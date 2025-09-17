Cả nhà 7 người tổn thương gan, trong đó 2 người xơ gan: Tất cả đều đến từ 1 nguyên nhân

Tại Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trường hợp bệnh nhân 32 tuổi, đến từ Lai Châu, khiến nhiều người không khỏi giật mình. Toàn bộ gia đình 7 người của chị đều bị viêm gan virus, trong đó hai người đã tiến triển sang giai đoạn sớm của xơ gan.

Theo lời kể, bố bệnh nhân mắc cả viêm gan B và C thể hoạt động, mẹ nhiễm viêm gan B. Năm người con trong gia đình, bao gồm chị, đều bị viêm gan B. Đáng lo ngại, bệnh nhân và chị gái đã bước vào giai đoạn đầu của xơ gan.

Ngoài ra, một người anh rể và cháu trong nhà cũng mang virus viêm gan B.

Bệnh nhân cho biết trước đó, chị phát hiện bệnh từ năm 18 tuổi khi đi khám sức khỏe để xin việc. Bác sĩ khuyên chị nên vận động gia đình cùng kiểm tra. Khi đó, cả nhà phát hiện cùng bị nhiễm viêm gan virus nhưng chưa phải uống thuốc điều trị.

Tới khi bệnh nhân lấy chồng, mang thai ở tháng thứ 5, chị bất ngờ xuất hiện triệu chứng vàng da, vàng mắt, suy gan và chớm xơ gan. Các bác sĩ cố gắng giữ thai, nhưng đến tháng thứ 8 chị sinh non. Sau sinh, chị vẫn phải tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương do virus viêm gan B hoạt động tải lượng lớn, dẫn tới ảnh hưởng nghiêm trọng tới chức năng gan.

Sau đó, bệnh nhân khuyên gia đình đi khám lại. Hiện nay, cả gia đình bệnh nhân đang dùng thuốc kháng virus và được tư vấn phòng tránh lây truyền sang thế hệ sau.

Theo bệnh nhân, tại nơi chị sinh sống cũng có nhiều hàng xóm qua đời vì bệnh gan. Sau đó, người thân của những gia đình này đi khám mới biết nhiễm viêm gan B mạn tính. Từ trải nghiệm bản thân, chị đã khuyên bạn bè đi xét nghiệm, nhiều người trong số đó phát hiện nhiễm virus viêm gan B.

Nguy cơ âm thầm từ virus viêm gan B

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), viêm gan B là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất. Mỗi năm có hơn một triệu ca tử vong do biến chứng ung thư gan và suy gan liên quan đến virus này.

Viêm gan B do virus HBV gây ra, có thể ở dạng cấp tính hoặc mạn tính. Điều đáng lo ngại, đa số người bệnh không biết mình nhiễm virus vì không có triệu chứng rõ rệt. Họ vẫn sinh hoạt, lao động bình thường cho đến khi đi khám hoặc phát hiện ở giai đoạn muộn.

Viêm gan virus B cấp lần đầu nhiễm có khả năng tự khỏi 95%. Còn đối với viêm gan virus B mạn sẽ phải điều trị uống thuốc suốt đời.

ThS.BS Đới Ngọc Anh, Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: “Nhiều bệnh nhân chỉ biết mình mắc viêm gan B khi tình cờ khám sức khỏe hoặc nhập viện vì biến chứng. Đây chính là lý do bệnh khó kiểm soát, gây hậu quả nặng nề cho người bệnh và cộng đồng”.

Bác sĩ Ngọc Anh đang khám cho một trường hợp viêm gan B mạn tính (ảnh N.M).

Virus viêm gan B lây chủ yếu qua đường máu: Từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở là con đường lây truyền chủ yếu ở nhiều quốc gia; Qua tiêm chích và truyền máu không an toàn, chung kim tiêm, hoặc dụng cụ y tế chưa được vô trùng; Quan hệ tình dục không an toàn, nhất là khi có trầy xước niêm mạc.

Theo bác sĩ Ngọc Anh, bất kỳ ai cũng có thể nhiễm bệnh. Tuy nhiên, nhóm nguy cơ cao gồm: trẻ sơ sinh có mẹ mang virus, người tiêm chích ma túy, người có quan hệ tình dục không an toàn hoặc quan hệ đồng giới nam, người sống chung với bệnh nhân viêm gan B, nhân viên y tế, bệnh nhân chạy thận nhân tạo, người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, HIV hay viêm gan C.

Phòng ngừa vẫn là then chốt

Bác sĩ Ngọc Anh cho hay cách hiệu quả nhất để phòng bệnh là tiêm vaccine viêm gan B. Trẻ sơ sinh cần được tiêm mũi đầu tiên trong vòng 24 giờ sau sinh. Với mẹ bầu mang virus, trẻ cần tiêm kết hợp vaccine và huyết thanh đặc hiệu (HBIG) trong vòng 12 giờ sau sinh, hiệu quả bảo vệ có thể đạt trên 90%.

Người đã mắc viêm gan B cần khám định kỳ tại cơ sở chuyên khoa, tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc để tránh bệnh tiến triển thành xơ gan, ung thư gan. Đồng thời, nên siêu âm gan 6 tháng/lần, đặc biệt với người có nguy cơ cao.

Ngoài ra, để bảo vệ lá gan, mỗi người cần xây dựng lối sống lành mạnh: hạn chế bia rượu, thuốc lá, tránh tiếp xúc hóa chất độc hại, duy trì chế độ ăn uống khoa học và tập luyện thường xuyên.