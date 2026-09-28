Hầu hết chúng ta không biết điều quý giá này của cây hoa sữa

Không chỉ tạo nên hương thơm đặc trưng của mùa thu Hà Nội, cây hoa sữa còn được sử dụng trong y học với nhiều tác dụng đáng chú ý.

Theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cây hoa sữa có nhiều thành phần được sử dụng làm thuốc. Chiết xuất từ cây chứa các nhóm hoạt chất như alkaloid, steroid… Trong đó, vỏ cây có các alkaloid đáng chú ý như ditamine, echitenine và echitamine.

Nhiều nghiên cứu trên động vật cho thấy dịch chiết từ vỏ cây hoa sữa có tác dụng kháng khuẩn, kháng ký sinh trùng sốt rét. Một số nghiên cứu khác ghi nhận tiềm năng bảo vệ tế bào gan, chống oxy hóa, giảm đau, chống loét đường tiêu hóa, điều hòa miễn dịch, chống hen và viêm phế quản.

Vỏ cây chứa nhiều hoạt chất quý

Bác sĩ Vũ cho biết, một số alkaloid trong vỏ cây được ghi nhận có tác dụng chống viêm, giảm ho, hỗ trợ giảm triệu chứng hen suyễn và giảm đau ngoại vi trên động vật thực nghiệm.

Các nghiên cứu cũng nhận thấy cây hoa sữa có một số tiềm năng khác. Alkaloid trong cây có khả năng tác động lên tế bào ung thư trong các nghiên cứu thực nghiệm. Một số alkaloid như echitamine, echitenine và ditamine được nghiên cứu về tác dụng chống ký sinh trùng sốt rét, trong đó có khả năng thay thế Quinine.

Lá cây chứa các hoạt chất được nghiên cứu về khả năng ức chế alpha-glucosidase, từ đó cho thấy tiềm năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Nước sắc vỏ cây cũng được sử dụng trong một số nghiên cứu và bài thuốc dân gian nhằm giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy.

Vỏ cây hoa sữa có tác dụng làm thuốc (ảnh minh họa)

Cây hoa sữa được dùng làm thuốc như thế nào?

Bác sĩ Vũ cho hay, trong Đông y, vỏ cây hoa sữa có vị đắng, tính lạnh, được sử dụng với các công dụng như thanh nhiệt, giải độc, chỉ thống, bình suyễn, chỉ khát, kiện vị và hỗ trợ điều trị sốt rét. Dược liệu này còn được dùng trong một số bài thuốc trị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, lở ngứa ngoài da, sốt cao, thiếu máu, lỵ, viêm khớp và rối loạn kinh nguyệt.

Nước sắc từ vỏ cây được dùng để hỗ trợ cầm tiêu chảy, trị rối loạn tiêu hóa, hạ sốt và điều hòa kinh nguyệt. Nước sắc lá cây được dùng trong điều trị bệnh beriberi - một dạng viêm đa dây thần kinh do thiếu vitamin B1.

Một số bài thuốc sử dụng vỏ cây hoa sữa gồm:

- Hỗ trợ trị nóng trong, ăn kém, gầy yếu: Vỏ cây phơi hoặc sấy khô, tán thành bột, dùng 1-3 g mỗi ngày với nước nóng hoặc sắc uống.

- Rượu vỏ cây: Dùng 75 g vỏ cây tán nhỏ ngâm với 500 ml rượu 30-35 độ trong 7 ngày, lọc lấy nước. Cách dùng theo tài liệu là 40 ml/ngày, chia 2 lần trước bữa ăn.

- Cao lỏng vỏ cây: Bột vỏ cây được ngâm với cồn 60 độ trong 7 ngày để điều chế cao lỏng. - Hỗ trợ trị đau răng, mụn nhọt, lở loét: Vỏ cây được sắc lấy nước đặc để ngậm, súc miệng hoặc bôi ngoài da.

Không phải ai cũng nên tiếp xúc nhiều với hoa sữa

Bên cạnh những giá trị làm thuốc, hoa sữa cũng có thể gây khó chịu hoặc kích ứng ở một số người. Mùi hoa nồng, nếu tiếp xúc nhiều có thể gây cảm giác choáng váng, mệt mỏi hoặc khó thở.

Hoa và quả có nhiều lông, có thể phát tán trong không khí, dễ gây dị ứng, viêm mũi xoang và các triệu chứng đường hô hấp ở người nhạy cảm. Người có cơ địa dị ứng, hen suyễn hoặc viêm xoang có thể bị ảnh hưởng rõ hơn khi tiếp xúc với hoa sữa.

Vì vậy, người có bệnh lý hô hấp hoặc cơ địa dị ứng nên hạn chế tiếp xúc với hoa sữa khi xuất hiện triệu chứng.

Theo bác sĩ Vũ, dù hoa sữa có nhiều giá trị trong y học cổ truyền và được nghiên cứu về các hoạt chất sinh học, việc sử dụng các chế phẩm từ cây cần đúng nồng độ, liều lượng. Người dân không nên tự ý sử dụng kéo dài hoặc lạm dụng mà nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.