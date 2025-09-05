Đầu bếp chuyên nghiệp chỉ ra lỗi sai thường gặp nhất khi nấu thịt gà khiến thịt vừa khô vừa dai

Nấu thịt gà sai cách có thể khiến thịt bị khô.

Nhiều người nấu ăn tại nhà lo sợ thịt gà chưa chín, nhưng nấu quá kỹ để tránh điều đó lại có thể làm hỏng bữa ăn. Đó là thông điệp từ một đầu bếp chuyên nghiệp, người cho rằng sai lầm thường gặp nhất là để gà trong lò nướng quá lâu, khiến thịt bị khô và mất đi độ ngon.

Đây là điều thường thấy trong các gian bếp, đặc biệt khi mọi người dựa vào đồng hồ hẹn giờ hơn là kiểm tra trực tiếp tình trạng của thịt. Nướng gà cho đến khi “chắc chắn an toàn” nghe thì hợp lý, nhưng các chuyên gia cho rằng cách tiếp cận này thường dẫn đến thịt bị dai, khô và không ai muốn ăn. Và vì thịt gia cầm vẫn là món ăn chính trong các bữa cơm gia đình, làm đúng cách có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Sai lầm khi nấu thịt gà

James Callery, bếp trưởng tại khu nghỉ dưỡng Sandford Springs Hotel & Golf Club, Vương quốc Anh, đã làm việc trong các nhà bếp chuyên nghiệp hơn 15 năm.

Ông cho biết sai lầm phổ biến nhất của mọi người là chỉ dựa vào thời gian nấu thay vì kiểm tra xem thịt đã chín hay chưa.

Để gà trong lò nướng quá lâu khiến thịt bị khô và mất đi độ ngon.

“Người nấu ăn tại nhà sợ nguy cơ ngộ độc thực phẩm, nên họ nấu gà quá chín trong lò, khiến thịt rất khô,” nam đầu bếp nói.

“Bạn không cần phải nấu quá kỹ đến mức toàn bộ thịt bị dai và khô. Chỉ cần đảm bảo phần dày nhất của thịt đạt 75 độ C là đủ an toàn.”

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh, thịt gà phải được nấu chín hoàn toàn khi ăn, nhưng điều đó không có nghĩa là phải để trong lò quá lâu.

Nấu gà như thế nào ngon nhất?

Nhiệt kế thực phẩm là cách dễ nhất để nấu gà đúng cách.

Nhiệt kế thực phẩm có thể giúp việc nấu nướng trở nên dễ dàng hơn.

Nghiên cứu từ Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm ủng hộ phương pháp này, cho rằng nhiệt kế thực phẩm là cách đáng tin cậy nhất để kiểm tra thịt đã được nấu an toàn hay chưa.

Đầu bếp Callery khuyến nghị nấu phần ức gà đến nhiệt độ từ 75 đến 77 độ C. “Nhiệt độ này sẽ tiêu diệt vi khuẩn gây hại mà vẫn giữ được độ ẩm của thịt,” ông nói.

Vị đầu bếp cũng gợi ý nên để thịt nghỉ sau khi nấu. “Hãy để thịt gà nghỉ dưới lớp giấy bạc được nới lỏng khi bạn lấy ra khỏi lò, khoảng 5 đến 10 phút,” ông nói thêm.

“Điều này giúp nước trong thịt không bị chảy ra khi bạn chuẩn bị dọn đồ ăn lên bàn.”

Độ ẩm cũng rất quan trọng. Các phương pháp nấu ăn như nướng với nước dùng trong khay hoặc bọc giấy nến có thể giúp giữ lại hương vị và ngăn thịt bị khô.

Lời khuyên cuối cùng của đầu bếp Callery rất đơn giản: “Không nấu quá chín vẫn tốt hơn là cố làm cho thịt gà khô trở nên mềm lại. Chỉ một phút quá tay là từ hoàn hảo chuyển sang khô ngay. Nếu bạn định nấu thịt gà, hãy cố gắng nhớ đến vai trò của chiếc nhiệt kế.”

Thịt gà rất giàu protein, các loại vitamin nhóm B (B1, B2, B6, B12, niacin), khoáng chất (sắt, kẽm, phốt pho, kali, magie, selen) và một số chất béo lành mạnh như omega-3. Dinh dưỡng đa dạng này giúp tăng cường sức khỏe cơ bắp, hệ miễn dịch, hỗ trợ chức năng xương, tim mạch, trí não và thị lực. Việc chế biến thịt gà đúng cách sẽ giúp món ăn 'đưa cơm' hơn, qua đó cung cấp nhiều dinh dưỡng quý cho sức khỏe.



