Hai vợ chồng cùng mắc một loại ung thư, bất ngờ phát hiện nhờ một thói quen

Anh V.V.H. (50 tuổi) và vợ (40 tuổi) nhiều năm nay luôn coi trọng việc kiểm tra sức khỏe hằng năm. Lần gần đây, cả hai đều thực hiện siêu âm tuyến giáp – hạng mục vốn trước đây chưa từng làm do không xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Kết quả khiến họ bàng hoàng: anh H có khối u kích thước 10mm ở eo giáp lệch trái, còn người vợ có khối u 5mm tại cả hai thùy tuyến giáp kèm một số hạch cổ bất thường.

Sau sinh thiết bằng kỹ thuật chọc hút kim nhỏ, kết quả khẳng định cả hai cùng mắc ung thư tuyến giáp thể nhú, dạng ung thư tuyến giáp phổ biến nhất nhưng hiếm khi xuất hiện đồng thời ở vợ và chồng.

Khám tuyến giáp (ảnh minh họa).

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Bá Tấn - nguyên bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - ung thư tuyến giáp có thể liên quan đến yếu tố di truyền, phơi nhiễm bức xạ, đột biến gene, rối loạn miễn dịch, hormone hoặc thói quen sống không lành mạnh. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cả hai vợ chồng không có chung huyết thống và không có tiền sử gia đình mắc bệnh, do đó nguyên nhân nhiều khả năng xuất phát từ yếu tố môi trường, chế độ ăn uống hoặc các thói quen sinh hoạt.

“Điều khiến giới chuyên môn chú ý là cả hai vợ chồng đều có lối sống khoa học: không hút thuốc, hạn chế rượu bia, ăn uống điều độ và duy trì vận động. Việc họ cùng mắc bệnh một lúc vẫn còn nhiều dấu hỏi. Có thể bệnh khởi phát từ những yếu tố ít được chú ý hơn như nguồn nước sinh hoạt, phơi nhiễm hóa chất, môi trường ô nhiễm hoặc tình trạng thiếu hay thừa i-ốt kéo dài”, bác sĩ Tấn phân tích.

Trên thế giới, theo thống kê Globocan 2022, ung thư tuyến giáp có tỷ lệ mắc khoảng 9,1 ca trên 100.000 dân mỗi năm. Tại Việt Nam, đây là một trong 10 loại ung thư phổ biến, với hơn 6.000 ca mắc mới và khoảng 850 ca tử vong mỗi năm. Tuy vậy, việc cùng lúc phát hiện hai vợ chồng mắc bệnh vẫn được coi là trường hợp hiếm gặp.

Hai ca phẫu thuật trong cùng một ngày

Ngay sau khi chẩn đoán, ê-kíp của bác sĩ Tấn đã tiến hành phẫu thuật cho cả hai vợ chồng trong cùng một ngày. Với anh H, khối u chỉ khu trú một bên nên bác sĩ chỉ cần cắt thùy trái tuyến giáp. Bệnh nhân hồi phục nhanh, không khàn tiếng và cũng không cần điều trị bổ sung.

Trong khi đó, người vợ phải trải qua ca mổ phức tạp hơn. Do khối u lan cả hai thùy, các bác sĩ buộc phải cắt toàn bộ tuyến giáp và nạo hạch. Vết mổ được khâu thẩm mỹ, để lại sẹo mảnh nằm ẩn dưới nếp cổ. Sau phẫu thuật, chị sẽ phải dùng hormone tuyến giáp thay thế suốt đời để đảm bảo chức năng chuyển hóa của cơ thể.

“Khoảnh khắc nhận tin cả hai vợ chồng đều mắc ung thư, chúng tôi thực sự sụp đổ. Các con còn quá nhỏ, chưa trưởng thành. Nhưng nghĩ lại, may mắn là bệnh được phát hiện sớm, cơ hội điều trị và sống khỏe vẫn rất lớn”, anh H chia sẻ.

Phát hiện sớm – chìa khóa để cứu sống

Theo bác sĩ Tấn, ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng điển hình. Đa phần bệnh nhân chỉ tình cờ phát hiện qua siêu âm hoặc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nếu phát hiện sớm, đặc biệt với thể nhú, tiên lượng rất khả quan: tỷ lệ sống thêm 10 năm có thể đạt 100%.

Bác sĩ khuyến cáo, những người có nguy cơ cao – như gia đình từng có người mắc ung thư tuyến giáp – nên chủ động xét nghiệm gene hoặc tầm soát cho con cái và người thân. Ngoài ra, các triệu chứng cảnh báo như xuất hiện khối u vùng cổ, cảm giác nuốt vướng, khàn tiếng kéo dài, khó thở hoặc sờ thấy hạch cổ bất thường đều cần đi khám ngay.

Để hạn chế nguy cơ ung thư tuyến giáp, các chuyên gia khuyên người dân duy trì môi trường sống an toàn, tránh phơi nhiễm phóng xạ hoặc hóa chất độc hại; đồng thời đảm bảo chế độ ăn cân bằng, đủ i-ốt nhưng không lạm dụng. Người đã từng điều trị ung thư tuyến giáp cần tuân thủ tái khám định kỳ nhằm phát hiện sớm tái phát hoặc di căn.

Trường hợp hai vợ chồng tại TP.HCM là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ. Nếu không nhờ thói quen này, bệnh có thể chỉ được phát hiện khi đã tiến triển, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và tiên lượng kém hơn.