới hạn ở mức 290km theo quy định của Chế độ Kiểm soát Công nghệ Tên lửa.

Trong khi đó, Akashteer là một hệ thống Chỉ huy, Kiểm soát, Truyền thông và Tình báo (C4ISR) tiên tiến, được phát triển bởi Tập đoàn Điện tử Quốc phòng (BEL) thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Việc UAE quan tâm đến mua sắm thiết bị quốc phòng từ Ấn Độ và các nguồn khác rõ ràng xuất phát từ cuộc chiến tranh gần đây giữa Mỹ và Israel với Iran.

Các quốc gia vùng Vịnh đã bị Cộng hòa Hồi giáo Iran gây thiệt hại nặng nề trong cuộc xung đột này.

UAE hiện đang nỗ lực để tăng cường hơn nữa năng lực quân sự của mình.