5 thói xấu khiến tóc rụng lả tả, chẻ ngọn, xơ yếu: Số 1 nam giới rất hay mắc

Tóc mỏng, khô yếu và dễ gãy rụng là nỗi khổ của rất nhiều người. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến rụng tóc, bao gồm yếu tố di truyền và các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, nhưng nhiều người không biết rằng các thói quen xấu cũng góp phần không nhỏ.

Bác sĩ Kathleen J. Smith, bác sĩ da liễu tại Mỹ, chia sẻ trong bài viết này những thói quen khiến tóc gãy rụng, xơ yếu.

1. Bạn có lối sống thiếu lành mạnh

Nếu bạn đang theo chế độ ăn kiêng quá khắt khe, bị stress nặng, thường xuyên gãi da đầu, và/hoặc hút thuốc lá – tóc bạn có khả năng sẽ bị gãy rụng do những yếu tố này.

Tóc (cũng như da và móng tay) thường phản ánh sức khỏe bên trong của bạn. Hãy chăm sóc bản thân bằng cách ăn uống cân bằng, kiểm soát căng thẳng, điều trị các vấn đề về da đầu, và ngừng hút thuốc. Bạn có thể sẽ thấy tóc mình – vốn gãy rụng, xơ xác – dần phục hồi trở lại.

2. Bạn đang dùng quá nhiều sản phẩm chăm sóc tóc

Với các sản phẩm chăm sóc tóc, bạn nên chọn lọc và ưu tiên chất lượng hơn là số lượng. Hãy tránh xa các loại thuốc tẩy và thuốc nhuộm mạnh có thể làm mất đi lớp dầu và dưỡng chất tự nhiên của tóc và da đầu. Khi không được nuôi dưỡng đúng cách, tóc sẽ dễ gãy và rụng.

Một sản phẩm phổ biến khác là dầu gội khô – tuy có thể "cứu nguy" trong vài tình huống, nhưng dùng quá nhiều sẽ làm tắc nghẽn nang tóc. Cách chăm sóc tóc tốt nhất là sử dụng các sản phẩm nhẹ nhàng, có nguồn gốc tự nhiên và dùng ở mức độ vừa phải.

Các thói quen xấu có thể gây rụng tóc.

3. Kiểu tóc của bạn đang gây hại

Các kiểu tóc như buộc đuôi ngựa cao, búi chặt hoặc tết tóc sát da đầu có thể gây ra rụng tóc do kéo căng – một dạng rụng tóc do tóc bị kéo căng liên tục. Những kiểu tóc này cũng có thể làm hỏng nang tóc và dẫn đến rụng tóc vĩnh viễn.

Hãy chọn những kiểu tóc ít gây căng thẳng cho tóc, hoặc ít nhất thay đổi kiểu vài lần mỗi tuần để giảm nguy cơ tổn thương lâu dài.

4. Bạn đang dùng quá nhiều nhiệt lên tóc

Máy uốn, máy duỗi, và máy sấy là những dụng cụ rất quen thuộc với phái đẹp. Nhưng quá nhiều nhiệt sẽ làm tóc yếu dần. Các công cụ làm nóng đến 170°C là gây hại nhất.

Mặc dù nhiệt thường không ảnh hưởng đến nang tóc, nhưng các chuyên gia vẫn khuyên nên sử dụng các thiết bị tạo kiểu nhiệt một cách tiết chế.

5. Bạn chăm sóc tóc ướt chưa đúng cách

Tóc yếu nhất khi đang ướt – và không may thay, đó cũng là lúc tóc dễ rối nhất. Thay vì dùng lược thông thường và kéo mạnh, bạn nên đầu tư vào một chiếc lược răng thưa hoặc lược chuyên dụng cho tóc ướt. Chải nhẹ nhàng, từ tốn từng phần một.

Các chuyên gia cũng khuyên bạn không nên đi ngủ khi tóc còn ướt. Ma sát giữa tóc và gối có thể khiến tóc rụng nhiều hơn.



