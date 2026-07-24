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Từ tiếng Việt nào có 1000 chữ U? - 99% nghe xong là vò đầu bứt tai

Thiên An
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Để lần ra đáp án cho câu đố "1000 chữ U" này, không ít người phải đọc đi đọc lại đề bài nhiều lần mới vỡ lẽ.

Có một kiểu câu đố mà thoạt nhìn ai cũng nghĩ mình chỉ mất vài giây là giải xong, nhưng càng ngẫm càng thấy rối, bởi bộ não cứ mặc định đi tìm theo hướng quen thuộc nhất, trong khi đáp án lại nằm ở một lối rẽ hoàn toàn khác. Câu đố đang được nhiều người chia sẻ lại lần này chính là một ví dụ điển hình.

Câu đố có nội dung như sau: "Từ tiếng Việt nào có 1000 chữ U?".

Nghe qua, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đi tìm một từ chứa tận 1000 chữ "u" - một điều bất khả thi vì chẳng có từ tiếng Việt nào dài đến mức đó. Chính vì cứ bám vào lối suy nghĩ đếm chữ cái theo nghĩa đen, không ít người đành phải bỏ cuộc dù đáp án thực chất lại cực kỳ ngắn gọn và quen thuộc.

Từ tiếng Việt nào có 1000 chữ U? - 99% nghe xong là vò đầu bứt tai - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cho những ai còn đang "vò đầu bứt tai", đáp án cho câu đố này chính là từ "Mu".

Lời giải nằm ở hệ thống chữ số La Mã - loại ký hiệu quen thuộc thường thấy trên mặt đồng hồ hay trong cách đánh số chương sách. Trong hệ thống này, chữ "M" chính là ký hiệu biểu thị số 1000. Ghép "M" (1000) với chữ cái "U" ngay sau, ta có: M + U = Mu - khớp hoàn toàn với yêu cầu của câu đố.

Theo Từ Điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (Viện Ngôn ngữ học), "mu" là danh từ dùng để chỉ phần da hoặc lớp vỏ cứng, hơi gồ lên, bao phủ ở mặt ngoài của một bộ phận. Từ này xuất hiện trong khá nhiều cách gọi quen thuộc:

- "Mu bàn tay" - mặt ngoài của bàn tay, đối lập với lòng bàn tay. Đây có lẽ là cách dùng phổ biến nhất, ai cũng từng nghe qua ít nhất một lần, chẳng hạn khi ai đó nói "gãi ngứa ở mu bàn tay".

- "Mu bàn chân" - tương tự, chỉ phần mặt trên của bàn chân, đối lập với lòng bàn chân.

- "Mu rùa" - lớp vỏ cứng bao bọc phía trên lưng con rùa, vừa để bảo vệ, vừa là đặc điểm nhận dạng quen thuộc của loài vật này.

Từ một âm tiết ngắn gọn, "mu" đã cho thấy cách người Việt quan sát và gọi tên thế giới xung quanh rất tinh tế. Chỉ cần nhìn vào phần "gồ lên, che phủ mặt ngoài" của bất kỳ vật gì từ tay, chân con người cho đến mai của loài vật..., đều có thể gọi chung bằng một từ duy nhất. Hay ho đúng không?

Bọt nổi lên khi luộc thịt có màu gì thì cần vớt ra? Giật mình biết đáp án
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đố vui

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