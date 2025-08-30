Tưởng cam là "vua" vitamin C, ai ngờ vẫn thua một loại rau trồng nơi góc vườn: Biết dùng thì tốt đủ đường

Vitamin C từ lâu đã được biết đến là “lá chắn” quan trọng giúp cơ thể tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa và phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính. Nhắc đến vitamin C, nhiều người thường nghĩ ngay đến cam. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng một loại rau quen thuộc, thường được trồng ở góc vườn, lại chứa lượng vitamin C cao gấp nhiều lần cam. Đó chính là rau chùm ngây.

Rau chùm ngây ở dạng tươi, khô, bột và hạt chùm ngây (Ảnh minh họa).

Theo Science Direct, giá trị dinh dưỡng của chùm ngây vượt xa nhiều loại thực phẩm quen thuộc: vitamin C cao gấp 7 lần cam, vitamin A nhiều hơn 10 lần cà rốt, canxi gấp 17 lần sữa, kali cao hơn 15 lần chuối và sắt gấp tới 25 lần rau bina.

Ngoài ra, chùm ngây còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, giảm huyết áp, hạ mỡ máu và hỗ trợ hệ miễn dịch. Một số chất chống oxy hóa trong chùm ngây có thể kể tới là các flavonoid như quercetin, kaempferol và myricetin, carotenoid, các axit phenolic như axit gallic, chlorogenic và caffeic, glucosinolate, tannin và saponin.

Chùm ngây - Vị thuốc toàn năng

Có nguồn gốc từ miền Bắc Ấn Độ, chùm ngây (tên khoa học Moringa Oleifera Lam) hiện được trồng rộng rãi tại các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, từ châu Á đến châu Phi. Ở Việt Nam, cây mọc tự nhiên ở nhiều nơi như Thanh Hóa, Ninh Thuận (cũ), vùng Bảy Núi (An Giang),... Người dân thường lấy lá chùm ngây làm rau ăn và các bộ phận khác của cây để làm thuốc.

Chùm ngây còn được gọi bằng nhiều cái tên mỹ miều như “cây thần diệu” hay “cây vạn năng” bởi hầu như tất cả các bộ phận từ rễ, thân, lá, hoa, quả đến hạt của loại cây này đều có thể dùng làm thuốc.

Hoa rau chùm ngây (Ảnh minh họa).

Y học cổ truyền ghi nhận, rễ chùm ngây có tác dụng hoạt huyết, trợ tim, lợi tuần hoàn và hệ thần kinh; quả, hạt giúp giảm đau; hoa có tác dụng tăng ham muốn; vỏ có tác dụng kháng khuẩn, lợi niệu, hỗ trợ chữa bệnh lậu.

Đặc biệt, trong chùm ngây còn có hợp chất zeatin - một chất chống oxy hóa cực mạnh, được coi là “vũ khí” phòng ngừa ung thư.

Ngoài ra, với nguồn dinh dưỡng phong phú, không ít quốc gia đã xem chùm ngây như giải pháp để chống suy dinh dưỡng ở trẻ em và cải thiện an ninh lương thực.

Lưu ý khi sử dụng rau chùm ngây

Chùm ngây là một loại rau giàu dinh dưỡng nhưng không phải ai cũng có thể dùng một cách tùy tiện. Trong lá chùm ngây có chứa phytate và oxalate. Nếu ăn quá nhiều rau chùm ngây có thể làm giảm hấp thụ khoáng chất, gây đầy bụng, khó tiêu.

Phụ nữ mang thai cần kiêng ăn rau chùm ngây bởi một số hợp chất trong rau có thể gây co bóp tử cung, làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non.

Những người đang điều trị bệnh tuyến giáp, tiểu đường, huyết áp cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi ăn chùm ngây để tránh tương tác thuốc.

Mỗi tuần, chỉ nên ăn từ 2 - 3 bữa rau chùm ngây, ăn vào buổi sáng hoặc trưa, tránh ăn vào buổi chiều và tối để không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Nhìn chung, chùm ngây không chỉ đơn thuần là một loại rau vườn mà còn là kho báu dinh dưỡng và vị thuốc quý. Tuy nhiên, thay vì coi đây là thần dược, việc sử dụng khoa học và có kiểm soát mới là chìa khóa giúp loại cây này thực sự phát huy giá trị, trở thành nguồn dinh dưỡng an toàn và hiệu quả cho sức khỏe mỗi gia đình.

Tổng hợp