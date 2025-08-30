3 loại rau tuyệt đối không nên bỏ tủ lạnh nhưng nhiều người vẫn làm sai

Sự thật là không phải loại rau nào cũng hợp với ngăn mát, thậm chí có loại càng để tủ lạnh càng nhanh hỏng, mất dinh dưỡng. Dưới đây là 3 nhóm rau tiêu biểu mà người nội trợ cần ghi nhớ:

1. Rau dễ bị hư hỏng do lạnh

Nhiều loại rau quả vốn sinh trưởng ở vùng nhiệt đới, rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Cho vào tủ lạnh, chúng không tươi lâu mà ngược lại còn bị “sốc nhiệt”, nhanh úa, mềm nhũn, thậm chí bốc mùi.

Các loại dễ gặp hiện tượng này là dưa chuột, cà chua, cà tím, ớt, ớt chuông, bí ngòi, mướp đắng. Ví dụ, dưa chuột để ngăn mát dưới 10°C chỉ 1-2 ngày đã xuất hiện vết thâm nhũn, cà chua lạnh quá thì vỏ nhăn, mất vị thơm, trong khi cà tím và bí ngòi dễ bị rỗ ruột, hỏng từ trong ra ngoài.

2. Rau quả cần “chín sau khi hái”

Cà chua, chuối, xoài, bơ, đu đủ, kiwi, đào, mận… đều thuộc nhóm “hậu thục”, tức là hái về vẫn cần thời gian tự chín thêm. Nếu vội vàng nhét vào tủ lạnh, quá trình này sẽ bị chặn đứng, quả không thể chín tới, mất mùi thơm, ăn nhạt nhẽo. Cà chua còn dễ sinh vị lạ, càng bảo quản lạnh càng kém ngon.

3. Rau củ dạng củ, thân ngầm đang “ngủ đông”

Khoai tây, hành tây, tỏi, khoai mỡ vốn dự trữ chất dinh dưỡng trong thân củ để bảo quản. Nếu để trong tủ lạnh, khoai tây dễ biến tinh bột thành đường, khi chiên rán dễ cháy sẫm và sinh chất độc hại. Hành tây, tỏi trong môi trường ẩm lại nhanh mềm, mọc mầm, mất mùi. Còn khoai mỡ để lạnh thì dễ bị thâm, chảy nước, hỏng nhanh hơn thường.

Cách bảo quản an toàn

- Với nhóm rau quả sợ lạnh, tốt nhất chỉ để ngoài 1-2 ngày rồi chế biến ngay.

- Rau cần chín tiếp thì để ở nhiệt độ phòng, có thể cho vào túi giấy cùng một quả chuối hoặc táo để thúc chín nhanh.

- Các loại củ thì nên cất ở nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

Tủ lạnh không phải “két sắt” giữ rau củ tươi mãi. Muốn ăn ngon, giữ được dưỡng chất, quan trọng nhất là biết loại nào nên để, loại nào tuyệt đối không.

