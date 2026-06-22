HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ vụ người đàn ông ngã gục, tử vong khi chơi pickleball, bác sĩ chỉ ra 1 nhóm dễ gặp nguy hiểm nhất

Ngọc Minh
|

Một người đàn ông 51 tuổi bất ngờ gục xuống rồi tử vong khi đang chơi pickleball tại TP.HCM là lời cảnh báo về vấn đề chơi thể thao an toàn.

Ngày 21/6, Công an phường Vũng Tàu (TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị chức năng xác minh nguyên nhân tử vong của ông H.H (51 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) sau khi gặp sự cố tại một sân pickleball.

Vào khoảng 16 giờ cùng ngày, ông H tham gia thi đấu pickleball cùng nhóm bạn. Sau một pha bóng, người đàn ông bất ngờ khuỵu xuống rồi nằm bất động trên mặt sân. Những người có mặt lập tức chạy tới hỗ trợ, đồng thời gọi lực lượng y tế. Mặc dù được sơ cứu và hô hấp nhân tạo ngay sau đó, nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Sự việc khiến nhiều người chơi pickleball không khỏi lo lắng, bởi đây vốn được xem là môn thể thao phù hợp với nhiều lứa tuổi.

- Ảnh 1.

Người đàn ông gục ngã khi đang chơi pickleball (Ảnh cắt từ Clip).

Pickleball không "nhẹ" như nhiều người vẫn nghĩ

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, pickleball đang phát triển mạnh tại Việt Nam nhờ luật chơi đơn giản, sân nhỏ và tạo cảm giác "vừa vui, vừa khỏe".

Tuy nhiên, pickleball vẫn là một môn thể thao đòi hỏi cường độ vận động đáng kể. Trong quá trình thi đấu, người chơi phải liên tục tăng tốc, đổi hướng, bật chạy và xử lý bóng trong không gian hẹp. Điều này khiến nhịp tim và huyết áp tăng nhanh, tạo áp lực lớn lên hệ tim mạch.

Nhiều người trẻ thường chơi liên tục nhiều trận vì hưng phấn, trong khi không ít người trung niên lại cố gắng thi đấu vượt quá khả năng thể lực hiện có. Khi đó, trái tim phải hoạt động ở cường độ cao hơn nhiều so với các hoạt động như đi bộ hay đạp xe nhẹ.

Theo bác sĩ Hoàng, với người khỏe mạnh, đây là cách rèn luyện thể lực hiệu quả. Nhưng với những người có bệnh tim mạch tiềm ẩn hoặc mang các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, béo phì, hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, việc gắng sức đột ngột có thể trở thành "bài kiểm tra" khắc nghiệt đối với trái tim.

Điều gì xảy ra khi tim đột ngột ngừng đập?

Bác sĩ Hoàng cho hay, ngừng tim đột ngột là tình trạng tim mất khả năng bơm máu hiệu quả, khiến người bệnh ngã gục, mất ý thức và ngừng thở chỉ trong vài giây.

Ở nhóm tuổi trung niên và cao tuổi, nguyên nhân thường gặp nhất là bệnh mạch vành. Nhiều người mang trong mình các mảng xơ vữa động mạch nhưng không hề biết. Khi vận động mạnh, nhịp tim và huyết áp tăng cao có thể làm nứt vỡ mảng xơ vữa, hình thành cục máu đông gây nhồi máu cơ tim cấp.

Khi cơ tim bị thiếu máu đột ngột, hệ thống điện của tim trở nên hỗn loạn, xuất hiện các rối loạn nhịp nguy hiểm như rung thất hoặc nhịp nhanh thất. Lúc này tim gần như không còn khả năng bơm máu lên não và các cơ quan quan trọng, khiến người bệnh ngã gục chỉ trong tích tắc.

Trong khi đó, ở người trẻ, ngừng tim khi chơi thể thao thường liên quan đến các bất thường bẩm sinh như bệnh cơ tim phì đại, hội chứng Brugada, rối loạn dẫn truyền điện học hoặc bất thường động mạch vành. Những bệnh lý này có thể âm thầm tồn tại nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ rệt.

Khi cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng do vận động cường độ cao, thiếu ngủ, sử dụng nhiều cà phê hoặc chất kích thích, nguy cơ xuất hiện rối loạn nhịp tim ác tính sẽ gia tăng.

Bên cạnh đó, mất nước và rối loạn điện giải trong những ngày nắng nóng cũng là yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch. Khi cơ thể thiếu kali, natri hoặc magiê, hoạt động điện học của tim trở nên bất ổn hơn, dễ dẫn tới các cơn loạn nhịp nguy hiểm.

Ai là người có nguy cơ cao?

Theo bác sĩ Hoàng, người trên 45 tuổi là nhóm có nguy cơ cao nhất đối với nhồi máu cơ tim và ngừng tim khi chơi thể thao.

Đây thường là những người có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, thừa cân, hút thuốc lá hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch. Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn cảm thấy mình khỏe mạnh vì sinh hoạt bình thường hằng ngày, trong khi các tổn thương tim mạch đã âm thầm tiến triển.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa người trẻ được phép chủ quan. Những dấu hiệu như đau ngực khi vận động, đánh trống ngực bất thường, hụt hơi hơn bạn cùng lứa tuổi hoặc từng ngất khi chơi thể thao đều cần được thăm khám sớm.

Các chuyên gia khuyến cáo người chơi pickleball cần khởi động ít nhất 10-15 phút trước khi vào sân, bổ sung đủ nước và điện giải trong suốt quá trình vận động, đồng thời tránh chơi khi cơ thể đang mệt mỏi, thiếu ngủ, sốt hoặc vừa sử dụng rượu bia.

Đặc biệt, không nên cố gắng thi đấu tiếp khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau tức ngực, khó thở, chóng mặt, vã mồ hôi lạnh hoặc buồn nôn. Đây có thể là những tín hiệu cảnh báo sớm của biến cố tim mạch.

Người trung niên, nhất là những người có bệnh nền hoặc nhiều yếu tố nguy cơ, nên khám tim mạch định kỳ trước khi tham gia các môn thể thao có cường độ từ trung bình đến cao. Việc đo huyết áp, điện tâm đồ, siêu âm tim hay kiểm tra mỡ máu, đường huyết có thể giúp phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn.

Uống "mát gan" mỗi ngày có thật sự tốt? Câu trả lời từ bác sĩ khiến nhiều người bất ngờ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

tử vong

đột tử

chơi pickleball

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại