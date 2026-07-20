Nga đáp trả dội "mưa" tên lửa đạn đạo: Thủ đô Ukraine rung chuyển, TT Zelensky cầu cứu phương Tây

Nga đã phát động một trong những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo lớn nhất nhằm vào Ukraine sau khi bị tập kích.

Nga oanh tạc Kiev quy mô lớn

Theo Không quân Ukraine, đêm Chủ nhật 19/7, Nga đã thực hiện "một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn" bằng máy bay không người lái (UAV) và nhiều loại tên lửa phóng từ trên không và mặt đất, trong đó thủ đô Kiev là mục tiêu chính.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng hơn 40 tên lửa các loại, phần lớn nhằm vào Kiev, cùng khoảng 120 UAV tấn công.

Các phóng viên CNN có mặt tại Kiev cho biết cuộc oanh kích diễn ra đặc biệt dữ dội trong khoảng hai giờ liên tiếp suốt đêm. Đến sáng hôm sau, nhiều khu vực vẫn còn mùi khói nồng nặc và cảnh báo không kích vẫn được duy trì.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha cho biết Nga đã sử dụng khoảng 40 tên lửa đạn đạo, gọi đây là số lượng tên lửa đạn đạo lớn nhất được phóng trong một đợt kể từ khi xung đột bùng phát.

Nga tấn công dữ dội vào thủ đô Ukraine. Ảnh: AP

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 126 mục tiêu trên không, gồm 18 tên lửa và 108 UAV. Tuy nhiên, theo cơ quan này, vẫn có 23 tên lửa và 10 UAV đánh trúng 20 địa điểm khác nhau.

Hình ảnh từ Kiev cho thấy nhiều công trình bị hư hại nặng, trong đó xuất hiện một hố lớn do vụ nổ tạo ra, nhiều tòa nhà bị cháy sém và một kho hậu cần bị phá hủy nghiêm trọng.

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine cho biết các vụ tấn công xảy ra tại 5 quận của Kiev khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Trên phạm vi cả nước, chính quyền địa phương ghi nhận ít nhất hơn 80 trường hợp thương trong vòng 24 giờ do các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga. Phần lớn thương vong tập trung tại các tỉnh Kharkiv và Donetsk.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này xác nhận đã tiến hành "cuộc tấn công quy mô lớn" nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và trung tâm hậu cần ở Kiev. Trong thông báo trên Telegram, bộ này cho biết chiến dịch "đã hoàn thành mục tiêu" và "sẽ tiếp tục".

Tổng thống Ukraine cầu cứu phương Tây

Các cuộc tập kích của Nga diễn ra sau khi Ukraine thực hiện các đợt tấn công bằng UAV nhằm vào hai trung tâm hậu cần của Nga vào sáng sớm thứ Bảy 18/7, khiến 8 trường hợp thiệt mạng theo phía Nga.

Sau đợt không kích, Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ năng lực phòng không, đặc biệt là các hệ thống có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

"Bảo vệ trước tên lửa đạn đạo vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Ukraine cần thêm tên lửa đánh chặn mỗi ngày và chúng tôi cảm ơn các đối tác đã thực hiện những cam kết về hỗ trợ phòng không", ông nói.

Trong thời gian qua, Ukraine liên tục đề nghị phương Tây cung cấp thêm tên lửa đánh chặn, do tên lửa đạn đạo có tốc độ rất cao và quỹ đạo bay phức tạp, khiến việc đánh chặn khó khăn hơn nhiều so với UAV hay tên lửa hành trình.

Các nhà phân tích nhận định Nga đang gia tăng các đợt tấn công kết hợp giữa tên lửa và UAV nhằm gây sức ép lên hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Theo giáo sư nghiên cứu chiến lược Phillips O'Brien (Đại học St. Andrews, Scotland), việc Nga tăng cường không kích các thành phố Ukraine đang trở thành một phần trong chiến lược quân sự hiện nay và nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn.

Nga tấn công Ukraine. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Ukraine được cho là đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Nhu cầu đối với hệ thống này cũng gia tăng ở nhiều khu vực khác, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, khiến nguồn cung toàn cầu trở nên hạn chế dù Mỹ đã tăng sản lượng.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất Ukraine có thể sản xuất tên lửa Patriot theo giấy phép. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng quá trình này sẽ cần nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới có thể triển khai.

Song song đó, Ukraine cũng đang hợp tác với Pháp và Italy để phát triển năng lực sản xuất tên lửa phòng không SAMP/T. Tuy nhiên, một số nhà phân tích đánh giá hiệu quả của hệ thống này trong một số tình huống vẫn chưa đạt mức tương đương Patriot.

Theo Fabian Hoffmann, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy, thị trường tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo hiện có rất ít nhà cung cấp, thời gian giao hàng kéo dài và vẫn còn nhiều hạn chế về năng lực sản xuất.

Ở chiều ngược lại, Ukraine tiếp tục các chiến dịch tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga.

Sáng Chủ nhật 19/7, một cuộc tấn công được cho là nhằm vào cơ sở xuất khẩu dầu từ Kazakhstan qua Biển Đen. Tập đoàn Đường ống Caspian (CPC), đơn vị vận hành cảng xuất khẩu ngoài khơi Biển Đen của Nga, cho biết hai tàu chở dầu đã va chạm, buộc hoạt động bốc dỡ dầu phải tạm dừng. CPC nói không có thương vong và lưu ý địa điểm này cũng từng bị tấn công hôm thứ Sáu 17/7.

Cùng ngày, phía Ukraine tuyên bố đã sử dụng UAV mặt nước tấn công tàu chở dầu Avero trên Biển Đen, cho rằng con tàu này tham gia hạm đội bóng tối vận chuyển dầu của Nga nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt. Theo dữ liệu của MarineTraffic, con tàu đi vào Biển Đen hôm thứ Năm và hiện không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ hoặc Liên minh châu Âu.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cũng cho biết ba kho chứa dầu ở miền nam nước Nga đã bị tấn công.

Giao tranh trên Biển Đen tiếp tục kéo dài đến tối 19/7. Hải quân Ukraine cho biết tàu chở hàng dân sự Golden Leo, treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ và đang vận chuyển ngũ cốc từ cảng Odessa, bị trúng ba tên lửa của Nga ở mạn phải, gây hỏa hoạn lớn.

Theo Hải quân Ukraine, vụ tấn công khiến ít nhất 5 thuyền viên thiệt mạng. Thủ tướng Ukraine Serhiy Koretskiy cho biết lực lượng hải quân đã cứu được 8 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó 2 người bị thương và được đưa đến bệnh viện tại Odessa. Ông cũng cho biết thi thể của 5 thuyền viên đã được tìm thấy, trong khi số phận của 5 người còn lại vẫn chưa được xác định.