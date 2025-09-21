Vợ không biết cảm giác thăng hoa trong gần một thập kỷ: Sai lầm bắt nguồn từ chồng

Bên lề Hội thảo khoa học lần thứ 6 với chủ đề “Cập nhật chăm sóc sức khỏe tình dục nữ”, ThS.BS Phạm Minh Ngọc – Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) đã chia sẻ một câu chuyện khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Một nữ bệnh nhân lấy chồng 9 năm nhưng chưa từng một lần biết đến cảm giác thăng hoa. Suốt gần một thập kỷ, chị chấp nhận “làm tròn nghĩa vụ” với chồng, chỉ để sinh con. Chị từng hỏi bạn bè và lên mạng tìm hiểu cảm giác thăng hoa khi gần gũi như thế nào. Khi hôn nhân đứng bên bờ vực đổ vỡ, chị mới tìm đến bác sĩ để tìm câu trả lời cho sự thiệt thòi của mình.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở người vợ mà bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết của chồng. Người chồng quan niệm rằng “càng mạnh, càng sâu” thì vợ sẽ càng thích. Nhưng thực tế, điểm nhạy cảm nhất của vợ lại ở vùng bên ngoài, không phải trong sâu như anh vẫn nghĩ. Sai lầm tưởng nhỏ nhưng lại khiến vợ sống trong mặc cảm, sợ hãi chuyện chăn gối, tình cảm vợ chồng nguội lạnh.

ThS.BS Phạm Minh Ngọc chia sẻ tại hội thảo khoa học lần thứ 6 với chủ đề “Cập nhật chăm sóc sức khỏe tình dục nữ” (Ảnh: PV).

ThS.BS Phạm Minh Ngọc cho biết, sau khi được bác sĩ tư vấn và hướng dẫn cách tiếp cận phù hợp, cặp đôi đã có sự thay đổi rõ rệt. Người vợ lần đầu tiên được tận hưởng trọn vẹn khoái cảm, vỡ òa trong hạnh phúc. Câu chuyện không chỉ là sự chữa lành cho một người phụ nữ, mà còn là minh chứng về vai trò quan trọng của sự thấu hiểu và chia sẻ trong đời sống vợ chồng.

Nỗi niềm khó nói của nhiều phụ nữ

PGS.TS.BS Lê Minh Tâm – Phó Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nội tiết sinh sản và vô sinh – Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế cho hay, rối loạn tình dục nữ là vấn đề phổ biến với bốn dạng thường gặp: giảm ham muốn, giảm hưng phấn, rối loạn đau khi quan hệ và rối loạn cực khoái. Trong đó, giảm ham muốn chiếm tỷ lệ cao nhất, xảy ra ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt phổ biến ở phụ nữ sau mãn kinh.

Bệnh nhân giảm ham muốn chủ yếu thuộc hai nhóm: nguyên phát – xuất hiện ngay từ đầu, và thứ phát – ham muốn từng bình thường nhưng dần mất đi.

Thực tế cho thấy giảm ham muốn thứ phát thường gặp hơn, bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như: khô hạn, đau khi quan hệ, rối loạn ở bạn tình, tác dụng phụ thuốc tránh thai, viêm nhiễm phụ khoa kéo dài... Tình trạng này cũng rất thường thấy ở phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh.

Theo các chuyên gia, rối loạn tình dục nữ là vấn đề phổ biến nhưng thường bị bỏ qua. Phụ nữ gặp khó khăn trong việc duy trì ham muốn, đạt cực khoái hoặc phải chịu đau đớn khi quan hệ. Không ít chị em vì ngại ngùng, định kiến xã hội hoặc tâm lý tự ti mà chấp nhận sống trong lặng thầm, để rồi hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng.

PGS.TS Nguyễn Quang – Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam cho rằng sức khỏe tình dục không chỉ liên quan đến thể chất, mà còn là nền tảng của hạnh phúc gia đình và sự phát triển xã hội. Việc xem nhẹ những trục trặc khó nói có thể dẫn đến hệ quả nặng nề: rạn nứt hôn nhân, khủng hoảng tinh thần và suy giảm chất lượng sống.

PGS.TS Nguyễn Quang chia sẻ tại hội thảo khoa học lần thứ 6 với chủ đề “Cập nhật chăm sóc sức khỏe tình dục nữ” (Ảnh: PV).

Khi tâm lý là rào cản lớn

ThS tâm lý lâm sàng Nguyễn Quốc Linh - Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội nhấn mạnh, yếu tố tâm lý đóng vai trò quyết định trong đời sống tình dục nữ. Nhiều phụ nữ bị ám ảnh bởi sự lo lắng, sợ hãi, hoặc chịu ảnh hưởng từ định kiến văn hóa “phụ nữ không nên chủ động” trong chuyện chăn gối. Chính sự kìm nén này khiến họ khó cởi mở cảm xúc, dẫn đến giảm khoái cảm, né tránh quan hệ.

Trong một số trường hợp nghiêm trọng, phụ nữ còn hình thành nỗi sợ hãi đối với bộ phận nhạy cảm của nam giới, khiến việc gần gũi trở thành áp lực khủng khiếp. Đây không chỉ là vấn đề thể chất mà còn là “vết thương” tâm lý, cần được can thiệp đúng cách.

Các chuyên gia đều chung quan điểm: để đời sống tình dục viên mãn, không chỉ phụ nữ mà cả nam giới cũng cần trang bị kiến thức đúng đắn. Thay vì coi chuyện ấy chỉ là “bổn phận”, các cặp đôi nên xem đó là sự kết nối cảm xúc và chia sẻ trọn vẹn.

“Muốn đạt được hạnh phúc trọn vẹn, không chỉ trong phòng the mà còn trong cuộc sống, các cặp đôi phải học cách thấu hiểu và đồng hành cùng nhau”, ThS Nguyễn Quốc Linh nói.