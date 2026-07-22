Một máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine đã giành được chiến thắng không chiến đầu tiên khi bắn hạ tiêm kích Nga.

Thông tin này được Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Kaine công bố trong một phiên điều trần tại Thượng viện.

Theo ông Kaine, trong vài năm qua, Ukraine đã tăng cường đáng kể khả năng phòng không, cho phép sử dụng hiệu quả hơn các loại máy bay chiến đấu trong Không quân.

“Mới đây chúng ta đã chứng kiến trận không chiến đầu tiên trong đó một chiếc F-16 của Ukraine bắn hạ 1 tiêm kích Nga. Trong vài năm qua, với sự hỗ trợ của nhiều đối tác, Ukraine đã tăng cường đáng kể hệ thống phòng thủ nhiều tầng của mình”, ông Kane nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình.

Dựa trên dữ liệu được đăng tải trước đó, chúng ta đang nói về tiêm kích Su-35, khi mới đây có thông tin cho biết chiếc tiêm kích nói trên đã bị chiến đấu cơ Ukraine bắn hạ.

Để tham khảo thêm, kênh tuyên truyền của Nga "Voevoda Veschaet" cho biết chiếc máy bay chiến đấu của họ đã bị bắn rơi do hành động của Lực lượng Vũ trang Ukraine, và phi công đã được cứu sống.

Các kỹ thuật viên hàng không gắn tên lửa tầm ngắn AIM-9 lên máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine.

Không quân Ukraine tích cực sử dụng máy bay chiến đấu F-16 để đánh chặn các mục tiêu trên không, chẳng hạn như tên lửa hoặc máy bay không người lái, để tấn công cả mục tiêu dưới mặt đất bằng vũ khí chính xác.

Dự kiến tổng cộng Ukraine sẽ nhận được khoảng 100 tiêm kích F-16, trong đó các quốc gia châu Âu là nhà cung cấp chính. Số chiến đấu cơ này đến từ lực lượng không quân của Na Uy, Bỉ , Đan Mạch và Hà Lan, sau khi đã trải qua quá trình sửa chữa và hiện đại hóa phù hợp.

Hầu hết số F-16 này không phải mới, khi chúng được sản xuất từ năm 1982 đến năm 1990 và trải qua quá trình hiện đại hóa từ năm 2000 đến năm 2015.

Tuy nhiên, những tiêm kích nói trên có thể sử dụng toàn bộ các loại vũ khí hiện đại của NATO, điển hình như phiên bản hiện đại nhất của tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar AIM-120D, cũng như tên lửa AIM-9X và IRIS-T, hoặc tên lửa APWKS giá rẻ để bắn hạ máy bay không người lái.

F-16 cũng có thể mang toàn bộ các loại vũ khí không đối đất tiêu chuẩn, chẳng hạn như tên lửa dẫn đường bằng laser, bom JDAM các phiên bản, cũng như bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB và có thể cả tên lửa hành trình ERAM.