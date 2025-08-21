1 thói xấu khiến tóc rụng ‘như lá mùa thu’, dưỡng mấy cũng không cứu được

Rụng tóc là một hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng nếu rụng quá nhiều thì có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe hoặc ảnh hưởng từ yếu tố bên ngoài.

Có nhiều nguyên nhân gây rụng tóc, ví dụ như rối loạn nội tiết tố (sau sinh, mãn kinh, di truyền), căng thẳng kéo dài, thiếu hụt dinh dưỡng (sắt, kẽm, vitamin), các bệnh lý (tuyến giáp, lupus, nấm da đầu), tác dụng phụ của thuốc. Thế nhưng, ngay cả việc chăm sóc tóc sai cách cũng có thể khiến tóc xơ yếu, gãy rụng.

Trên website chính thức, Học viện Da liễu Mỹ đã liệt kê những thói xấu có thể đang âm thầm gây rụng tóc mà bạn không biết. Một trong những thói xấu đặc biệt gây hại cho tóc là chải khi tóc đang ướt. Sai lầm này có thể khiến tóc rụng nhiều ‘như lá mùa thu’. Nếu lặp đi lặp lại thói xấu này, cho dù bạn dưỡng tóc kỹ đến đâu, tóc vẫn sẽ bị tổn thương và dễ gãy rụng.

Chải tóc khi ướt có thể khiến tóc rụng nhiều hơn.

Theo các chuyên gia, tóc rất yếu và dễ gãy rụng trong trạng thái ướt. Khi tóc ướt, lớp biểu bì bảo vệ bên ngoài sợi tóc mở ra, làm cho tóc trở nên mỏng manh và dễ bị tổn thương hơn. Bên cạnh đó, việc chải tóc khi ướt có thể làm tóc bị kéo giãn quá mức, dẫn đến gãy rụng, đặc biệt là với những người có mái tóc yếu, dễ hư tổn. Chải tóc ướt còn có thể làm hỏng cấu trúc bên trong sợi tóc, khiến tóc trở nên khô xơ, chẻ ngọn và dễ bị hư tổn hơn.

Thay vì chải tóc ngay sau khi gội, hãy thấm bớt nước bằng khăn mềm, sử dụng lược răng thưa để gỡ rối nhẹ nhàng từ ngọn lên, hoặc đợi tóc khô khoảng 70-80% rồi mới chải.

Bạn nên đợi tóc khô khoảng 70-80% rồi mới chải.

Nếu tóc quá rối, bạn có thể sử dụng xịt dưỡng để làm mềm tóc trước khi chải, giúp giảm thiểu ma sát và tổn thương cho tóc.