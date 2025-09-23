Một thói quen 'bồi bổ' đang âm thầm 'đầu độc' lá gan: Bác sĩ cảnh báo nhiều người Việt mắc

Thói quen "bồi bổ" âm thầm "đầu độc" lá gan

Đang điều trị tại Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương do bị xơ gan, chị Ngân* (45 tuổi, Ninh Bình) không ngờ thói quen tưởng chừng “tốt cho sức khỏe” lại khiến lá gan của mình phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

Cách đây khoảng một năm, chị Ngân thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ăn uống kém. Thay vì đi khám, chị nghe theo lời khuyên của hàng xóm đi “cắt thuốc bổ” về uống. Trong túi "thuốc bổ" của chị có đủ loại lá, được giới thiệu là “bổ dưỡng, mát gan, thải độc cơ thể”. Chị Ngân chia sẻ: “Ai giới thiệu thuốc gì tốt là tôi mua. Tôi uống thuốc của ba thầy thuốc khác nhau, nhiều nhất mỗi ngày phải sắc tới 15 bát”.

Thời gian đầu, chị thấy cơ thể có vẻ đỡ mệt, ăn uống khá hơn. Tuy nhiên, sau nhiều tháng sử dụng liên tục, chị bắt đầu xuất hiện tình trạng vàng da, vàng mắt. Lúc này, chị mới chịu tới bệnh viện thăm khám. Kết quả cho thấy chỉ số men gan của chị Ngân tăng cao gấp nhiều lần so với mức bình thường, thể hiện tình trạng ngộ độc gan rõ rệt.

Sau thời gian điều trị ổn định, chị xuất viện nhưng vẫn chưa từ bỏ thói quen tìm đến “thuốc bổ từ các loại lá”. Cứ nghe ai mách loại lá nào “mát gan, bổ gan” là chị lại mua về dùng. Trong nhà chị, lá thuốc chất đầy một góc, cần dùng là có ngay. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, tình trạng vàng da lại tái phát. Khi xuống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kiểm tra, bác sĩ kết luận gan chị đã có dấu hiệu chớm xơ, chẩn đoán mắc viêm gan tự miễn.

Các bác sĩ cảnh báo, thói quen sử dụng thuốc lá, "thuốc bổ" không rõ nguồn gốc có thể tạo ra gánh nặng âm thầm cho gan. Những dược chất chưa được kiểm chứng có thể tích tụ trong cơ thể khi sử dụng lâu ngày, gây tổn thương tế bào gan, dẫn đến viêm gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan.

Nhận ra hậu quả, chị Ngân chỉ còn biết tiếc nuối: “Giá như tôi đi khám từ sớm và nghe lời bác sĩ thì đã không phải trả giá đắt như hôm nay”.

Bác sĩ khám cho một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Viêm gan. (Ảnh: N.M)

Không tự ý dùng thuốc, kể cả là thuốc bổ

ThS.BS Đới Ngọc Anh, Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong quá trình thăm khám, bác sĩ gặp không ít trường hợp bệnh nhân bị tăng men gan, suy gan do tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc lạm dụng các bài thuốc cổ truyền nhưng không tuân thủ chỉ dẫn chuyên môn. Hậu quả là chỉ số men gan tăng cao, gan bị ứ mật, chức năng gan suy giảm nghiêm trọng.

Đặc biệt, với những người có sẵn bệnh lý nền, khi gan đã tổn thương, việc điều trị trở nên phức tạp hơn rất nhiều và bệnh nhân cũng có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ gan, việc tầm soát định kỳ, kiểm tra căn nguyên viêm gan virus và tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ là vô cùng quan trọng. Thông qua đó, người bệnh có thể phát hiện sớm và quản lý kịp thời các vấn đề tại gan, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc.

Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng với các loại thuốc được quảng cáo là “bổ gan, thải độc, bồi bổ cơ thể”. Mọi người chỉ nên sử dụng thuốc và các sản phẩm được chứng nhận từ các cơ sở y tế uy tín. Khi có nhu cầu dùng các bài thuốc y học cổ truyền, người bệnh cần tham khảo ý kiến chuyên gia để được chỉ định liều dùng phù hợp, tránh lạm dụng.

Đặc biệt, những người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường càng phải thận trọng vì gan vốn đã phải chịu áp lực từ các loại thuốc điều trị. Nếu người bệnh tự ý bổ sung thêm dược liệu không kiểm soát, nguy cơ gặp biến chứng ở gan cũng sẽ tăng nặng.

Câu chuyện của chị Ngân là lời cảnh báo cho tất cả mọi người. Thói quen "bồi bổ" cơ thể theo lời mách bảo truyền miệng, không dựa trên y học có thể trở thành con dao hai lưỡi gây hại cho sức khỏe, âm thầm "đầu độc" lá gan.