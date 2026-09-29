Tưởng bị viêm nhiễm, đi khám bàng hoàng phát hiện ung thư: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu nhiều người dễ bỏ qua

Thấy nước tiểu chuyển màu đỏ sẫm như màu coca nhưng sau đó tự hết, người đàn ông nghĩ chỉ là viêm đường tiết niệu nên không đi khám.

Bác sĩ Mai Văn Lực, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, chia sẻ trường hợp đặc biệt mà bác sĩ vừa tiếp nhận.

Bệnh nhân là một cụ ông gần 80 tuổi. Thời gian trước, cụ từng xuất hiện tình trạng đái máu. Tuy nhiên, triệu chứng chỉ xảy ra trong thời gian ngắn rồi tự hết. Cơ thể vẫn khỏe mạnh nên cụ cho rằng có thể do viêm đường tiết niệu hoặc phì đại tuyến tiền liệt ở tuổi già nên không đi khám.

Bệnh nhân cũng không muốn báo cho các con vì biết sợ lo lắng. Đến gần đây, tình trạng đái máu xuất hiện trở lại và kéo dài, cụ mới nói với các con.

Khi đến phòng khám, cụ mô tả nước tiểu có màu sẫm như "Coca-Cola". Với bác sĩ chuyên khoa Tiết niệu, đây là dấu hiệu không thể xem nhẹ.

Kết quả chụp chiếu và các xét nghiệm chuyên sâu sau đó phát hiện một khối u nằm trong bể thận trái.

Theo bác sĩ Lực, với những khối u đường tiết niệu như trường hợp bệnh nhân này, hóa trị hoặc xạ trị không phải lựa chọn điều trị chính. Sau khi trao đổi thẳng thắn với người nhà, ê-kíp thống nhất phẫu thuật là phương án phù hợp nhất.

Bác sĩ Lực can thiệp cho bệnh nhân (ảnh: BSCC).

Ê-kíp tiến hành phẫu thuật nội soi toàn bộ, cắt trọn quả thận trái cùng niệu quản, khoét chóp bàng quang và vét hạch triệt để. Ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt và ra viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bệnh nhân mắc ung thư biểu mô đường niệu, có ổ xâm nhập tổ chức mỡ quanh bể thận, giai đoạn pT3. May mắn, diện cắt mạch máu rốn thận không còn tế bào u.

Bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi và tái khám định kỳ theo phác đồ.

Đái máu tự hết vẫn có thể là dấu hiệu ung thư

Bác sĩ Lực đặc biệt lưu ý tình trạng đái máu đại thể không đau, xuất hiện tự nhiên rồi tự hết. Do nhiều người có tâm lý chủ quan khi chỉ thấy nước tiểu có màu đỏ hoặc sẫm trong một vài lần rồi trở lại bình thường. Tuy nhiên, trong chuyên khoa Tiết niệu, kiểu đái máu này có thể là một trong những dấu hiệu đầu tiên của các khối u ác tính ở đường tiết niệu, bao gồm thận, bể thận, niệu quản và bàng quang.

Đáng lưu ý, người bệnh có thể không đau, không sốt và vẫn cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Vì vậy, việc triệu chứng tự biến mất không đồng nghĩa với bệnh đã khỏi.

Bác sĩ Lực khuyến cáo, khi phát hiện nước tiểu có màu hồng, đỏ, nâu sẫm hoặc giống màu trà đặc, người bệnh không nên tự theo dõi tại nhà hoặc chờ triệu chứng tái diễn. "Đừng nghĩ hết đỏ là khỏi", bác sĩ nhấn mạnh.

Người lớn tuổi cũng không nên vì ngại làm phiền con cháu, lo tốn kém hoặc sợ ảnh hưởng công việc của gia đình mà trì hoãn việc khám bệnh. Việc phát hiện nguyên nhân gây đái máu càng sớm càng có ý nghĩa trong chẩn đoán và điều trị.

Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường của nước tiểu người dân nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tiết niệu để được bác sĩ đánh giá và chỉ định các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phù hợp như siêu âm, CT hoặc các phương pháp cần thiết khác. Việc chẩn đoán bệnh sớm sẽ loại trừ được nguy cơ bệnh lý nguy hiểm như ung thư và điều trị bệnh sớm.