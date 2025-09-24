Từ ca mổ cấp cứu sau khi ăn bát bún cá: Bác sĩ chỉ ra 3 điều cần lưu ý

Nguy kịch sau khi ăn bún cá

Trước đó, bệnh nhân D.T.L (33 tuổi, quê Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội ở vùng hạ vị, sốt nhẹ 38–38,5°C. Khi thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có phản ứng thành bụng rõ (đau khi ấn vào), xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng cao (12 G/L). Với các dấu hiệu này, bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu là viêm ruột thừa cấp.

Bệnh nhân cho biết anh thường xuyên ăn cá. Trong buổi sáng hôm nhập viện, anh có ăn bún cá. Sau ăn, anh đau âm ỉ ở vùng thượng vị. Nghĩ do bệnh dạ dày tái phát, anh tự uống thuốc giảm đau nhưng không đỡ. Đến trưa, cơn đau lan xuống bụng dưới, càng lúc càng dữ dội.

Chiều cùng ngày, anh đến phòng khám gần nhà, được chẩn đoán nghi viêm ruột thừa, chỉ định tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, đến 17 giờ 30 phút, cơn đau không giảm, kèm sốt nhẹ, anh được gia đình đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật – Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, dựa trên kết quả siêu âm, chụp cắt lớp cùng các biểu hiện lâm sàng, bác sĩ xác định bệnh nhân bị thủng ruột non do dị vật, phải mổ cấp cứu ngay trong đêm.

Trong ca phẫu thuật, ê-kíp phát hiện ổ bụng bệnh nhân có dịch đục, nhiễm trùng nặng. Ruột thừa viêm xung huyết, còn đoạn ruột non cách góc hồi manh tràng khoảng 1 mét có ổ áp xe do một mảnh xương cá dài 4cm đâm xuyên thủng. Ngoài ra, cách vị trí này 10cm có túi thừa Meckel lớn (túi thừa là dị tật bẩm sinh của đường tiêu hóa).

Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ ruột thừa viêm, đoạn ruột non chứa túi thừa và ổ áp xe, sau đó làm sạch ổ bụng cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật 2 ngày, bệnh nhân hồi phục tốt, tình trạng ổn định và dự kiến sẽ sớm được xuất viện.

Bệnh nhân phải cắt phần ruột hoại tử do xương cá đâm (ảnh: BSCC).

Cảnh báo từ bác sĩ

TS.BS Nguyễn Minh Trọng, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật – Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết đa số trường hợp nuốt phải xương cá hoặc dị vật nhỏ thường sẽ được đào thải tự nhiên qua đường tiêu hóa. Tuy nhiên, với những mảnh xương dài, sắc nhọn hoặc có hình dạng bất thường, chúng có thể găm chặt vào thành ruột, gây thủng và tạo ổ áp xe.

Theo TS Trọng, cơ chế nguy hiểm của xương cá là chọc, đâm vào niêm mạc đường tiêu hóa. Tùy vị trí mắc lại, nó có thể gây ra nhiều biến chứng:

- Nếu kẹt ở thực quản, có thể dẫn đến áp xe hoặc viêm thực quản.

- Nếu xuyên thủng dạ dày, ruột non, ruột già, sẽ gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng.

- Trong trường hợp nghiêm trọng, xương cá có thể đâm vào các tạng lân cận, đe dọa tính mạng và khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn nhiều.

Trường hợp bệnh nhân L. ở trên là lời nhắc nhở rõ ràng. Chỉ một mảnh xương cá nhỏ cũng có thể trở thành ‘sát thủ giấu mặt’ trong ổ bụng. Qua đó, TS Trọng khuyến cáo, người dân nên đặc biệt cẩn trọng khi ăn cá, nhất là với những loại cá nhiều xương. Việc nhai kỹ, ăn chậm, hạn chế để trẻ nhỏ tự gỡ xương cá là 3 điều cần lưu ý thực hiện để tránh nuốt phải dị vật.

Trong trường hợp nghi ngờ nuốt phải xương cá, hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, sốt, khó chịu vùng bụng hay ngực, người dân không nên chủ quan. Lúc này, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để kiểm tra, phát hiện dị vật sớm và có biện pháp xử trí kịp thời, tránh để xảy ra biến chứng nguy hiểm.