Từ vụ người đàn ông ngã gục, tử vong khi chơi pickleball, bác sĩ chỉ ra 1 nhóm dễ gặp nguy hiểm nhất

Một người đàn ông 51 tuổi bất ngờ gục xuống rồi tử vong khi đang chơi pickleball tại TP.HCM là lời cảnh báo về vấn đề chơi thể thao an toàn.

Ngày 21/6, Công an phường Vũng Tàu (TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị chức năng xác minh nguyên nhân tử vong của ông H.H (51 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) sau khi gặp sự cố tại một sân pickleball.

Vào khoảng 16 giờ cùng ngày, ông H tham gia thi đấu pickleball cùng nhóm bạn. Sau một pha bóng, người đàn ông bất ngờ khuỵu xuống rồi nằm bất động trên mặt sân. Những người có mặt lập tức chạy tới hỗ trợ, đồng thời gọi lực lượng y tế. Mặc dù được sơ cứu và hô hấp nhân tạo ngay sau đó, nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Sự việc khiến nhiều người chơi pickleball không khỏi lo lắng, bởi đây vốn được xem là môn thể thao phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Người đàn ông gục ngã khi đang chơi pickleball (Ảnh cắt từ Clip).

Pickleball không "nhẹ" như nhiều người vẫn nghĩ

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, pickleball đang phát triển mạnh tại Việt Nam nhờ luật chơi đơn giản, sân nhỏ và tạo cảm giác "vừa vui, vừa khỏe".

Tuy nhiên, pickleball vẫn là một môn thể thao đòi hỏi cường độ vận động đáng kể. Trong quá trình thi đấu, người chơi phải liên tục tăng tốc, đổi hướng, bật chạy và xử lý bóng trong không gian hẹp. Điều này khiến nhịp tim và huyết áp tăng nhanh, tạo áp lực lớn lên hệ tim mạch.

Nhiều người trẻ thường chơi liên tục nhiều trận vì hưng phấn, trong khi không ít người trung niên lại cố gắng thi đấu vượt quá khả năng thể lực hiện có. Khi đó, trái tim phải hoạt động ở cường độ cao hơn nhiều so với các hoạt động như đi bộ hay đạp xe nhẹ.

Theo bác sĩ Hoàng, với người khỏe mạnh, đây là cách rèn luyện thể lực hiệu quả. Nhưng với những người có bệnh tim mạch tiềm ẩn hoặc mang các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, béo phì, hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, việc gắng sức đột ngột có thể trở thành "bài kiểm tra" khắc nghiệt đối với trái tim.

Điều gì xảy ra khi tim đột ngột ngừng đập?

Bác sĩ Hoàng cho hay, ngừng tim đột ngột là tình trạng tim mất khả năng bơm máu hiệu quả, khiến người bệnh ngã gục, mất ý thức và ngừng thở chỉ trong vài giây.

Ở nhóm tuổi trung niên và cao tuổi, nguyên nhân thường gặp nhất là bệnh mạch vành. Nhiều người mang trong mình các mảng xơ vữa động mạch nhưng không hề biết. Khi vận động mạnh, nhịp tim và huyết áp tăng cao có thể làm nứt vỡ mảng xơ vữa, hình thành cục máu đông gây nhồi máu cơ tim cấp.

Khi cơ tim bị thiếu máu đột ngột, hệ thống điện của tim trở nên hỗn loạn, xuất hiện các rối loạn nhịp nguy hiểm như rung thất hoặc nhịp nhanh thất. Lúc này tim gần như không còn khả năng bơm máu lên não và các cơ quan quan trọng, khiến người bệnh ngã gục chỉ trong tích tắc.

Trong khi đó, ở người trẻ, ngừng tim khi chơi thể thao thường liên quan đến các bất thường bẩm sinh như bệnh cơ tim phì đại, hội chứng Brugada, rối loạn dẫn truyền điện học hoặc bất thường động mạch vành. Những bệnh lý này có thể âm thầm tồn tại nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ rệt.

Khi cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng do vận động cường độ cao, thiếu ngủ, sử dụng nhiều cà phê hoặc chất kích thích, nguy cơ xuất hiện rối loạn nhịp tim ác tính sẽ gia tăng.

Bên cạnh đó, mất nước và rối loạn điện giải trong những ngày nắng nóng cũng là yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch. Khi cơ thể thiếu kali, natri hoặc magiê, hoạt động điện học của tim trở nên bất ổn hơn, dễ dẫn tới các cơn loạn nhịp nguy hiểm.

Ai là người có nguy cơ cao?

Theo bác sĩ Hoàng, người trên 45 tuổi là nhóm có nguy cơ cao nhất đối với nhồi máu cơ tim và ngừng tim khi chơi thể thao.

Đây thường là những người có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, thừa cân, hút thuốc lá hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch. Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn cảm thấy mình khỏe mạnh vì sinh hoạt bình thường hằng ngày, trong khi các tổn thương tim mạch đã âm thầm tiến triển.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa người trẻ được phép chủ quan. Những dấu hiệu như đau ngực khi vận động, đánh trống ngực bất thường, hụt hơi hơn bạn cùng lứa tuổi hoặc từng ngất khi chơi thể thao đều cần được thăm khám sớm.

Các chuyên gia khuyến cáo người chơi pickleball cần khởi động ít nhất 10-15 phút trước khi vào sân, bổ sung đủ nước và điện giải trong suốt quá trình vận động, đồng thời tránh chơi khi cơ thể đang mệt mỏi, thiếu ngủ, sốt hoặc vừa sử dụng rượu bia.

Đặc biệt, không nên cố gắng thi đấu tiếp khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau tức ngực, khó thở, chóng mặt, vã mồ hôi lạnh hoặc buồn nôn. Đây có thể là những tín hiệu cảnh báo sớm của biến cố tim mạch.

Người trung niên, nhất là những người có bệnh nền hoặc nhiều yếu tố nguy cơ, nên khám tim mạch định kỳ trước khi tham gia các môn thể thao có cường độ từ trung bình đến cao. Việc đo huyết áp, điện tâm đồ, siêu âm tim hay kiểm tra mỡ máu, đường huyết có thể giúp phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn.