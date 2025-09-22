Lần đầu tiên Việt Nam được công nhận kỷ lục châu Á trong lĩnh vực y tế

Việt Nam vừa đón nhận kỷ lục châu Á đầu tiên trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Tổ chức Kỷ lục châu Á đã chính thức trao Kỷ lục châu Á và Kỷ lục Việt Nam cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM nhờ hệ thống labo phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình “lab trong lab” – một bước tiến quan trọng của y học sinh sản Việt Nam.

Theo TS. Biswaroop Roy Chowdhury, Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới, trong bối cảnh nhu cầu IVF tăng mạnh ở châu Á và toàn cầu, thành tựu này mang ý nghĩa đặc biệt, khẳng định năng lực và đóng góp của Việt Nam.

Hệ thống labo phôi học của Bệnh viện Tâm Anh được thiết kế theo mô hình “lab trong lab”: phòng nuôi cấy phôi đạt chuẩn ISO 5 đặt trong phòng thao tác ISO 6. Thiết kế này giúp duy trì môi trường siêu sạch, hạn chế bụi, vi sinh và hợp chất bay hơi gây hại, từ đó bảo đảm vi môi trường tối ưu cho phôi phát triển, tăng tỷ lệ thụ tinh, làm tổ và trẻ sinh sống. Đây cũng là mô hình tiên phong tại Việt Nam và khu vực.

Phòng Labo của bệnh viện. (Ảnh BVCC)

ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Tâm Anh TP.HCM, cho biết hệ thống được xây dựng với quy trình nghiêm ngặt, từ lắp đặt hệ thống thông khí thẳng đứng, lọc khí nhiều lớp, đường hầm nối tủ an toàn sinh học, đến hạn chế tối đa nhân sự ra vào. Suốt 5 năm qua, labo này đều được Viện Pasteur kiểm định đạt chuẩn ISO Class 5.

Các nghiên cứu quốc tế, trong đó có Fertility and Sterility và Reproductive BioMedicine Online, khẳng định việc áp dụng “phòng sạch” trong IVF giúp nâng cao tỷ lệ thành công. Việc hệ thống labo phôi học của Bệnh viện Tâm Anh đạt chuẩn ISO 5 không chỉ nâng chất lượng điều trị mà còn góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho bệnh nhân.

PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội, nhấn mạnh: “Mục tiêu cuối cùng của IVF không chỉ là giúp phụ nữ có thai, mà còn là phải sinh ra những em bé khỏe mạnh toàn diện, đồng thời bảo đảm sức khỏe cho người mẹ. Công nghệ lab ISO 5 cùng nhiều kỹ thuật hiện đại đã góp phần nâng cao chất lượng phôi và tỷ lệ thành công”.

Thống kê 2021–2024 cho thấy, tỷ lệ có thai cộng dồn tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Tâm Anh TP.HCM trung bình đạt 80,1%. Ở nhóm bệnh nhân dưới 28 tuổi, con số này lên tới 86,9%. Đáng chú ý, ngay cả ở những trường hợp thất bại nhiều lần, tỷ lệ thành công cộng dồn vẫn đạt 71,9%. Có nhiều ca tiên lượng khó như nữ giới suy buồng trứng hay nam giới không có tinh trùng vẫn đón con khỏe mạnh từ phôi duy nhất.

Không chỉ khẳng định vị thế trong nước, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Tâm Anh còn thu hút ngày càng nhiều bệnh nhân quốc tế. Chi phí điều trị tại Việt Nam chỉ bằng khoảng một phần ba so với nhiều nước ASEAN. Từ năm 2023 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận hàng ngàn ca đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, chủ yếu từ Mỹ, Anh, Nhật, Australia, Singapore, Philippines… và con số này tiếp tục tăng mạnh mỗi năm.

Thành tựu của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM không chỉ khẳng định năng lực làm chủ công nghệ IVF hiện đại mà còn đưa Việt Nam vươn tầm khu vực, sánh ngang với các trung tâm hỗ trợ sinh sản hàng đầu thế giới. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội cho hàng trăm nghìn cặp vợ chồng vô sinh – hiếm muộn được tiếp cận dịch vụ chất lượng cao, chi phí cạnh tranh, đồng thời thu hút bệnh nhân quốc tế đến điều trị.