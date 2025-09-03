Tủ lạnh thơm tho suốt tháng nếu biết để thứ này vào trong

Việc vệ sinh tủ lạnh thường xuyên là rất quan trọng đối với sức khỏe, thậm chí có thể giúp bạn tiết kiệm điện. Nghiên cứu gần đây tại Anh cho thấy cứ năm người thì có một người chỉ vệ sinh tủ lạnh hai lần một năm, điều này có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sau.

Jamie Cooper, Giám đốc Sản phẩm Cấp cao về Điện lạnh tại thương hiệu đồ gia dụng Hotpoint (Mỹ), giải thích: "Tủ lạnh của bạn hoạt động suốt ngày đêm để giữ thực phẩm tươi ngon, nhưng bụi bẩn, đá hoặc lỗ thông hơi bị tắc có thể làm giảm hiệu suất và thậm chí ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. Vệ sinh thường xuyên không chỉ giúp cho tủ lạnh luôn sạch sẽ mà còn có thể kéo dài tuổi thọ của tủ lạnh và giúp tiết kiệm năng lượng."

Vệ sinh thường xuyên không chỉ giúp cho tủ lạnh luôn sạch sẽ mà còn có thể kéo dài tuổi thọ của tủ lạnh và giúp tiết kiệm năng lượng

Để hỗ trợ các gia đình vệ sinh tủ lạnh đúng cách mà không tốn kém, chuyên gia về điện lạnh đã chia sẻ một mẹo vệ sinh rẻ tiền mà vẫn giữ cho tủ lạnh luôn thơm tho.

Cooper chia sẻ: "Một hộp baking soda mở nắp trong tủ lạnh sẽ hấp thụ mùi hôi khó chịu trong tối đa 1 tháng."

Theo các chuyên gia, bạn nên đặt một hộp baking soda đã mở nắp trong tủ lạnh để hấp thụ và khử mùi hôi một cách tự nhiên. Baking soda, hay sodium bicarbonate, hoạt động bằng cách liên kết hóa học với các phân tử mùi. Để duy trì hiệu quả, bạn nên thay baking soda mới ba tháng một lần, hoặc thường xuyên hơn nếu bạn nhận thấy khả năng khử mùi của nó giảm sút.

Baking soda hoạt động như thế nào trong tủ lạnh?

- Trung hòa mùi hôi: Baking soda là một bazơ yếu, phản ứng với các phân tử mùi có tính axit và bazơ, biến chúng thành các chất không mùi.

- Hấp thụ mùi thực phẩm: Nó tạo ra một bề mặt để các phân tử mùi thực phẩm có mùi hôi bám vào, giúp hấp thụ và khử mùi hôi.

Đặt baking soda trong tủ lạnh có thể giúp giảm mùi hôi hiệu quả.

Cách sử dụng baking soda trong tủ lạnh

- Chọn hộp đựng: Sử dụng hộp nông, đã mở nắp.

- Vị trí đặt: Đặt baking soda lên kệ trong tủ lạnh, lý tưởng là gần khu vực có nhiều mùi hôi nhất.

- Thay thế thường xuyên: Thay baking soda khi cần thiết. Một cách để ghi nhớ là ghi ngày tháng lên hộp khi bạn đặt baking soda vào.

Cách khác để khử mùi trong tủ lạnh

Chia sẻ một mẹo độc đáo khác để giữ cho tủ lạnh luôn thơm tho, Cooper tiết lộ: "Bạn cũng có thể nhỏ vài giọt chiết xuất vani lên bông gòn để tạo mùi hương ngọt ngào. Cả hai cách này đều có giá rẻ và an toàn khi để gần thực phẩm."

Để có kết quả tối ưu, Cooper khuyên: "Hãy lau tủ lạnh mỗi tuần để làm sạch vết bẩn, và cố gắng vệ sinh kỹ lưỡng ba tháng một lần. Thói quen này giúp công việc dễ dàng hơn và giúp tủ lạnh của bạn hoạt động tốt nhất."